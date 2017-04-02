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    2 апреля 2017

    Системная плата Qotom Q1900G4-M получила четыре порта Gigabit Ethernet: Четыре порта Gigabit Ethernet платы Qotom Q1900G4-M подключены к контроллерам Intel

    23:392

    Смартфон LeEco LE X920, который представят 11 апреля, стал героем нового ролика: Модули основной камеры расположены в верхней части задней панели по центру, ниже находится дактилоскопический датчик

    15:353

    Систему распознавания лиц Samsung Galaxy S8 можно обмануть при помощи фотографии владельца: При помощи системы распознавания лиц можно лишь разблокировать смартфон

    15:1475

    Опубликованы фотографии упаковки и характеристики двух версий смартфона Xiaomi Mi6: В черной коробке должна поставляться старшая версия смартфона

    13:148

    Одноплатный ПК VIA VTS-8589 соответствует спецификации Intel Open Pluggable Specification: Плата VIA VTS-8589 базируется на SoC NXP

    12:148

    Опубликовано изображение прототипа смартфона Samsung Galaxy S8+ со сдвоенной камерой: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    11:5841

    Maze Blade претендует на звание убийцы бюджетных смартфонов: Цена Maze Blade не называется, однако она должна быть рекордно низкой

    11:369

    Процессор Ryzen 5 1400 сравнили с Intel Core i5-7400 и Pentium G4560 в актуальных играх: Ryzen 5 1400 в играх выступает примерно на уровне Core i5-7400

    08:0053

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