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    15 апреля 2017

    Sony вышла в США на второе место на рынке полнокадровых камер со сменными объективами: В своем утверждении Sony ссылается на данные NPD Group

    16:0235

    Samsung готовит смартфон Galaxy S8 Active : Смартфону Samsung Galaxy S8 Active быть

    15:5411

    В базе данных Wi-Fi Alliance замечен смартфон Samsung SM-G888N0: Смартфон Samsung SM-G888N0 работает под управлением Android 6.0

    15:43

    Tsinghua Unigroup рассчитывает освоить выпуск 18-нанометровой памяти DRAM и 64-слойной памяти 3D NAND: Китайский государственно-частный производитель ведет переговоры с ведущими производителями DRAM

    15:174

    Обновление Android 7.1.2 выводит из строя дактилоскопические датчики некоторых устройств Pixel и Nexus: Ошибка проявляется на некоторых экземплярах моделей Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel и Pixel XL

    15:0625

    За первый месяц в мире было продано 2,4 млн консолей Nintendo Switch: Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild явно стала локомотивом продаж Switch

    14:294

    Смартфону Nexus 5X в результате ремонта удвоили объем оперативной памяти: 4 ГБ вместо штатных 2 ГБ

    14:277

    Всего 13 моделей смартфонов получат Windows 10 Creators Update: В блоге Windows был опубликован перечень смартфонов, которые получат обновление

    14:2312

    Пользователи новых ноутбуков Apple MacBook Pro жалуются на странные звуки: Apple MacBook Pro нового поколения могут издавать непонятные звуки

    14:0838

    В июле Tesla представит серийную версию Model 3, а в сентябре покажет свой первый пикап: Tesla разрабатывает пикап

    13:517

    Поставщики Apple также полностью переходят на возобновляемые источники энергии: В обозримом будущем Apple полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, ее примеру следуют и другие компании

    13:259

    Фотография подтверждает наличие ультразвукового дактилоскопического датчика в смартфоне Xiaomi Mi6: Xiaomi Mi6 получит ОС Android 7.1.1 с оболочкой MIUI 9

    13:02

    Apple разрешили испытывать самоуправляемые автомобили в Калифорнии: Apple никогда не признавала наличие планов создания собственного электромобиля

    13:005

    Представлены сетевые хранилища Synology DiskStation DS1517+ и DS1817+, а также блок расширения DX517: Модели Synology DiskStation DS1517+ и DS1817+ поддерживают подключение до двух блоков расширения DX517

    12:233

    Появилось первое «живое» фото смартфона Oppo R11 со сдвоенной основной камерой: Анонс смартфона Oppo R11 ожидается в июне

    12:071

    Опубликовано первое изображение объектива Primagon 24 f2.8: Primagon 24 станет первым объективом Meyer-Optik-Gorlitz, поддерживающим фокусировку на дальномерных камерах

    11:502

    Китайская компания Skyworth представила телевизионные обои с экраном OLED: Телевизор Skyworth Wallpaper OLED TV стоит $14500

    11:2911

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