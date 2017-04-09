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    9 апреля 2017

    По прогнозу IDC, в этом году расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект достигнут 12,5 млрд долларов: В текущем году наибольшая часть расходов — почти 9,7 млрд долларов — придется на США

    20:54

    Семейство однокристальных систем Ambarella S5L предназначено для камер с поддержкой 4K : Однокристальные системы Ambarella S5L рассчитаны на выпуск по нормам 14 нм

    19:286

    Внешний SSD Apacer ASMini оснащен интерфейсом USB 3.0: Объем SSD Apacer ASMini равен 240 ГБ

    19:055

    Твердотельные накопители Adata XPG SX7000 поддерживают протокол NVMe 1.2: SSD Adata XPG SX7000 основаны на платформе Silicon Motion

    19:045

    Toshiba продает производство телевизоров : Среди возможных покупателей производства телевизоров Toshiba названа китайская компания Hisense Group

    18:4335

    Meyer-Optik-Gorlitz планирует выпуск объектива Primagon 24: Розничная цена объектива Primagon 24 составит примерно 5000 евро

    18:218

    Появились результаты тестирования Nvidia Titan Xp на штатной частоте и с разгоном: Источник опубликовал показатели новинки, работающей на рекомендованной частоте и с разгоном

    17:1211

    Ingenic Semiconductor не разрешили купить китайского производителя датчиков изображения: Ingenic Semiconductor владеет 5% акций Superpix Micro Technology

    16:42

    Apple нарушила права потребителей в Австралии: Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям возбудила дело против Apple

    15:4028

    Джефф Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на сумму в 1 млрд долларов, чтобы развивать компанию Blue Origin: Компания Blue Origin будет развиваться за счёт Amazon

    15:249

    Samsung выпустит мониторы с соотношением сторон 29:9 и даже 32:9: Samsung выпустит ещё более растянутые в ширину мониторы

    15:0724

    Ресурс перезаписи в SSD Innodisk 3IE4 достигает 20 тысяч циклов: SSD Innodisk 3IE4 основаны на платформе Marvell

    14:547

    Конструкторы камеры Canon PowerShot SX730 HS смогли уместить 40-кратный объектив в весьма компактном корпусе: При габаритах 110 x 64 x 40 мм камера Canon PowerShot SX730 HS весит 300 г

    14:5312

    Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM оснащен встроенной подсветкой для макросъемки: Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM должен появиться в продаже в июне

    12:1221

    Основой 3D-карты Nvidia Titan Xp служит GPU Pascal GP102-450-A1: Конфигурация GP102-450-A1 включает 3840 ядер CUDA

    11:419

    Поставки микросхем MediaTek снизились до 100 млн единиц в первом квартале 2017: Главная причина падения продаж заключается в том, что многие китайские заказчики делают выбор в пользу решений Qualcomm

    11:149

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy Note 8: Рамки над и под дисплеем стали еще меньше

    10:5725

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