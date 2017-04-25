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    25 апреля 2017

    Внешний сетевой адаптер Tenda U12 поддерживает Wi-Fi 802.11ac и USB 3.0: Цена адаптера Tenda U12 примерно равна $18

    20:272

    Жители города Феникс (Аризона) получат возможность ежедневно использовать беспилотные автомобили Waymo: Waymo увеличила количество беспилотных минивэнов Chrysler Pacifica на 500 штук

    19:3846

    Опубликован отчет Ericsson за первый квартал 2017 года: Руководство Ericsson называет приоритетной задачей «улучшение прибыльности»

    19:351

    Смартфоны Doogee Shoot X и Shoot X2: семь камер на двоих: В Doogee Shoot X и Shoot X2 используются платформы MediaTek MT6737 и MediaTek MT6580A

    19:359

    Однокристальная система Samsung Exynos i T200 предназначена для IoT: Samsung планирует встраивать в однокристальные системы память типа MRAM

    18:40

    Acer RC271U – 27-дюймовый монитор с узкими рамками экрана и матрицей IPS разрешением WQHD: Acer RC271U обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB

    18:2515

    Результаты смартфона BlackBerry BBC100-1 появились в тесте Geekbench: Аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm с четырехъядерным процессором

    18:08

    Смартфон Meizu E2 получит высокочастотную восьмиядерную SoC и дисплей диагональю 5,5 дюйма: Смартфон Meizu E2 наделят 4 ГБ ОЗУ

    17:42

    Возможно, процессор Intel Core i7-7740K для платформы LGA 2066 практически ничем не будет отличаться от Core i7-7700K: Intel Core i7-7740K работает на частоте до 4,5 ГГц

    17:3116

    HP обновила линейку мобильных рабочих станций ZBook: Ноутбуки разменяли третье поколение

    17:2512

    В этом году Tesla построит почти столько же заправок Supercharger, сколько было построено за предыдущие пять лет: Количество заправок Tesla Supercharger в этом году достигнет 10 000

    17:1125

    Старт продаж Galaxy S8 — лучший запуск нового смартфона в истории Samsung: Количество предзаказов на Galaxy S8 бьёт все рекорды

    17:0350

    Компания Rambus отчиталась за первый квартал 2017 года: за год доход вырос на треть: По состоянию на конец квартала компания Rambus располагала 187,6 млн долларов

    15:594

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus C6H RGB Monoblock предназначен для платы Asus ROG Crosshair VI Hero с процессорным гнездом AM4 : Одной из особенностей EK-FB Asus C6H RGB Monoblock является комплектация планкой с четырьмя светодиодами

    15:48

    Стало известно, когда появится в продаже 3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC: 3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC занимает в корпусе три посадочных места

    15:07

    Мониторы AOC PDS241 и PDS271 созданы в сотрудничестве с дизайнерами F. A. Porsche: В дисплеях AOC PDS241 и PDS271 установлены панели AH-IPS

    14:436

    Amazon тоже занимается самоуправляемыми автомобилями : Amazon изучает возможность доставки заказов самоуправляемыми автомобилями

    14:421

    Смартфон Sony Xperia XZ Premium будет доступен в цвете «розовая бронза»: Одновременно со смартфоном в продаже появится гарнитура такого же цвета

    14:2716

    SK Hynix увеличила чистую прибыль на 324%: SK Hynix отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    14:138

    Внешние хранилища G-Technology G-Drive, G-RAID и G-Speed обзавелись интерфейсом Thunderbolt 3: Компания Western Digital обновила изделия трех линеек марки G-Technology

    14:10

    В прошлом квартале телевизионные панели 4K составили треть от общего объёма поставок такой продукции: Поставки панелей 4K для телевизоров активно растут

    13:121

    Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S8+ жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой: Смартфоны Samsung Galaxy S8+ могут плохо работать со старыми беспроводными ЗУ

    12:5926

    Новая модель платформы Google Jump называется Yi Halo и основана на камерах Yi Technology: Камеру Yi Halo можно будет получить бесплатно на два месяца

    12:422

    Производитель объяснил отказ от использования разъема 3,5 мм в смартфоне Xiaomi Mi 6: Большинство производителей, объясняя причину, по которой они убирают данный разъем, говорят о том, что он устарел, а также о водонепроницаемости устройства

    11:4526

    Consumer Reports называет изображение на дисплее смартфона Samsung Galaxy S8 «привлекательным и естественным» даже с красноватым оттенком: Все дело в том, что оттенок можно заметить только, если разместить рядом два смартфона с разной цветопередачей

    11:2178

    Пользовательская база LinkedIn превысила 500 млн человек: Сегодня в этой социальной сети представлено более 9 млн компаний и размещено более 10 млн вакансий

    11:073

    Xiaomi занимает третье место на украинском рынке смартфонов, но все еще не готова продавать новинки в США: Спрос на продукцию Xiaomi в развивающихся странах продолжит расти

    10:2819

    Трансформируемый планшет Chuwi SurBook заимствует конструкцию у детища Microsoft: Планшет Chuwi SurBook может заменить небольшой ноутбук

    10:238

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника: Дисплей смартфона Xiaomi Mi Mix 2 должен занимать более 93% площади лицевой панели

    10:076

    Samsung возглавила рынок домашней электроники в США в первом квартале 2017: Если говорить об отдельных категориях, то в первом квартале Samsung отгрузила в США почти 20% от общего количества стиральных машин

    09:373

    «Яндекс» вводит плату за коммерческое использование своих карт и навигатора: Специалисты уверены, что «Яндекс» рискует потерять большую часть клиентов

    09:2648

    Samsung начнет поставку дисплеев OLED для iPhone 8 в июне 2017, юбилейный смартфон выйдет без задержек: По плану, Samsung Display в этом году отгрузит около 72 млн дисплеев OLED для iPhone 8

    09:0321

    Смартфон ZTE Axon 7s получит сдвоенную камеру: Емкость аккумулятора увеличилась до 3400 мА•ч, появилась поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0

    08:55

    Вспышка основной камеры смартфона Meizu E2 включает четыре светодиода, которые встроены в полоску антенны: Основная камера врезана в одну из полосок антенн на задней панели, в которой также разместились в линию четыре светодиода вспышки

    08:371

    Seagate DJI Fly Drive — внешний накопитель со слотом microSD, ориентированный на владельцев дронов: Накопитель Seagate DJI Fly Drive пригодиться «дроноводам»

    07:305

    Скорость вращения корпусного вентилятора Enermax D.F. Storm может достигать 3500 об/мин: Enermax D.F. Storm — скоростной 120-миллиметровый вентилятор

    07:0011

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