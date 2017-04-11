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    11 апреля 2017

    В первом квартале текущего года Samsung вернула себе звание крупнейшего производителя смартфонов: TrendForce оценили рынок смартфонов в первом квартале

    19:5920

    Fitbit выпустит свои первые умные часы осенью, хотя ранее собиралась сделать это весной: Умные часы Fitbit получат цветной экран и хорошую автономность

    19:332

    Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti теперь официально подходит для работы с Oculus Rift: Требования к ПК для Oculus Rift немного изменились

    19:16

    Смартфон Moto C получит дисплей разрешением 854 х 480 пикселей и Android 7.0 при цене не более 80 долларов: Смартфон Moto C получится очень дешёвым

    19:0410

    Onyx готовится выпустить первый ноутбук с электрофоретическим дисплеем: Ноутбук Onyx Boox Typewriter получит дисплей E Ink

    18:2410

    Начались продажи процессоров AMD Ryzen 5: По словам производителя, AMD Ryzen 5 — самый быстрый шестиядерный настольный процессор

    16:2771

    Турецкая компания Vestel подтвердила факт переговоров о покупке подразделения Toshiba: Соглашение еще не достигнуто

    16:022

    Компания Huawei назвала Amazon своим конкурентом: Рынок облачных сервисов быстро растет

    15:462

    Boxfish 360 — панорамная камера для подводной съемки с датчиком формата Micro Four Thirds : Камера Boxfish 360 ориентирована на создателей контента виртуальной реальности

    15:335

    Представлены датчики изображения ON Semiconductor KAE-04471 и KAE-02152 типа IT-EMCCD : Для датчиков типа IT-EMCCD характерна высокая светочувствительность

    14:26

    Графический процессор 3D-карты Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample разогнан на символическую величину около 2%: 3D-карта Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample не отличается от референсного образца

    14:015

    Стала известна цена камеры Nikon D7500 в Японии: Анонс камеры Nikon D7500 приближается

    13:157

    Apple может отказаться от использования контроллеров питания производства Dialog: В прошлом году заказы Apple обеспечили более 70% дохода Dialog

    13:0621

    Самый крупный корейский налогоплательщик Samsung должен государству еще $440 млн: Даже самый прилежный налогоплательщик может неоплачивать в государственную казну

    12:5411

    Boeing рассчитывает сэкономить 2-3 млн долларов на каждом самолете 787 Dreamliner, изготавливая титановые детали для него методом 3D-печати: Первый полет Boeing 787 Dreamliner совершил в 2009 году

    12:4614

    Мини-ПК MeLE PCG03 Apo довольствуется пассивным охлаждением процессора Celeron N3350: Производитель реализовал видеовыход HDMI 2.0 в мини-ПК MeLE PCG03 Apo

    12:255

    Qualcomm ответила на иск Apple: Apple обвинили в попытке приуменьшить значение технологий Qualcomm

    12:1821

    Анонс смартфона Xiaomi Mi6 назначен на 19 апреля: Сегодня никакого анонса не будет

    12:017

    LG Display считает, что 58% смартфонов в следующем году будут оснащены панелями OLED: В следующем году дисплеи OLED станут лидерами на рынке смартфонов, считает LG Display

    11:4812

    В первой половине 2017 года будет произведено 2-3 тыс. смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями : Устройство, выполненное в форм-факторе «раскладушка», будет включать два дисплея OLED, соединенных гибким экраном

    11:3313

    Zeiss Batis 2.8/135 — первый объектив с фокусным расстоянием 135 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony, оснащенный автофокусом: Цена Zeiss Batis 2.8/135 примерно равна 2000 евро

    11:297

    LG прокомментировала слухи о намерениях Google инвестировать $880 млн: «Ничего не решено»: Источник узнал новый факт о переговорах: якобы они ведутся уже почти два года, но все это время Google занимала доминирующую роль, а теперь поисковый гигант стал более сговорчивым

    11:01

    NAS Qnap TVS-1282T3 получило ЦП Intel Core поколения Kaby Lake: В сетевом хранилище Qnap TVS-1282T3 умещаются накопители трех разных типоразмеров

    10:284

    Смартфону OnePlus 5 приписывают безрамочный дизайн, SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и сдвоенную камеру при цене не более $500: Дисплей устройства будет иметь разрешение 1440 x 2560 пикселей

    10:2515

    Датчик изображения OmniVision OS02A для камер видеонаблюдения поддерживает видео Full HD с частотой 60 к/с и HDR: Оптический формат датчика OmniVision OS02A — 1/2 дюйма

    10:153

    Опубликованы цены смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi6 Plus [Обновлено]: Чтобы получить 6 ГБ ОЗУ, необходимо покупать старшую версии, Xiaomi Mi6 Plus

    10:067

    Функциональность Bixby будет расширена только в четвертом квартале 2017: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    09:5610

    Анонс камер Fujifilm Instax SQ и SQ10 ожидается в один день с анонсом объектива Fujinon GF 110mm f/2 R LM: Ожидается, что объектив Fujinon GF 110mm f/2 R LM появится в продаже в середине года

    09:547

    Названа дата, когда может быть представлена камера Sony Cyber-shot RX1R III: Камере Sony RX1R III приписывают поддержку видео 4К

    09:447

    Смартфон Xiaomi Mi6 набирает в тесте AnTuTu 170 тыс. баллов: Анонс Xiaomi Mi6 состоится уже сегодня

    09:36

    По слухам, смартфон Nokia 9 выйдет по цене $699 в третьем квартале 2017: Причина для столь позднего выпуска устройства кроется в очереди, которая выстроилась за однокристальными системами Snapdragon 835

    09:308

    Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов: Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стала легче предшественницы

    08:007

    Умные часы ZTE Quartz получили модуль GPS и достаточно ёмкий аккумулятор: Умные часы ZTE Quartz оценены в 190 долларов

    07:301

    Сделка между Vizio и LeEco отменена : LeEco не купит Vizio

    07:002

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