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    29 апреля 2017

    Серию модулей памяти Kingmax Zeus DDR4 пополнили модели, работающие на эффективной частоте 3600 МГц: Кроме того, каталог Kingmax пополнили модули DDR4-3000 для игровых ноутбуков

    18:535

    Австралийские налоговики считают, что Google недоплачивает налоги: Эпизод с Google — лишь часть усилий ATO, направленных на получение недоплаченных налогов на общую сумму 1,5 млрд долларов

    18:388

    Nvidia готовит к выпуску новые мобильные 3D-карты GeForce GTX 1080 и 1070: Анонс новых мобильных 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1080 и 1070 ожидается на выставке Computex

    18:174

    Обновление для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, позволяющее корректировать цвета экрана, стало доступно и в Европе: Обновление добавляет в настройки экрана возможность коррекции уровня основных цветов

    17:3839

    Моноблочный компьютер Acer Aspire U27 получил тонкий корпус и безвентиляторную систему охлаждения: Acer Aspire U27 может оснащаться SSD Intel Optane

    14:002

    По данным CIPA, поставки цифровых камер увеличились по сравнению с прошлым годом: Всего за март 2017 года было отгружено 2,274 млн камер, тогда как год назад — 2,217 млн

    13:27

    Представлен планшет-трансформер Acer Switch 3 на платформе Intel Apollo Lake: В Acer Switch 3 используются процессоры Intel серий Pentium и Celeron

    13:106

    Смартфон Samsung Galaxy J3 Prime нового поколения не получил экран Super AMOLED, но работает под управлением Android 7.0: Смартфон Samsung Galaxy J3 Prime 2017 располагает 1,5 ГБ ОЗУ

    13:0113

    Браслет Fitbit Flex 2 взорвался на руке его владелицы не сам по себе: Эксперты уверены, что браслет был поврежден в результате внешнего воздействия

    12:559

    Видеокарта GeForce GT 1030 на самом деле получит лишь 384 ядра CUDA и 64-разрядную шину памяти: Видеокарта GeForce GT 1030 будет слабее, чем мы думали

    12:3526

    Подробности о крупных инвестициях Foxconn в США расскажут через несколько недель: Foxconn действительно будет строить фабрики в США

    12:122

    Macronix разрабатывает флэш-память 3D NAND для SSD: Macronix рассчитывает начать серийный выпуск флэш-памяти 3D NAND в будущем году

    11:55

    Илон Маск продемонстрировал, что он хочет создать со своей новой компанией The Boring Company: Кроме того, сотрудник SpaceX опубиковал первую фотографию бурильной машины The Boring Company

    11:3732

    Консоль Nintendo 2DS XL появится в продаже летом по цене 150 долларов: Представлена приставка Nintendo 2DS XL

    11:30

    Фотогалерея дня: смартфон LG G6 Mini с экраном диагональю 5,4 дюйма: LG G6 Mini не является окончательным вариантом названия

    11:2019

    GoPro продолжает терпеть убытки, хотя и смогла нарастить выручку: GoPro отчиталась за первый квартал 2017 года

    11:205

    Колонку Siri Speaker, которая составит конкуренцию Amazon Echo, могут представить в июне: WWDC 2017 пройдет с 5 по 9 июня

    11:1111

    Джон Макафи готовит «антишпионский» смартфон с кнопками, позволяющими физически отключить аккумулятор и антенны Wi-Fi: Защищённый смартфон John McAfee Privacy Phone появится в конце года

    11:0914

    Компания Sharp отчиталась за финансовый год, завершившийся у нее 31 марта : Доход Sharp за год составил 18,4 млрд долларов

    10:55

    В Гонконге выйдет разблокированная версия смартфона Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ : В Гонконге начало продаж запланировано на 25 мая

    10:352

    Доход Microsoft в минувшем квартале достиг 22,1 млрд долларов: Компания Microsoft опубликовала отчет за третий квартал финансового 2017 года

    10:317

    Дисплеи Acer Predator X27 и Z271UV получили подсветку с квантовыми точками, расширяющими цветовой охват: Мониторы Acer Predator X27 и Z271UV поддерживают адаптивную кадровую частоту

    10:005

    EK Water Blocks выпускает водоблок EK-FB ASUS Z270I Strix RGB Monoblock: Водоблок EK-FB ASUS Z270I Strix RGB Monoblock охлаждает процессор и регуляторы напряжения платы Asus ROG Strix Z270I Gaming

    09:52

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