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    30 апреля 2017

    3D-карта KFA2 GeForce GTX 1080 Ti HOF 8 Pack Edition: трехслотовый кулер, встроенный дисплей и очень высокие частоты: KFA2 GeForce GTX 1080 Ti HOF 8 Pack Edition оценена в $1230

    21:407

    В линейку SSD Biostar G330 вошли три модели: В SSD Biostar G330 используются контроллеры

    21:0010

    Acer обновила ноутбуки серии Aspire: Новинки появятся в России в третьем квартале

    20:3513

    Смартфон Meizu с дисплеем на всю переднюю панель выйдет в 2018 году: Это один из популярных трендов в индустрии, который требует решения ряда проблем

    13:2616

    Некоторые смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ самопроизвольно перезагружаются: Samsung пока не прокомментировала ситуацию

    13:1678

    Смартфон HTC U 11 протестировали в GeekBench: В однопоточном тесте устройство набрало 1912 баллов, в многопоточном — 6137 баллов

    12:572

    Первый запуск ракеты-носителя Space Launch System отложили на 2019 год: Причина отсрочки запуска является исключительно финансовой

    12:464

    Samsung приписывают намерение купить компанию PlayNitride, разрабатывающую технологию micro-LED : Как утверждается, сумма сделки составит около 150 млн долларов

    12:3433

    За два года мошенник, выдавая себя за азиатскую компанию, получил от Google и Facebook более 100 млн долларов: Эвальдас Римасаускас обманул Google и Facebook

    12:3219

    На выпуск компьютера ZX Spectrum Next уже собрано почти полмиллиона долларов: На этой неделе компьютеру ZX Spectrum исполнилось 35 лет

    12:1531

    Apple увеличивает еще на год срок гарантийного ремонта часов Apple Watch первого поколения, но это касается только поломок аккумулятора: Срок исходной ограниченной гарантии равен одному году

    11:368

    Контроллер DigiSnap Pro позволяет организовать длительную интервальную съемку даже в очень сложных условиях: Цена контроллера DigiSnap Pro — $900

    11:202

    Apple не переводит контрактным производителям средства, предназначенные для Qualcomm : Apple вмешивается в отношения Qualcomm с другими компаниями

    10:3215

    Опубликовано первое изображение грузовика Tesla: Выход грузовика Tesla намечен на сентябрь

    09:5736

    Итальянская налоговая полиция обвинила Amazon в недоплате 130 млн евро: Сведения, собранные налоговой полицией Милана, переданы в прокуратуру

    09:09

    Компания Microsoft зарегистрировала торговую марку Direct Physics: Возможно, API Direct Physics будет частью DirectX 12

    09:001

    Мини-ПК Acer Revo Cube располагает беспроводной зарядкой: Мини-ПК Acer Revo Cube основан на CPU Intel Kaby Lake

    07:304

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