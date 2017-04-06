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    6 апреля 2017

    Представлен графический ускоритель Nvidia Titan Xp с 3840 ядрами CUDA и увеличенной частотой памяти: Видеокарта Nvidia Titan Xp стоит 1200 долларов

    19:5943

    Новый смартфон Huawei получит экран HD, но при этом будет оснащён 4 ГБ оперативной памяти: Huawei готовит смартфон со странными параметрами

    19:336

    Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов: ZTE представила смартфон Nubia Z17 Mini

    19:254

    В базе TENAA появился смартфон Meizu M612C, оснащённый четырёхъядерной SoC, хотя компания уже прекратила использовать таковые: Meizu M612C пока кажется странным смартфоном

    17:41

    Canonical прекращает работу над Ubuntu Touch: Ubuntu Touch больше не существует

    16:1842

    Texas Instruments может приобрести компанию AMD: AMD может перейти под крыло Texas Instruments

    15:5844

    Samsung проиграла Huawei в суде и теперь обязана выплатить штраф: Huawei выиграла суд против Samsung в Китае

    15:4417

    Процессор AMD Ryzen 3 1200 будет работать на частоте 3,1 ГГц: Младшим из новых процессоров AMD может стать модель Ryzen 3 1200

    12:4915

    Водоблок EK-FC1080 GTX Ti для видеокарт GeForce GTX 1080 Ti обойдётся в 120 евро: Представлен водоблок EK-FC1080 GTX Ti

    12:37

    Honor 6C — недешёвый смартфон с экраном HD и SoC Snapdragon 435: Смартфон Honor 6C получил 3 ГБ ОЗУ

    12:238

    Работы над смартфоном Samsung Galaxy S9 начались раньше срока: В данный момент отдел исследований и разработок Samsung начал продумывать ключевые элементы нового устройства

    11:4026

    Роскомнадзор может оштрафовать любую компанию с формой обратной связи на сайте: Даже если на сайте вашей компании находится всего несколько страниц, вы можете быть оштрафованы Роскомнадзором

    11:3138

    Опубликован логотип смартфона Moto Z2: На данный момент о новом смартфоне Moto Z2 мы знаем только то, что он сохранит модульную конструкцию оригинальной модели

    11:10

    Смартфон Honor 8 Pro оценен в ?549 : До этого самым дорогим смартфоном линейки был Honor 8, который предлагался за 400 евро

    10:474

    Аппаратную кнопку Bixby в смартфоне Samsung Galaxy S8 можно перепрограммировать: Например, кнопка может запустить голосовой помощник Google Assistant или домашнюю страницу Google Now

    10:282

    Смартфон Samsung Galaxy S8 не прошел тест на прочность при падении с высоты 1,5 м: Флагманские смартфоны остаются такими же хрупкими, как и несколько лет назад

    10:1935

    Цена iPhone 8 может составить от $850 до $1000 : Год назад Милунович точно предсказал цены на линейку смартфонов iPhone 7

    09:5233

    Samsung наращивает производство смартфонов Samsung Galaxy S8+ : По слухам, прием предварительных заказов на Samsung Galaxy S8 начнется уже завтра, 7 апреля

    09:372

    Умные часы Apple Watch Series 3 могут появиться на рынке в сентябре 2017: В данный момент производством Apple Watch занимается только Quanta Computer

    09:2711

    Поставки ЖК-панелей для цифровых вывесок в этом году увеличатся до 4,4 млн единиц: На данном рынке продолжают доминировать жидкокристаллические панели

    09:21

    Видеокарта Radeon RX 580 сможет покорять частоту 1500 МГц для ядра: Появились тесты новых видеокарт AMD

    08:001

    LG G6 оказался на удивление прочным смартфоном: LG G6 нельзя согнуть обычным усилием

    07:3013

    Очередной водоблок EK Water Blocks подходит сразу для десятка видеокарт EVGA : Представлен водоблок EK-FC1080 GTX FTW2

    07:00

    Накопитель объемом 10 ТБ вошел в серию WD Purple: HDD WD Purple WD100PURZ оснащен расширенным объемом кэш-памяти

    06:4512

    Смартфон Nubia Z17 Mini со сдвоенной камерой будет представлен сегодня: В смартфоне Nubia Z17 Mini будет использоваться монохромный сенсор

    00:011

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