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    14 апреля 2017

    Адаптер NZXT Kraken G12 позволяет установить СВО на 3D-карту : Выпуск предыдущей модели Kraken G10 прекращается

    19:12

    TSMC не будет пытаться купить полупроводниковое производство Toshiba: Компанию TSMC не интересует выпуск стандартной памяти DRAM и NAND

    19:012

    Смартфон HTC One X10 представлен официально: HTC One X10 построен на SoC MediaTek Helio P10 и оснащен АКБ емкостью 4000 мА·ч

    13:4511

    Заключенные собрали два компьютера для просмотра порно и поиска инструкций по изготовлению наркотиков: Компьютеры были спрятаны под подвесными потолком, после чего хакеры взломали тюремную сеть

    13:4323

    Western Digital утверждает, что намерение Toshiba продать полупроводниковый бизнес нарушает их совместный контракт: Western Digital выступает против продажи полупроводникового бизнеса Toshiba

    12:465

    Опубликованы изображения видеокарт MSI Radeon RX 570 Gaming X и XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition: MSI Radeon RX 570 Gaming X имеет 4 ГБ памяти GDDR5, XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition - 8 ГБ памяти

    12:356

    Серия изображений дает представление о системе охлаждения 3D-карты HIS Radeon RX 570 IceQ X2: Конструкция системы охлаждения 3D-карты HIS Radeon RX 570 IceQ X2 включает две медные тепловые трубки и два вентилятора

    12:311

    Стали известны параметры видеокарт Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550: Адаптер Radeon RX 550 получит 512 потоковых процессоров

    12:2918

    Apple рассматривает возможность участия в покупке полупроводникового производства Toshiba: Apple приписывают намерение выделить на сделку несколько миллиардов долларов

    12:1412

    Toshiba опровергает сообщение о приостановке переговоров с покупателями полупроводникового производства: Приостановка объяснялась обеспокоенностью компании Western Digital

    11:59

    В TSMC пересмотрели прогноз роста на этот год: Оптимизм TSMC поубавился при виде складских запасов

    11:511

    Компания Foxconn обратилась к SoftBank за помощью в попытке купить полупроводниковое производство Toshiba: Помимо SoftBank, Foxconn может призвать в союзники Apple

    11:173

    Смартфону iPhone 8 приписывают рамку шириной 4 мм по периметру экрана и «невидимую» фронтальную камеру: Анонс iPhone 8 ожидается в сентябре 2017

    11:0755

    Процессор AMD Ryzen 5 1600X разогнали до 5,90 ГГц: Для охлаждения процессора использовался жидкий азот

    11:0615

    Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название: Doogee Mix будет анонсирован на следующей неделе в рамках мероприятия Global Sources Electronics

    10:536

    Видеокарта Colorful iGame GTX1080Ti Vulcan AD бесшумна при малой нагрузке: Ускоритель Colorful iGame GTX1080Ti Vulcan AD охлаждается тремя вентиляторами при повышении нагрузки

    10:482

    Futuremark подключается к инициативе VR First: Создатель тестов производительности компьютеров будет участвовать в выработке стандартов VR и AR

    10:47

    Смартфон Meizu E2 может получить кольцевую вспышку, размещенную вокруг основной камеры: Смартфон Meizu E2 представят 26 апреля

    10:39

    В новой прошивке исправлена ошибка автофокусировки Canon EOS 5D Mark IV: Версия 1.0.4 доступна для загрузки на сайте Canon

    10:2223

    Wisol использует в новом семействе модулей LTE для IoT элементную базу Sequans: Поставки ознакомительных образцов продукции на элементной базе Sequans компания Wisol рассчитывает начать в середине года

    10:10

    Анонимное сообщение о бомбе вынудило Samsung эвакуировать сотрудников из штаб-квартиры компании: Анонимный информатор сообщил о бомбе сегодня в 5:46 мск

    09:5710

    Основой микроконтроллеров Toshiba M3H group (2) служит ядро ARM Cortex-M: Группа микроконтроллеров Toshiba M3H group (2) пополнила семейство TXZ

    09:473

    Новые фотографии смартфона Xiaomi Mi6 подтверждают отсутствие разъема 3,5 мм: Анонс устройства ожидается 19 апреля

    09:4524

    Оформившие предзаказ на Samsung Galaxy S8 в США получают в подарок акустическую док-станцию: Смартфон поступит в продажу 21 апреля

    09:354

    Опубликованы характеристики и новые изображения безрамочного смартфона Maze Alpha: Емкость аккумулятора составит 4000 мА•ч

    09:24

    Материнская плата MSI B350 Gaming Plus рассчитана на процессоры AMD Ryzen: MSI B350 Gaming Plus предварительно оценена в $120

    09:00

    Смартфон OnePlus 5 замечен в базе данных китайского регулятора: В базе данных китайского органа Radio Regulation Authority появилось упоминание нового смартфона OnePlus с модельным номером A5000

    08:581

    Поставки ноутбуков Asustek снижаются, а прибыль остается стабильной: В 2014 году компания отгрузила 20,3 млн ноутбуков, в 2015 году поставки снизились до 19 млн единиц

    08:47

    Смартфон Xiaomi Mi6 в тесте GeekBench опередил Samsung Galaxy S8: Анонс смартфона состоится 19 апреля

    08:3430

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