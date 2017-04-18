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    18 апреля 2017

    Бесшумный мини-ПК cirrus7 nimbus v2 получил оригинальную систему охлаждения: Стоимость cirrus7 nimbus v2 достигает 4130 евро

    21:206

    В линейке мобильных компьютеров HP EliteBook может появиться хромбук на платформе Rockchip: Устройство продемонстрировала на выставке Hong Kong Global Sources Fair на своем стенде компания Rockchip

    19:551

    Sharp Aquos R — флагманский смартфон с 23-мегапиксельной камерой и экраном IPS (IGZO): Sharp Aquos R основан на SoC Snapdragon 835

    19:3515

    Стали известны характеристики трансформируемого планшета Onyx Boox Typewriter с экраном E Ink: Onyx Boox Typewriter оснащен экраном E Ink Carta диагональю 9,7 дюйма

    19:3015

    Видеокарта PowerColor Red Devil Radeon RX 570 ощутимо крупнее моделей RX 580 этого же производителя: PowerColor Red Devil Radeon RX 570 получила огромный кулер

    17:595

    PowerColor представила четыре видеокарты Radeon RX 580: PowerColor выпустила четыре Radeon RX 580 в семействах Red Dragon и Red Devil

    17:463

    Google представила обновлённый сервис Google Earth: Представлен новый сервис Google Earth

    17:037

    Представлены видеокарты линейки AMD Radeon RX 500, которых оказалось шесть моделей, а не четыре: AMD представила новые видеокарты Polaris

    16:4121

    Монитор Eizo ColorEdge Prominence CG3145 использует 24-битную таблицу LUT: Монитор Eizo ColorEdge Prominence CG3145 отличается огромной яркостью

    16:033

    Apple нашла второго партнёра для выпуска умных часов Watch : Compal тоже будет производить для Apple умные часы

    15:313

    Nvidia готовится представить видеокарту GeForce GT 1030, основанную на новом GPU : Впервые за три года Nvidia выпустит бюджетную видеокарту с новым GPU

    15:1422

    Крупнейшее в истории исследование показало, что 88% водителей используют за рулем мобильные устройства: Простое желание сменить музыку на смартфоне в итоге может стоить жизни водителям, пассажирам и пешеходам

    13:0021

    Основные спецификации и серия изображений камеры Panasonic Lumix DC-TZ90 появились накануне анонса: Разрешение камеры Panasonic Lumix DC-TZ90 — 20,3 Мп

    13:006

    Смартфон Apple iPhone 7 Plus обошёл Galaxy S8 и других конкурентов в скорости работы: Apple iPhone 7 Plus остаётся самым быстрым смартфоном

    12:58175

    iRobot подает в суд на Hoover и других конкурентов на рынке роботов-пылесосов: Рынок домашних роботов-пылесосов в прошлом году составил 1,5 млрд долларов

    12:462

    Huawei прокомментировала информацию о разных типах флэш-памяти в смартфоне Huawei P10: Тест Androbench 5.0, который определяет скорость работы флэш-памяти, не отражает ситуацию с производительностью этой памяти в составе конкретной системы

    12:357

    Появились предварительные спецификации объектива Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH., анонс которого ожидается завтра: Датой начала продаж объектива Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. названо 25 мая

    12:252

    Intel больше не будет проводить ежегодные мероприятия IDF: Intel отказывается от IDF

    12:2315

    В базе данных GFXBench замечен первый смартфон компании Essential Products, возглавляемой создателем ОС Android: Смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти

    12:161

    Видеокарты Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock получили охладитель с четырьмя вентиляторами, два из которых спрятаны: Palit представила адаптеры GTX 1080 Ti GameRock

    12:1010

    Некоторые пользователи смартфонов Samsung Galaxy S8 жалуются на красноватый оттенок экрана: Производитель готов обменивать смартфоны Samsung Galaxy S8

    12:0740

    Стало известно, когда будет представлен смартфон Gionee M6S Plus: Смартфон Gionee M6S Plus будет оснащен дактилоскопическим датчиком

    11:521

    Охладитель Scythe Mugen 5 Rev. B совместим с процессорами AMD в исполнении AM4 : Конструкция Scythe Mugen 5 Rev. B включает шесть никелированных медных тепловых трубок

    11:352

    У Nokia был прототип аналога Xiaomi Mi Mix еще в 2014 году: Возможно, под крылом HMD компания сможет вновь заявить о себе на мировом рынке

    11:249

    Средняя контрактная цена на модули памяти DDR4 объемом 4 ГБ в этом квартале вырастет еще на 12,5%: Причиной роста цен считаются проблемы с переходом к более тонким техпроцессам

    11:063

    Из-за возникших сложностей с интеграцией Touch ID смартфон iPhone 8 может выйти с задержкой или лишиться сканера отпечатков пальцев: Но есть и третий вариант

    10:4812

    Смартфоны Xperia X, участвующие в программе Sony Concept for Android, получат обновление Android 7.1.2 на этой неделе: К новшествам Android 7.1.2 относятся улучшения в работе интерфейса Bluetooth и дактилоскопических датчиков

    10:47

    Львиная доля смартфонов со сдвоенными камерами в Китае — это аппараты Huawei : В Китае 3,2% проданных в первом квартале смартфонов имели двойную камеру

    10:46

    Samsung начала рассылку смартфонов Galaxy S8, собрав более 1 млн предзаказов только в Южной Корее: Официальное начало продаж запланировано на 21 апреля

    10:379

    Глава SK Group подтвердил желание компании купить полупроводниковое производство Toshiba: Ожидается, что наиболее вероятный покупатель полупроводникового производства Toshiba будет определен в июне

    10:101

    LeEco продала свою американскую штаб-квартиру: Ранее LeEco выкупила данную собственность у Yahoo за 250 млн долларов

    09:037

    Опубликовано новое изображение смартфона Oppo Find 9 : Возможно, устройство будет обладать безрамочным дизайном

    08:564

    В смартфонах Huawei P10 встречается флэш-память UFS 2.1, UFS 2.0 и eMMC 5.1: Huawei не сделала каких-либо заявлений на этот счет

    08:482

    Планшеты и смартфоны приводят к снижению продолжительности сна грудных детей, но ученые не торопятся с выводами: Ученые выяснили влияние планшетов и смартфонов на сон грудных детей

    08:305

    Жесткая посадка: в Великобритании сформирован отряд по борьбе с дронами, доставляющими в тюрьмы запрещенные предметы: Задача отряда — выявление операторов БПЛА

    08:008

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