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    27 апреля 2017

    SK Hynix выделит часть полупроводникового бизнеса в отдельную компанию : SK Hynix выделит подразделение Foundry Solution в отдельную фирму

    18:572

    Фото дня: графический процессор Nvidia Pascal GP108-300, на котором построена 3D-карта GeForce GT 1030 : Анонс 3D-карты GeForce GT 1030 ожидается 8 мая

    18:3428

    Производитель оценил миниатюрную мобильную акустическую систему Beoplay P2 в $169: К источнику Beoplay P2 подключается по интерфейсу Bluetooth 4.2

    18:229

    Водоблок Pacific V-GTX 1080Ti предназначен для 3D-карт GeForce GTX 1080 Ti, повторяющих референсный образец: Водоблок Thermaltake Pacific V-GTX 1080Ti носит каталожный индекс CL-W183-CU00TR-A

    17:58

    В Китае открыта первая фабрика Panasonic по выпуску литий-ионных аккумуляторов для электромобилей: Выпуск продукции предприятие должно начать в 2018 финансовом году

    17:362

    Процессоры Intel линейки Skylake-SP для платформы Purley получат имена Xeon Gold и Xeon Platinum: Intel готовит процессоры Gold и Platinum

    17:2614

    Опубликован отчет Seagate за третий квартал 2017 финансового года: Доход Seagate за отчетный период составил 2,7 млрд долларов

    17:10

    LG Electronics нарастила выручку, прибыль и продажи смартфонов: LG Electronics отчиталась за первый квартал 2017 года

    17:00

    Смартфоны Gionee S10: две модели с экранами разных размеров и фронтальные камеры разрешением 16 Мп: Gionee S10 - это не один смартфон, а серия

    16:251

    В видеокартах Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme+ и GeForce GTX 1060 AMP! Edition+ разогнаны и память, и GPU: Память видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme+ работает на частоте 11,2 ГГц

    14:552

    Прошедший квартал завершился для Nokia очередным убытком: Nokia отчиталась за первый квартал 2017 года

    14:4934

    Видеокарту GeForce GT 1030 стоимостью около 80 долларов могут представить 8 мая: Видеокарта GeForce GT 1030 может получить 4 ГБ памяти

    13:5921

    DJI M600 Pro — первый дрон, оснащённый 100-мегапиксельной камерой: Дрон DJI M600 Pro оснащён камерой Hasselblad H6D-100c

    13:465

    Одноплатный ПК HiKey 960 основан на SoC Kirin 960 и оценивается в 240 долларов: Одноплатный ПК HiKey 960 имеет порт USB-C

    13:2610

    Эскиз начинки iPhone 8 демонстрирует расположение SoC A11, двух аккумуляторов и прочих компонентов: Однокристальная система Apple A11 располагается под камерой, примерно на том же уровне находится модуль Wi-Fi

    12:3339

    Опубликован отчет LG Display за первый квартал 2017 года: за год операционная прибыль выросла почти на 2500%: На панели для телевизоров сейчас приходится 43% дохода LG Display

    12:292

    Медиаплеер SDMC DV8230-AP LTE получил сотовый модем и ОС Android 7.0: SoC AMLogic S905X стала основой для медиацентра SDMC DV8230-AP LTE

    12:253

    Samsung готовит приложение In-Traffic Reply для смартфонов с Android, предназначенное для водителей: Чтобы снизить количество ДТП, которые происходят из-за невнимательности водителей, компания Samsung создала приложение In-Traffic Reply

    12:0012

    Браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке его владелицы: Женщина получила ожог второй степени

    11:548

    Xiaomi представила умные часы Weloop Hey 3S стоимостью $78: Устройство, которое выдерживает погружение на глубину до 50 м, предлагается по цене около 78 долларов

    11:4613

    По мнению аналитиков Technavio, рынок игровых ноутбуков в ближайшие годы продолжит уверенно расти: Покупателей игровых ноутбуков эксперты Technavio делят на три группы

    11:323

    Есть мнение, что сдвоенными камерами в смартфонах дело не ограничится: Если установить в смартфон три и больше модулей с разным фокусным расстоянием, то можно реализовать более качественную функцию зума

    11:1621

    DJI представит в мае свой самый компактный дрон?: Устройство будет называться Spark

    11:084

    Согласно новым данным, смартфон iPhone 7s не увидит свет. В этом году нас ждут только iPhone 8 и iPhone 8 Plus : Также сообщается, что оба новых смартфона будут оснащены сдвоенными камерами

    10:587

    Как следует из отчета Samsung за первый квартал 2017 года, операционная прибыль за год выросла почти на 50%: Квартал принес южнокорейскому производителю доход в размере 44,72 млрд долларов

    10:536

    Samsung заявила, что с дисплеями смартфонов Galaxy S8 все в порядке: На этой неделе должно выйти обновление прошивки, которое должно устранить красноту дисплея Galaxy S8

    10:3674

    Опубликованы цены и все характеристики смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus: Moto E4 и Moto E4 Plus построены на SoC MediaTek MT6737M

    10:304

    Цена смартфонов Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus снижена перед выходом Xiaomi Mi 6: Цена Xiaomi Mi 5S теперь начинается с отметки 270 долларов

    10:261

    Цифра в названиях процессорных охладителей FSP Windale 6 и Windale 4 указывает на количество тепловых трубок: FSP Windale 6 рассчитан на отведение до 240 Вт тепла, возможности FSP Windale 4 немного скромнее - отведение до 180 Вт тепла

    10:15

    Процессор сигналов изображения ARM Mali-C71 предназначен для автомобильной электроники: Процессор ARM Mali-C71 открыл семейство Mali Camera

    10:10

    Meizu снизила план по поставкам смартфонов на этот год с 35 до 30 млн единиц: Компания пообещала регулярно обновлять свою продукцию и стараться не ослаблять свои позиции на внешних рынках

    10:041

    Фитнес-браслет Huami Amazfit Health Band с датчиком ЭКГ предлагается по цене $100: Xiaomi Mi Band 2 стоит примерно в пять раз меньше

    09:545

    Подключив к одному источнику 1000 мобильных АС JBL Flip 4, компания Harman попала в Книгу рекордов Гиннесса!: Возможность подключения нескольких АС JBL Flip 4 к одному источнику обеспечивает фирменная технология JBL Connect+

    09:437

    Китайские производители снижают цены на дисплеи для смартфонов: nma установила акционные цены дисплеи для смартфонов, что позволило ей подписать контракт на поставку экранов AMOLED для Asustek

    09:39

    У Harman готова масштабируемая платформа для цифровой приборной панели автомобиля: Критически важные компоненты Digital Cockpit Platform работают под управлением ОС реального времени

    09:1714

    Алюминиевый корпус Akasa Newton AC рассчитан на новые младшие модели Intel NUC: Пассивное охлаждение отличает корпус Akasa Newton AC от оригинальной конструкции

    07:33

    Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас: Камера Amazon Echo Look оценивается в 200 долларов

    07:001

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