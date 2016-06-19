  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 июня 2016

    Смартфонная SoC MediaTek MT6580 используется в умных часах ZGPAX S99: ZGPAX S99 работают под управлением ОС Android 5.1

    21:464

    Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080M вошла в конфигурацию шведского ноутбука IVY 17P: Nvidia GeForce GTX 1080M получила 8 ГБ памяти GDDR5

    21:305

    Опубликованы изображения и характеристики бюджетного смартфона Lenovo Vibe C2: Lenovo Vibe C2 оснащен 5-дюймовым экраном и построен на SoC MediaTek MT6735P

    20:333

    Apple удалось запатентовать «прозрачное электронное устройство»: Заявка была подана 17 ноября 2014 года

    18:5034

    Смартфон Apple iPhone 7 сохранит классический разъем для наушников и получит второй слот для карточки SIM: Смартфон Apple iPhone 7 будет предложен в варианте с 256 ГБ флэш-памяти

    17:0160

    NASA построит самолёт X-57 с 14 электрическими двигателями: NASA строит самолёт Maxwell, оснащённый лишь электрическими двигателями

    14:0090

    Экран смартфона Umi London защищен по технологии DG Twin Shield: Производитель утверждает, что Umi London получил самую надежную защиту дисплея

    10:441

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC1070 GTX предназначен для 3D-карт GeForce GTX 1070: Водоблок EK Water Blocks EK-FC1070 GTX имеет медное никелированное основание

    10:25

    Смартфон LG K3 с экраном диагональю 4,5 дюйма работает под управлением Android 6.0: Смартфон LG K3 получил 1 ГБ ОЗУ

    10:158

    Графический процессор 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC разогнан до 1771 МГц: 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC оснащена системой охлаждения WindForce 2X

    10:099

    Apple не намерена переносить ПО iMessage на Android, так как это одно из ключевых преимуществ её программных платформ: ПО iMessage не появится на Android

    08:0076

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018