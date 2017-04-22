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    22 апреля 2017

    Видеокарты MSI Radeon RX 580 и Radeon RX 570: девять моделей с разными частотами, объемом памяти и кулерами: Пять видеокарт относится к серии Gaming, четыре - к линейке Armor

    20:009

    Материнская плата Biostar Racing B350GTN рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM4: Biostar Racing B350GTN стоит на $20 дешевле ранее выпущенной платы Racing X370GTN того же типоразмера

    19:3014

    AOC C4008VU8 – изогнутый 40-дюймовый монитор с 10-битным представлением цвета: AOC C4008VU8 оценен в $900

    18:5919

    Мини-ПК Zotac Zbox CI327 nano основан на CPU Celeron N3450 и позволяет установить накопитель формата 2,5 дюйма: Мини-ПК Zotac Zbox CI327 получил процессор Apollo Lake

    16:356

    Philips 328M6FJMB — монитор с изогнутой панелью MVA, соотношением сторон 16:9, подсветкой Ambiglow и кадровой частотой 144 Гц: Монитор Philips 328M6FJMB получил 32-дюймовую панель MVA

    16:139

    Владельцы автомобилей Mercedes-Benz теперь могут использовать и Amazon Alexa, и Google Assistant: Mercedes-Benz внедрила в свои авто поддержку самых популярных голосовых помощников

    16:01

    Представлены объективы Sigma Cine 14mm T2 и Cine 135mm T2: Объективы Sigma Cine 14mm T2 и Cine 135mm T2 предназначены для видеосъемки

    15:524

    Смартфон Moto Z2 Play сохранит совместимость с модулями Moto Mod и станет тоньше: Смартфон Moto Z2 Play будет мало отличаться от предшественника

    15:28

    По мнению руководителя компании Powerchip, дефицит DRAM пришел надолго: Цены на память DRAM растут

    14:5211

    Владельцы камер Canon EOS 5D Mark IV скоро смогут добавить в них поддержку Canon Log за $99: Добавление профиля Canon Log будет доступно, начиная с июля

    14:1038

    Концептуальный электромобиль Bentley EXP 12 Speed 6e оснащен изогнутым дисплеем OLED: Дисплей является сенсорным

    13:549

    По мнению аналитиков IHS Markit, во втором полугодии телевизионные панели могут немного подешеветь: Ожидается, что объем поставок телевизионных панелей в 2017 году сократится на 2%

    13:273

    Apple приписывают заинтересованность в проекте Boeing, предусматривающем запуск более 1000 низкоорбитальных спутников: Apple рассчитывает в очередной раз расширить сферу своей деятельности

    12:5215

    Появились изображения полнокадрового объектива с автофокусом Samyang AF 35/2.8FE: Полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35/2.8FE предназначен для камер с креплением Sony E

    12:345

    Список автомобилей, поддерживающих Android Auto, пополнится 15 моделями Citroen и Peugeot: Citroen и Peugeot добавили новым машинам поддержку Android Auto

    12:2028

    Lenovo назвала победителей среди разработчиков модулей для смартфонов Moto Z: Модули Digiframe и Macay TrueSound HiFi для Moto Z получат поддержку Lenovo

    12:074

    Низкопрофильная 3D-карта ASL GTX 1050 Ti Battle Flag занимает в корпусе ПК один слот: Базовая частота GPU ASL GTX 1050 Ti Battle Flag равна 1293 МГц, повышенная — 1392 МГц

    12:063

    Western Digital настаивает на праве первоочередной покупки полупроводникового производства Toshiba: Western Digital делает упор на то, что Toshiba является его партнером

    11:516

    Windows 10 будет обновляться два раза в год: Обновления будут выходить в марте и сентябре

    11:3053

    Samyang готовит к выпуску стыковочную станцию для объективов Lens Station: Когда Samyang Lens Station появится в продаже — пока неизвестно

    11:18

    Ноутбуки на архитектуре ARM, работающие под управлением ОС Windows 10, появятся на рынке в четвертом квартале: Использование ARM в качестве аппаратной платформы должно обеспечить длительное время автономной работы

    10:5917

    Жителя Сургута оштрафовали за заказ PS4 в Германии: Таможня России конфисковала PS4, назвав консоль шифровальным аппаратом

    10:2058

    В 2022 году количество уникальных пользователей мобильных приложений дополненной реальности в месяц достигнет 1,9 млрд человек: Аналитики Tractica верят в будущее мобильных приложений дополненной реальности

    10:151

    Себестоимость Samsung Galaxy S8 оказалась самой высокой среди современных серийных смартфонов: IHS Markit еще не подсчитали стоимость производства Samsung Galaxy S8+

    09:5941

    HTC подтвердила наличие сенсорных боковых панелей у смартфона, который должен называться HTC U 11: Этот элемент управления должен получить название Edge Sensor

    09:233

    Umidigi Crystal при цене $150 должен стать самым доступным безрамочным смартфоном: Для начала определимся с тем, что сегодня подразумевают под словосочетанием «безрамочный смартфон»

    08:552

    Представлены камерофоны Elephone P8 и P8 Mini : Что касается цены, то производитель обещает всех удивить

    08:401

    По мнению Morgan Stanley, в 2018 году средняя цена iPhone превысит $750: Среднюю цену увеличат смартфоны iPhone 8

    08:0025

    HIS оснастила видеокарты Radeon RX 550 разъёмом дополнительного питания: HIS представила две Radeon RX 550 и одну Radeon RX 570

    07:001

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