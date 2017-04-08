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    8 апреля 2017

    Консоль Microsoft Project Scorpio получит 12 ГБ памяти GDDR5 с шиной шириной 384 разряда: Стали известны параметры Microsoft Project Scorpio

    20:4928

    Опубликован результат 3D-карты Titan Xp в тесте 3DMark Fire Strike Performance: 3D-карта Titan Xp оказалась быстрее пары GeForce GTX 1070

    19:4310

    В качестве жеста «доброй воли» производитель бесплатно заменит дефектные приводы автофокусировки в некоторых объективах системы Leica S: Уточним, что бесплатно привод можно было заменить и раньше, но точно таким же

    19:2215

    Подтверждено существование GPU AMD Polaris 20: Для моделей серии Radeon RX 550 используется GPU начального уровня под условным наименованием Lexa Pro

    19:039

    Появились игровые результаты процессора AMD Ryzen 5 1400: AMD Ryzen 5 1400 — четырехъядерный процессор

    18:4329

    Беззеркальную камеру Nikon 1 V3 сняли с производства: Преемница модели Nikon 1 V3 пока не вышла

    17:3221

    Фотогалерея дня: анатомия 3D-карты Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme с 18-фазной подсистемой питания: Конструкция системы охлаждения этой 3D-карты включает три вентилятора

    16:592

    LG Display рассчитывает к 2020 году получать 50% дохода за счет панелей OLED : Производство панелей OLED удалось освоить быстрее, чем выпуск жидкокристаллических панелей

    15:5722

    Аккумуляторы восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7 уменьшены: Аппарат получил новый номер модели — N935

    15:3310

    Появилась информация о девяти 3D-картах серии Gigabyte Radeon RX 500: Старшая модель носит название Gigabyte Radeon RX 580 Aorus XTR 8G

    13:442

    Смартфон Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ стал доступен для предзаказа: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    13:3923

    Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось на 744% за год: Пользователям Мас не стоит сильно волноваться, эти устройства остаются наиболее безопасными

    13:1017

    Смартфон Xiaomi Mi Max 2 замечен в GFXBench: Даты выхода у Xiaomi Mi Max 2 пока нет

    12:567

    Apple приписывают разработку монитора разрешением 8K: Предположительно, производственным партнером Apple выступит компания LG

    12:4436

    Samsung может отчитаться о рекордном первом квартале: Samsung прогнозирует, что ее оборот в первом квартале 2017 составил 44,21 млрд долларов

    12:432

    Голосовой помощник Alexa научился управлять цветом умных светильников: Голосовой помощник запоминает до 100 оттенков

    12:122

    Продажи смартфонов Apple iPhone 8 могут начаться с задержкой: В недавнем прошлом такая ситуация уже имела место с другим изделием Apple — беспроводными наушниками AirPods

    11:514

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