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    23 июня 2016

    Электромобиль Grimsel разгоняется до 100 км/ч за 1,513 с — это новый мировой рекорд: Электромобиль Grimsel создан швейцарскими студентами

    22:0355

    Смартфону Xiaomi Mi 5s приписывают наличие сенсорного экрана, чувствительного к силе нажима, и ультразвукового дактилоскопа: Появление Xiaomi Mi 5s на рынке ожидается во втором полугодии

    21:1910

    Motorola дарит умные часы Moto 360 Sport покупателям смартфонов Moto X Pure в конфигурации с 64 ГБ флэш-памяти: Смартфон Moto X Pure Edition с 64 ГБ стоит $400

    20:161

    GPU Vega 10 в ближайшее время ожидать не стоит : AMD вряд ли выпустит осенью GPU Vega

    16:1239

    Электровелосипед Xiaomi Mi Qicycle Folding Electric Bicycle оценен в $455: Продажи Xiaomi Mi Qicycle Folding Electric Bicycle стартуют 23 июня

    15:5860

    Huawei наняла бывшего дизайнера Apple для того, чтобы сделать свою оболочку EMUI проще и душевнее: Новую оболочку Huawei будет рисовать бывший дизайнер Apple

    15:4933

    Специалистами ETRI созданы прототипы прозрачных дисплеев OLED, в которых используется графен и металлическая сетка: Металлическая сетка лучше с точки зрения качества изображения и не только

    13:4814

    Шасси Addonics R1825SN-2MS и R1825SN-8ES типоразмера 1U вмещают по восемь накопителей : Шасси Addonics R1825SN-2MS и R1825SN-8ES рассчитаны на накопители типоразмера 2,5 дюйма

    13:15

    Opera утверждает, что ее браузер лучше Microsoft Edge в плане энергоэффективности: Результат оказался неудивительным

    11:3034

    Умные часы Xiaomi ожидаются не раньше сентября 2016 по цене около $150: Источники добавляют, что в плане дизайна часы будут похожими на Moto 360

    11:157

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 может выйти в трех версиях, старшая получит изогнутый дисплей: Базовая версия Xiaomi Mi Note 2 получит одиночную основную камеру, отдельный чип для обработки звука

    11:008

    Смартфону Oppo Find 9 приписывают SoC Snapdragon 821 и 8 ГБ оперативной памяти: Пока что это лишь слухи, хотя они и поступили из надежного источника

    10:454

    Ожидается, что четыре версии смартфона Huawei Honor 8 будут предлагаться по цене от $308 до $425: Ожидается, что Huawei Honor 8 станет самым красивым смартфоном компании

    10:301

    Tesla Motors может купить компанию SolarCity за $3 млрд: Акции SolarCity могут быть выкуплены по цене от $26,5 до $28,5 за штуку

    10:1011

    Смартфон Huawei Mate 8 может получить версию с дисплеем, чувствительным к силе нажатия: Информации о дате выхода и цене Huawei eH880 пока нет

    09:55

    Новое поколение электромобиля Nissan Leaf сможет похвастаться хорошим запасом хода: Новый Nissan Leaf получит гораздо более ёмкий аккумулятор

    07:1534

    Foxconn займётся реструктуризацией Sharp сразу, как только получит возможность: Foxconn продаст зарубежные активы Sharp

    07:004

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