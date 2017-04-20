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    20 апреля 2017

    Первое фото смартфона Alcatel Idol 5S показывает, что новинка не будет особо отличаться от предшественника: Появилось первое фото Alcatel Idol 5S

    22:276

    Мини-ПК Gigabyte GB-EKi3A-7100 оснащён процессором Core i3-7100U при отсутствии активного охлаждения: Мини-ПК Gigabyte GB-EKi3A-7100 имеет высоту 36 мм

    20:4914

    Новая модель дискового хранилища LaCie 2big будет доступна в версии объёмом 20 ТБ: LaCie 2big нового поколения оснащено Thunderbolt 3

    20:376

    В 2022 году квантовых точек будет продано более чем на 7 млрд долларов: Рынок материалов с квантовыми точками в ближайшие пять лет будет расти на 46,4% в год

    16:5432

    Экран мобильного компьютера Lenovo Flex 11 Chromebook можно раскрыть на 360°: Lenovo Flex 11 Chromebook стоит $279

    16:387

    Появились подробные данные о смартфоне Xiaomi Mi Mix 2: будет доступна конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Основой Xiaomi Mi Mix 2 служит SoC Snapdragon 835

    16:2312

    По оценке представителей отрасли, смартфонов Apple iPhone следующего поколения будет продано 220-230 млн штук: Однокристальные системы Apple A11 будет выпускать TSMC

    16:1041

    За пять лет Panasonic увеличит штат инженеров, занятых технологиями ИИ, в десять раз: Panasonic сконцентрируется на технологиях искусственного интеллекта

    15:125

    Смартфон Samsung Galaxy S8+ с SoC Exynos 8895 оказался производительнее собрата с платформой Qualcomm: SoC Exynos 8895 быстрее Snapdragon 835 практически везде

    14:5328

    Toyota построила испытательный образец водородного магистрального тягача: Toyota Portal Project — водородный грузовик полной массой 36 т

    14:2915

    Вскоре пользователи PayPal смогут привязать свой аккаунт к Android Pay: Android Pay позволит привязывать аккаунты PayPal

    14:0616

    Смартфон HTC U представят 16 мая: До анонса HTC U ещё почти месяц

    13:57

    Сетевое хранилище Thecus N4350 рассчитано на четыре накопителя: Продажи Thecus N4350 начнутся в июне, а цена не превысит $300

    13:499

    MasterCard оснащает пластиковые карточки дактилоскопическими датчиками: Дактилоскопический датчик избавляет от необходимости вводить PIN-код

    13:1210

    Изображение трехмерной модели iPhone 8 подтверждает наличие дактилоскопического датчика на задней панели: В нижней части фотографии видно упоминание компании Foxconn

    13:0652

    Продажи игровых ноутбуков по итогам года вырастут на 20%: Продажи игровых ноутбуков продолжат расти

    12:479

    Дефицит Samsung Galaxy S8 возник еще до начала продаж: Официально смартфон Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    12:446

    Из-за разрыва отношений с Apple компания Imagination Technologies может стать убыточной уже в 2019 году: Imagination Technologies рискует стать убыточной без Apple

    12:395

    Смартфон LG G6, представленный гораздо раньше Samsung Galaxy S8, появится в Европе позже, чем конкурент:

    12:33

    Tesla договорилась с бывшим руководителем программы разработки автопилота вне суда: Ответчики согласились выплатить истцу 100 000 долларов

    12:32

    Шестидюймовый смартфон Elephone S8 оказался меньше iPhone 6s Plus: iPhone 6s Plus оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма

    12:138

    Смартфон Xiaomi Mi 6 Plus должен выйти в течение двух месяцев: Известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) заявляет, что Xiaomi Mi 6 Plus является вполне реальным устройством

    11:5010

    Представлен полнокадровый объектив Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS (SEL100400GM): В продаже объектив Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS должен появиться в июле этого года по цене $2500

    11:437

    Правительство хочет запретить обход блокировок сайтов в России: Кроме того, поисковые системы обяжут прекратить выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России

    11:3388

    Беззеркальная камера Sony a9 адресована профессиональным фотографам: Sony α9 — первая камера с многослойным полнокадровым датчиком

    11:2147

    По данным KGI Securities, смартфон Samsung Galaxy Note8 получит сдвоенную камеру с трехкратным оптическим зумом: Дактилоскопический датчик останется на задней панели, как у Galaxy S8

    11:074

    Samsung Display приписывают намерение начать производство дисплеев OLED с использование подложек седьмого поколения: Samsung Display приписывают намерение расширять портфолио своей продукции, в частности, за счет сгибающихся дисплеев

    10:537

    MediaTek сворачивает производство 28-нанометровых SoC: Специалисты уверены, что во второй половине года ситуация для компании станет еще более сложной

    10:42

    Платформа Intel Basin Falls будет представлена на выставке Computex 2017 : Платформа Intel Basin Falls включает чипсет X299 и процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X

    10:417

    Функция Power Throttling должна повысить автономность устройств с Windows 10: Первые тесты показали, что при помощи Power Throttling энергопотребление процессора можно снизить на целых 11%

    10:2810

    Видеокарту Radeon RX 480 можно превратить в RX 580 прошивкой BIOS: После прошивки BIOS Radeon RX 480 превращается в RX 580

    10:2510

    Yahoo ощутимо нарастила выручку и сменила убыток на прибыль: Yahoo отчиталась за первый квартал 2017 года

    10:14

    Компактная камера Panasonic Lumix DC-TZ90 с 30-кратным зум-объективом поддерживает видео 4К: Продажи DC-TZ90 начнутся в конце мая по цене $450

    09:437

    Доход Qualcomm за год уменьшился на 10%, чистая прибыль — на 36% : Опубликован отчет Qualcomm за второй квартал 2016 финансового года

    09:175

    Водоблоки EK-FC1080 GTX Ti Strix предназначены для 3D-карт Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti: Цена водоблока EK-FC1080 GTX Ti Strix примерно равна 130 евро

    09:00

    По мнению DRAMeXchange, средняя цена серверных модулей DRAM в этом квартале увеличится более чем на 10%: Нехватку модулей памяти разные группы заказчиков ощущают в разной степени

    08:30

    Intel продолжит выпуск однокристальных систем по заказам китайской компании Spreadtrum: На мощностях Intel скоро будут выпускаться 14-нанометровые SoC Spreadtrum SC9853

    08:006

    Смартфон Samsung Galaxy S8 с честью выдержал испытание на изгиб : Смартфон Samsung Galaxy S8 протестировал блогер JerryRigEverything

    07:003

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