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    21 апреля 2017

    Объектив Samyang VDSLR 16mm T2.6 ориентирован на видеосъемку: Продажи Samyang VDSLR 16mm T2.6 должны начаться в июне по цене 599 евро

    21:378

    HIS оснастила свои видеокарты Radeon RX 580 фирменными системами охлаждения IceQ X разных версий: HIS представила четыре видеокарты RX 580

    20:113

    Intel выпустила процессор Core m3-7Y32 на смену Core m3-7Y30 при сохранении цены: CPU Core m3-7Y32 работает на частоте до 3 ГГц

    19:555

    VisionTek выбрала для видеокарты Radeon RX 570 референсный охладитель предыдущего поколения карт AMD: VisionTek представила пару видеокарт AMD нового поколения

    19:135

    Ассортимент XFX пополнила низкопрофильная 3D-карта на GPU Polaris 12: Одновременно представлены два варианта модели XFX RX 550 Core Edition

    18:532

    Windows 10 Cloud представят 2 мая. В системных требованиях к ОС значится четырёхъядерный CPU и 4 ГБ ОЗУ: Windows 10 Cloud в итоге может получить название Windows 10 S

    18:4818

    Графический процессор Nvidia Volta выйдет в начале третьего квартала: Скорее всего, 3D-карты на базе Volta будут оснащены памятью HBM2 или GDDR5X

    18:2516

    Видеокарты Radeon RX 550 в исполнении Asus не получили прибавки к частотам: Asus представила две карты Radeon RX 550

    18:201

    3D-карта Corsair Hydro GFX GTX 1080 Ti стоимостью 930 евро оснащена воздушной и жидкостной системами охлаждения: Продажи Corsair Hydro GFX GTX 1080 Ti уже начались

    17:235

    LeEco переходит к продаже своей недвижимости в Пекине: LeEco продаст недвижимость в Пекине примерно на 500 млн долларов

    17:063

    В этом квартале ожидается отгрузка 61,1 млн телевизионных панелей: Продажи панелей размером от 39 до 43 дюймов сократятся

    16:423

    У LG Display готовы панели OLED повышенного качества для мониторов, используемых в телевещании: Одной из особенностей новых панелей является фирменная технология Real Black

    16:209

    Sony увеличивает прогноз прибыли, полученной за минувший финансовый год: В Sony ожидают, что операционная прибыль составит 2,6 млрд долларов

    16:085

    Samsung и Amazon Video представили открытый стандарт видео с расширенным динамическим диапазоном HDR10+: Все телевизоры Samsung UHD 2017 года поддерживают HDR10+

    15:3711

    EVGA повышает частоту памяти 3D-карт GeForce GTX 1080 FTW2 и SC2: После обновления память 3D-карт начинает работать на эффективной частоте 11 ГГц

    14:43

    Tesla отзывает 53000 электромобилей из-за проблемы с тормозами: Производственный дефект стояночного тормоза пока не привел к авариям

    14:3013

    MSI выпустила самые компактные версии видеокарты Radeon RX 550: MSI представила две карты Radeon RX 550

    14:143

    NXP Semiconductors продала акции китайского контрактного производителя полупроводниковой продукции ASMC: Продажа связана с покупкой NXP Semiconductors компанией Qualcomm

    14:04

    UltraSharp 27 4K HDR (UP2718Q) — первый монитор Dell с поддержкой HDR10: Монитор Dell UP2718Q охватывает 76,9% пространства REC2020

    13:548

    В следующем году Sharp выйдет на европейский рынок смартфонов: Sharp намерена продавать смартфоны в Европе

    13:076

    Красноватый оттенок дисплея Samsung Galaxy S8 планируют убрать при помощи прошивки: Некоторые эксперты считают, что программное обновления не сможет решить данную проблему

    13:0644

    Смартфон Huawei Enjoy 7 Plus оценен в $220: Разрешение камер составляет 12 и 8 Мп, аккумулятор имеет емкость 3900 мА•ч

    12:50

    В США насчитали более 85 млн владельцев iPhone возрастом не младше 13 лет: По данным Kantar Worldpanel и IHS Markit соответственно, iPhone является самым популярным смартфонов в США и во всем мире

    12:3125

    Ассортимент Gigabyte пополнился двумя картами Radeon RX 550, отличающимися габаритами, охладителями и частотами: Gigabyte представила пару Radeon RX 550

    12:281

    Универсальные карты Plastc Card, способные заменить все пластиковые карты владельца, не появятся на рынке из-за закрытия компании: Компания Plastc прекращает существование

    12:185

    Аксессуар Elago M4 превращает iPhone в экран Macintosh : Аксессуар доступен по цене $35

    12:185

    Безрамочному смартфону Doogee Mix приписывают цену не более $200: Устройство поступит в продажу уже в мае этого года

    12:04

    Lilium Aviation провела первый испытательный полёт аппарата Lilium Jet с 36 электродвигателями и системой вертикального взлёта и посадки: Электросамолёт Lilium Jet совершил первый полёт

    11:5314

    NGD Systems и EchoStreams анонсировали сервер типоразмера 1U с четырьмя SSD Catalina NVMe суммарным объемом 96 ТБ: В максимальной конфигурации, включающей два процессора Intel Xeon E5-2600v4, сервер потребляет не более 700 Вт

    11:322

    ОС Android Wear 2.0 будет выпущена для всех совместимых часов до конца мая: Компания Google опубликовала примерный график выпуска операционной системы Android Wear 2.0

    11:17

    Смартфон Xiaomi Mi 6 будет доступен в 11 цветовых вариантах: Возможно, некоторые цвета будут эксклюзивными для китайского рынка

    11:072

    Безрамочный смартфон Essential Products, возможно, замечен в рекламном ролике Michelin: На нижнем торце устройства можно предположить наличие разъемов 3,5 мм для наушников, USB-С и решетки громкоговорителя

    10:553

    Планшет Samsung Galaxy Book поступает в продажу с задержкой: Прием предварительных заказов на версию, оснащенную только модулем Wi-Fi, начинается сегодня

    10:06

    GoPro Fusion — таинственная сферическая камера компании для профессионалов: GoPro представила VR-камеру Fusion

    10:002

    Foxconn увеличивает инвестиции в разработку роботов на $1,5 млрд: Подобная политика, по словам экспертов, позволит различным подразделениям Foxconn освоить новые технологии, связанные с робототехникой

    09:491

    Asus первой представила видеокарты Radeon RX 560: Адаптеры Asus Radeon RX 560 получили разъёмы дополнительного питания

    09:302

    Legend предлагает эксклюзивные версии смартфона Samsung Galaxy S8, который сегодня поступает в продажу: Вы также можете создать уникальную дизайнерскую версию с собственным логотипом и ручной гравировкой

    09:249

    Видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 550 имеют длину менее 160 мм: Sapphire представила две карты Radeon RX 550

    09:005

    Apple Watch NikeLab — версия умных часов Apple Watch Series 2 в монохромном стиле: Представлены умные часы Apple Watch NikeLab

    08:3025

    Видеокарта Galax GeForce GTX 1080 Ti HOF получила 19-фазную подсистему питания и три восьмиконтактных разъёма дополнительного питания: Galax представила монструозную 3D-карту GeForce GTX 1080 Ti HOF

    08:004

    Начались продажи 3D-карты Radeon RX 550, с частотами GPU которой у AMD неразбериха. PowerColor представила одну модель семейства Red Dragon: PowerColor Red Dragon Radeon RX 550 2GB GDDR5 получила простую систему охлаждения

    07:305

    Samsung готова производить полупроводниковую продукцию по 10-нанометровой технологии второго поколения: Samsung готова к переходу на 10-нанометровые нормы 10LPP

    07:0015

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