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    3 июня 2016

    Вентиляторы Cooler Master семейства MasterFan Pro оптимизированы для трех групп задач: Оптимизация отразилась на форме лопастей вентиляторов Cooler Master Master Fan Pro

    18:483

    Блок питания XP1200M станет первым в серии Gigabyte Xtreme Gaming: Блок питания Gigabyte Xtreme Gaming XP1200M мощностью 1200 Вт имеет сертификат 80 Plus Platinum

    18:31

    Huawei выпустит смартфон с поддержкой Daydream VR этой осенью. Сотрудничество с Leica рассчитано на пять лет:

    18:16

    Появилось новое изображение камеры Olympus PEN E-PL8, одновременно с которой будет представлен макрообъектив системы Micro Four Thirds : Камера Olympus PEN E-PL8 придет на смену модели Olympus PEN E-PL7

    18:07

    Colorful Watersprout — воздушно-жидкостная система охлаждения для 3D-карт: Гибридный охладитель Colorful Watersprout показан на Computex 2016

    17:473

    Графен помог специалистам KAIST сделать органические светодиоды гибкими и более яркими: Ученые уверены, что их разработка найдет применение в гибких дисплеях

    16:5318

    Водоблок Phanteks PH-GB1080-X предназначен для 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition: Цена водоблока Phanteks PH-GB1080-X равна $130

    15:201

    Представлено хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS416play: Хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS416play рассчитано на четыре накопителя

    14:347

    Корпус In Win X-Frame 2.0 имеет крестообразную станину: Конструкцией In Win X-Frame 2.0 предусмотрена установка СВО

    14:2019

    Серию блоков питания SeaSonic Prime Titanium открыла модель мощностью 850 Вт: Блок питания SeaSonic Prime Titanium мощностью 850 Вт имеет модульную кабельную систему

    13:547

    По подсчетам IDC, рынок оборудования WLAN в первом квартале 2016 года вырос на 4,5%: Лидером корпоративного рынка WLAN является Cisco с долей 45,2%

    13:36

    Игровая механическая клавиатура Ozone Strike Battle Spectra с полноцветной подсветкой имеет 80 клавиш: Цена клавиатуры Ozone Strike Battle Spectra пока неизвестна

    13:206

    Компания eMagin показала цветной микродисплей DPD OLED-ULT, характеризующийся плотностью 2645 пикселей на дюйм и яркостью 4500 кд/м²: Инженерные образцы микродисплея eMagin DPD OLED-ULT уже поставляются ключевым заказчикам

    12:5868

    Операционная система Endless OS доступна для бесплатной загрузки: Операционная система Endless OS основана на Linux

    12:3720

    Серия Cooler Master MasterGel включает три вида термопасты: Самая дорогая паста MasterGel Maker Nano предназначена для профессиональных оверклокеров

    11:551

    По подсчетам IDC, рынок дисковых хранилищ за год сократился на 7%: Лидером рынка дисковых хранилищ является HPE

    11:402

    Блоки питания Lian Li PE-550 и PE-750 предназначены для малогабаритных ПК : Блоки питания Lian Li PE-550 и PE-750 имеют сертификат 80 Plus Platinum

    11:22

    Серия In Win Signature S включает три модели блоков питания мощностью 1065 Вт с подсветкой и стеклянными стенками: Боковые стенки блоков питания In Win Signature S мощностью 1065 Вт изготовлены из стекла

    11:045

    Владельцы камер Nikon D500 могут бесплатно обменять аккумуляторы EN-EL15 на новые: Сообщение о бесплатной замене аккумуляторов для Nikon D500 опубликовано на американском сайте Nikon

    10:137

    SSD Patriot Spark объемом 512 ГБ оценен в $105: К доступной цене Patriot Spark прилагается двухканальный контроллер, флэш-память TLC и отсутствие буфера RAM

    10:1024

    Кольцо всевластия: Visa анонсирует носимое устройство для выполнения платежей: Первыми пользоваться кольцами Visa смогут спортсмены на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

    09:4922

    Корпус Cooler Master MasterCase 3 рассчитан на платы microATX: В корпусе Cooler Master MasterCase 3 помещаются карты расширения длиной до 30 см

    09:27

    Эван Блэсс утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу в начале августа : Ожидается, что Samsung Galaxy Note 7 получит изогнутый дисплей и изогнутое стекло на задней панели

    09:1530

    Представлены беспроводные наушники Samsung Gear IconX, оснащенные 4 ГБ флэш-памяти: Samsung Gear IconX считывают данные о частоте сердечных сокращений, пройденном расстоянии, скорости, потраченных калориях и времени

    08:5334

    Новый монитор Apple Thunderbolt Display разрешением 5K получит собственный GPU: Apple наделила новый монитор Thunderbolt Display собственным графическим процессором

    08:3031

    Фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 поступит в продажу 10 июня по цене $180: Производитель утверждает, что вы сможете использовать Samsung Gear Fit 2 в 15 различных спортивных сценариях

    08:205

    Бета-версия Facebook Messenger доступна пользователям Windows 10 Mobile : В течение последнего месяца Microsoft и Facebook занимались подготовкой версии Facebook Messenger для Windows 10 Mobile

    07:55

    Обновлённый планшет Panasonic Toughpad FZ-B2 сохранил внешность, но получил новую платформу и современную ОС: Новая версия планшета Panasonic Toughpad FZ-B2 основана на CPU Atom x5-Z8550

    07:451

    Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 оценен в $23: В продажу Xiaomi Mi Band 2 поступит 7 июня

    07:395

    В основе смартфона ZTE Nubia Z11 будет лежать SoC Snapdragon 820: Смартфон ZTE Nubia Z11 получит 4 ГБ ОЗУ

    07:30

    Умные часы No.1 D6 поступят в продажу в середине июня: Прием предварительных заказов на No.1 D6 начнется в следующий понедельник

    07:042

    В нынешнем поколении Nvidia не будет выпускать мобильные графические карты, ограничившись использованием настольных GPU без изменений: Видеокарты поколения Pascal появятся в ноутбуках без изменений

    07:004

    Новый смартфон 360 Q4 получит сдвоенную камеру, SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: Как видно на представленных изображениях, в оснащение смартфона войдут сдвоенная камера и двойная светодиодная вспышка

    06:24

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