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    16 апреля 2017

    Смартфон Moto Z2 Force вернёт себе разъём для наушников: У смартфона Moto Z2 Force появится аудиоразъём

    19:523

    Nintendo приписывают намерение выпустить в следующем году игровую приставку Switch Mini: Nintendo может выпустить уменьшенную версию своей новой приставки

    19:401

    По прогнозу Gartner, продажи полупроводниковой продукции в 2017 году увеличатся на 12,3%: Рост рынка обусловлен ростом цен на микросхемы памяти DRAM и NAND

    15:431

    Смартфон Moto Z Play получит обновление ОС Android 7.1.1: К сожалению, пока неизвестно, когда выйдет обновление Android 7.1.1 для Moto Z Play

    14:411

    Появились данные о производительности 3D-карты AMD Radeon RX 580, включая результаты разгона: Результаты тестов получены при частоте GPU 1360 МГц

    14:3520

    На американских военных кораблях запретили электронные сигареты: Электронные сигареты признаны источником повышенной опасности

    13:5226

    Телевизор Sony Bravia XBR-A1E с экраном OLED появился в продаже раньше, чем ожидалось, и оказался дешевле: Sony уже начала поставки XBR-A1E в Европе и США

    13:3474

    Искусственный интеллект предсказывает сердечные приступы точнее, чем врач: Нейронная сеть учитывает дополнительные факторы риска

    12:1419

    В базе данных TENAA замечен смартфон Samsung Galaxy C9 Pro, у которого 128 ГБ флэш-памяти: Разновидность Samsung Galaxy C9 Pro с увеличенным до 128 ГБ объемом флэш-памяти будет доступна в золотистом и черном вариантах

    11:514

    G.Skill выпускает набор модулей памяти DDR4-4333 объемом 2 х 8 ГБ и рапортует о достижении скорости DDR4-4500: Модули Trident Z, входящие в набор, рассчитаны на работу при напряжении питания 1,4 В

    11:3113

    Беспроводная клавиатура Penna стилизована под старинную печатную машинку: В корпусе Penna есть выемка для смартфона или планшета

    10:573

    Panasonic обещает улучшить работу автофокуса камеры Lumix DC-GH5, а пока рекомендует выбирать одну зону фокусировки: Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GH5 поддерживает съемку видео 4K

    10:193

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