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    19 апреля 2017

    XFX ограничилась лишь одной видеокартой Radeon RX 570, зато и у неё память разогнана в заводских условиях: Карта XFX Radeon RX 570 RS 4GB XXX Edition получилась короче старших моделей

    20:571

    XFX представила множество видеокарт Radeon RX 580, причём у всех повысила частоту памяти: Radeon RX 580 производства XFX работают на ощутимо повышенных частотах

    20:442

    Игровые ноутбуки MSI GP72VR 7RF Leopard Pro и GP62 Leopard Pro оснащаются процессорами Intel Kaby Lake и видеокартами GeForce GTX 1000: MSI представила игровые ноутбуки GP72VR 7RF Leopard Pro и GP62 Leopard Pro

    18:382

    С одного из сайтов AMD исчезло описание видеокарты Radeon 540, зато на другом можно обнаружить информацию об адаптерах Radeon 530 и Radeon 520 : Карты AMD Radeon 530 и Radeon 520 основаны на старых GPU

    18:1017

    Huawei представила планшетные компьютеры MediaPad T3: В Huawei MediaPad T3 8.0 используется SoC Qualcomm Snapdragon 425, а в MediaPad T3 7.0 - MediaTek MT8127

    17:595

    Опубликован новый план выпуска объективов среднеформатной беззеркальной фотосистемы Fujifilm GFX: Компания Fujifilm уже выпустила пять моделей объективов GF

    15:508

    Анонсирован смартфон ZTE Axon 7s, построенный на SoC Qualcomm Snapdragon 821: ZTE Axon 7s отличается от предшественника, судя по всему, только платформой

    15:254

    Объектив Fujinon GF23mmF4 R LM WR среднеформатной беззеркальной фотосистемы Fujifilm GFX появится в продаже в конце июня: Объектив Fujinon GF23mmF4 R LM WR позиционируется как инструмент пейзажной и архитектурной съемки

    15:00

    Innolux сотрудничает с Sharp в разработке панелей OLED: Инженеры Sharp и Innolux ведут разработки на экспериментальной линии Innolux

    14:364

    Представлен объектив Fujinon GF110mmF2 R LM WR: В продаже объектив Fujinon GF110mmF2 R LM WR должен появиться в конце июня по цене $2800

    14:102

    Представлены видеокарты Asus ROG Strix RX 580 и ROG Strix RX 570: Asus ROG Strix RX 580 представлена тремя версиями, а ROG Strix RX 570 - двумя

    13:55

    Компания Velodyne LiDAR представила миниатюрный лидар Velarray, который будет стоить «в пределах нескольких сотен долларов»: Размеры Velarray — 125 x 50 x 55 мм

    13:4613

    Baidu представит технологию автономного вождения в июле: Проект Apollo реализуется совместно с партнерами Baidu

    13:103

    Специалистами AUO разработан складной дисплей AMOLED, охватывающий 95% цветового пространства BT.2020: В дисплее используется новый цветной фильтр

    12:5519

    Приложение Instagram для Android получило оффлайновый режим: Все изменения будут отражены у других людей, когда вы вновь подключитесь к Сети

    12:372

    Специалист по ремонту объяснил любовь тараканов к консоли Sony PlayStation 4: PlayStation 4 пользуется у тараканов успехом

    12:3724

    Опубликован отчет IBM за первый квартал 2017 года: По состоянию на конец квартала в распоряжении IBM было 10,7 млрд долларов

    12:184

    Объектив Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. оценен производителем в $1100 : Объектив Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. для камер системы Micro Four Thirds имеет защиту от пыли и брызг

    12:093

    Gigabyte решила ограничиться всего двумя видеокартами Radeon RX 570: Карты Gigabyte Radeon RX 570 похожи между собой, но используют разные СО

    12:001

    Цифровая камера с функцией мгновенной печати Fujifilm Instax Square SQ10 оценена в $280: Пользователи могут отрегулировать виньетирования и яркость снимка, убрать красноту глаз, а также выбрать один из 10 фильтров

    11:575

    Корпусов NZXT S340 Elite Hyper Beast (CA-S340E-HB) Limited Edition выпущено всего 1337 штук: В Европе NZXT S340 Elite Hyper Beast (CA-S340E-HB) Limited Edition появится в мае, в России – в июне

    11:4113

    Автономность смартфона Samsung Galaxy S8 с SoC Exynos 8895 заметно лучше, чем у версии с SoC Snapdragon 835: Платформа Samsung для смартфонов Galaxy S8 экономичнее решения Qualcomm

    11:2511

    Представлен смартфон Xiaomi Mi 6, который получил сдвоенную камеру с оптическим зумом, два динамика и защиту от брызг: На изоготовление и полировку деталей корпуса уходит 12 дней, в течение которых они проходят через 40 технологических процессов

    11:0919

    Gigabyte представила пять видеокарт Radeon RX 580, но не стала разгонять память ни у одной из моделей: Gigabyte выпустила новые видеокарты AMD

    11:03

    Apple приписывают намерение в следующем квартале выпустить две модели iMac: В четвертом квартале может выйти iMac «серверного уровня»

    10:524

    Logitech POP Smart Button — программируемая кнопка для умного дома, поддерживающая Apple HomeKit: Комплект из кнопки и моста Logitech POP Smart Button Kit стоит примерно $60

    10:38

    У красноватого оттенка дисплея смартфона Samsung Galaxy S8 уже есть несколько объяснений: Также высказывается предположение, что причина в схеме расположения субпикселов в дисплее Super AMOLED

    10:3550

    Анонсированы продажи умных часов Verizon Wear24 с ОС Android Wear 2.0: Умные часы Verizon Wear24 с ОС Android Wear 2.0 оснащены круглым дисплеем AMOLED

    10:23

    LG Display будет поставлять изогнутые дисплеи OLED для новых смартфонов LG и Xiaomi: В будущем LG Display также может начать поставки дисплеев для iPhone

    10:111

    Производитель блокирует возможность перепрограммировать кнопку Samsung Galaxy S8, предназначенную для вызова Bixby: Пока возможность перепрограммирования заблокирована в аппаратах, работающих в сети канадского оператора Telus

    10:0914

    Из-за ошибки возник дефицит дисплеев для смартфона iPhone SE: При поставке большой партии дисплеев была допущена ошибка, из-за которой серийные номера комплектующих не были должным образом добавлены в систему Apple

    09:446

    По данным Barclays, Apple сохранит переходник для наушников с разъемом 3,5 мм в комплекте поставки новых iPhone : Отдельно этот аксессуар продается за 9 долларов

    09:3312

    Продав чуть более 40 млн смартфонов в прошлом году, Xiaomi отгрузила 6,3 млн устройств только в марте: Сегодня Xiaomi делает ставку на такие вещи, как инновационные технологии, качество, которое должно быть выше, чем у продукции конкурентов

    09:24

    Опубликована фотография смартфона Meizu E2 : Также была опубликована первая фотография, сделанная на камеру Meizu E2

    09:141

    Среди видеокарт Sapphire Radeon RX 570 имеется одна длиной всего 170 мм: Sapphire представила четыре Radeon RX 570

    09:00

    Опубликованы официальные изображения смартфона Xiaomi Mi6 в трех разных цветах: Прием предварительных заказов, согласно утечке, начнется 20 апреля

    08:415

    Портативный аккумулятор LeEco M1 ёмкостью 10 000 мА·ч поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0 и стоит 14 долларов: Внешний аккумулятор LeEco M1 стоит 14 долларов

    08:00

    Видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 Limited Edition — одна из самых разогнанных среди RX 580: Sapphire представила пять карт Radeon RX 580

    07:301

    Смартфон Samsung Galaxy S8+ заработал у iFixit лишь четыре балла за ремонтопригодность: Смартфон Samsung Galaxy S8+ не слишком пригоден к ремонту

    07:0040

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