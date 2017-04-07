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    7 апреля 2017

    Крупнейшая в мире осветительная установка такого рода LG Wall of the Sun включает 30 000 панелей OLED: Светящуюся стену спроектировал японский дизайнер Tokujin Yoshioka

    19:0918

    Доля Android Nougat приблизилась к 5%: Предыдущая версия Android 6.0 Marshmallow занимает 31,2%

    18:5625

    Adidas планирует начать серийный выпуск обуви методом 3D-печати: Партнером Adidas выступает американская компания Carbon

    18:148

    Фото дня: зеркальная камера Nikon D7500 : Анонс камеры Nikon D7500 ожидается на следующей неделе

    17:0321

    Представлены 3D-карты Palit GTX 1080 Ti 11GB JetStream и Palit GTX 1080 Ti 11GB Super JetStream : 3D-карты Palit GTX 1080 Ti 11GB JetStream и Palit GTX 1080 Ti 11GB Super JetStream отличаются от референсного образца

    16:5415

    TSMC отказывается от попытки купить полупроводниковое производство Toshiba: В TSMC осознали, что не смогут тягаться с американскими компаниями

    16:331

    По мнению британских ученых, климатические изменения сделают авиаперелеты менее комфортными: Воздушные трассы станут более «неровными»

    14:2417

    Amazon переведет погрузчики на водород: В этом году Amazon потратит на это 70 млн долларов

    13:3618

    По подсчетам IDC, в 2016 году расходы на облачную инфраструктуру выросли на 9,2%: Расходы на облачную инфраструктуру в 2016 году достигли 32,6 млрд долларов

    12:59

    Поставки японских цифровых камер за год упали более чем на 30%: Если говорить о простых камерах для рядовых пользователей, то 36,5% было продано в Европе, 25,1% — в США

    12:4314

    Панорамная камера Nubia NeoAir стоимостью $100 совместима со смартфонами, оснащенными разъемом USB-C: Диаметр устройства составляет 37,6 мм, а масса равна всего 26,5 г

    12:053

    Представлен корпоративный HDD Toshiba MG05 объемом 8 ТБ: Полный индекс накопителя: Toshiba MG05ACA800

    11:445

    Samsung уходит с рынка цифровых камер, но подразделение продолжит работу: Корейский гигант занимался производством цифровых камер с 1997 года

    11:4319

    Apple заняла более 40% японского рынка планшетов в 2016 году: В прошлом году в Японии впервые снизились поставки планшетов

    11:2128

    Новый центр исследований и разработок LG займется роботами и аккумуляторными батареями для электромобилей: LG объединит пять центров исследований и разработок в один, увеличив численность штата на 1000 человек

    11:07

    Сотрудники Samsung в среднем работают в компании не менее 10 лет: Аналогичное исследование, проведенное в 2005 году, показало, что среднестатистический работник Samsung уходит из компании через шесть лет

    10:566

    Операционный доход LG в первом квартале может побить все прогнозы аналитиков: Финансовый отчет LG будет опубликован в конце апреля

    10:451

    Смартфон LG G6 выходит на мировой рынок: Информации о продажах устройства за первый месяц нет

    10:2614

    В базе данных GFXBench появились две версии смартфона Xiaomi Mi6: Анонс Xiaomi Mi6 состоится в этом месяце

    10:181

    Смартфон Meizu M5X будет доступен с 2, 3 или 4 ГБ ОЗУ: Даты выхода у Meizu M5X пока нет

    10:072

    Ноутбук Chuwi LapBook 12.3 получил экран диагональю 12,3 дюйма и 6 ГБ ОЗУ: Основой ноутбука Chuwi LapBook 12.3 стала SoC Intel Celeron N3450

    06:0416

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