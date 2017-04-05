  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 апреля 2017

    Опубликована первая фотография, сделанная на камеру смартфона Xiaomi Mi6: Подпись гласит, что изображение сделано на камеру Xiaomi Mi6 с пятикратным оптическим зумом

    21:155

    Игровой изогнутый монитор Asus ROG Swift PG27VQ с поддержкой G-Sync основан на панели TN: Asus представила монитор ROG Swift PG27VQ

    20:147

    Сетевой адаптер Asus ROG Areion 10G основан на чипе Aquantia AQC-107: Asus представила адаптер ROG Areion 10G

    20:064

    Samsung тратит на маркетинг почти в 10 раз больше, чем LG : Аналитики считают, что в этом году производители продолжат вкладывать огромные средства в маркетинговые кампании

    12:4430

    В России водителей начнут штрафовать по фотографиям, сделанным обычными гражданами на смартфоны: Центр обработки данных МВД после изучения материалов будет выносить постановление о нарушении

    12:25136

    Смартфон Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ будет стоить более $1000: Начало приема предварительных заказов на Samsung Galaxy S8 должно начаться уже на этой неделе

    12:0633

    Камера Xiaomi Mi Panoramic оценена в $246: Корпус Xiaomi Mi Panoramic выполнен в защищенной от пыли и влаги исполнении и соответствует требованиям класса IP67

    11:47

    SoC RockChip RK3288 используется в одноплатном ПК MQMaker Koala: Плата MQMaker Koala может и не повторить судьбу MQMaker WiTi

    11:32

    Новая версия смартфона Huawei Y5 получила вдвое больше памяти: Цена устройства пока не сообщается

    11:292

    Представлен планшет Xiaomi Mi Pad 3 стоимостью $217: Емкость аккумуляторной батареи составляет 6600 мА•ч

    10:5826

    Компания Tesla превзошла Ford по рыночной стоимости: По данным издательства Bloomberg, основанная в 2003 году Tesla сегодня оценивается в 47,8 млрд долларов

    10:3523

    Google, Samsung, LG, HTC, Foxconn, Coolpad, BQ, HMD Global и Allview договорились о совместном использовании патентов: Компании, являющиеся членами PAX, соглашаются на совместное использование патентов друг друга

    10:1224

    Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его «жидкий металл»: iPhone 8 получит корпус из металлического стекла

    09:5747

    Дизайнер Кристофер Стрингер покинул Apple, проработав в компании более 20 лет: В прошлом году Apple покинул еще один дизайнер, который проработал в компании более 20 лет

    09:3012

    Одноплатный ПК Orange Pi Prime стал улучшенной версией прошлогодней модели: Плата Orange Pi Prime переняла у предшественницы платформу Allwinner

    07:253

    WhatsApp может запустить собственный мобильный платёжный сервис: WhatsApp запустит свою платёжную систему

    07:0011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018