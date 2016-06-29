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    29 июня 2016

    Источники говорят о том, что графические процессоры нереференсных видеокарт Radeon RX 480 могут разгоняться до частот 1480-1600 МГц: Нереференсные видеокарты Radeon RX 480 всё-таки смогут порадовать разгоном

    20:5331

    Смартфон Sharp Aquos mini SH-03H: защита от воды, SoC Snapdragon 808 и экран Full HD диагональю 4,7 дюйма: Смартфон Sharp Aquos mini SH-03H получился очень компактным

    20:3520

    Через Тихий океан проложена кабельная система FASTER с пропускной способностью 60 Тбит/с: Кабельная система FASTER связала США и Японию

    20:3022

    Xiaomi может выпустить гарнитуру VR с поддержкой Google Daydream уже в августе: Xiaomi уже давно работает на шлемом VR

    20:18

    AMD покупает компанию HiAlgo, планируя использовать ее разработки в ПО для 3D-карт Radeon: Обещанные новшества в ПО для 3D-карт Radeon оценят владельцы моделей серии AMD Radeon RX

    20:009

    Blue Origin обещает орбитальные туристические полёты в 2019 году: Blue Origin работает над новым двигателем

    19:363

    Asus обещает скоро выпустить 3D-карту ROG Strix RX 480: Карта ROG Strix RX 480 украшена полноцветной светодиодной подсветкой Aura RGB

    19:103

    Смартфону Apple iPhone 7 приписывают наличие принципиально новой кнопки Home: Механическая кнопка Home являются одним из наиболее слабых мест iPhone

    18:5836

    Однокристальные системы Silicon Labs Wireless Gecko предназначены для интернета вещей: Новые SoC Silicon Labs образуют три семейства

    18:435

    Смартфон Huawei Mate 9 будет представлен не раньше 1 сентября: Основой Huawei Mate 9 считается однокристальная система Kirin 960

    18:00

    Обновление Windows 10 Anniversary Update выйдет 2 августа: Переход с Windows 7, 8 и 8.1 на новую версию ОС после выхода обновления станет платным

    17:5212

    Sony рассчитывает на хорошие продажи игр и роботов, но не сможет выполнить план по выпуску датчиков изображения: В целом за год в компании рассчитывают получить операционную прибыль 4,9 млрд долларов

    16:391

    Домашний кинотеатр IMAX можно получить за $400 тыс.: Приставка для воспроизведения видеоконтента в стоимость системы не входит, за прокат фильмов также придется платить дополнительно

    16:1910

    Американец обвинил Apple в краже идеи мобильного электронного устройства и потребовал более 10 млрд долларов компенсации: Житель Флориды утверждает, что устройства Apple iPhone, iPad и iPod были созданы по его эскизам

    15:0844

    Упоминание о 3D-карте AMD Radeon RX490 обнаружено на сайте AMD : Обладатели систем с процессорами AMD могут получить бесплатную игру

    14:301

    Светодиодное кольцо Smart Glow в смартфонах Samsung получит достаточно неплохую функциональность: Светодиодное кольцо Samsung Smart Glow расскажет о погоде

    14:0511

    Обновлен восьмидюймовый планшет в усиленном исполнении Getac T800: Степень защиты планшета Getac T800 — IP65

    13:491

    Sony делает робота, который сможет расти, формируя эмоциональную связь с владельцем: Sony работает над созданием новых бизнес-моделей, которые включают аппаратные решения и сервисы, предназначенные для обеспечения пользователей яркими эмоциями

    13:123

    Qualcomm отмечает, что некоторые её однокристальные системы уже поддерживают технологии Google Tango: SoC Snapdragon 652 и Snapdragon 820 поддерживают технологии Tango

    13:12

    NASA успешно испытало первую ступень ракеты-носителя SLS, которая должна стать самой грузоподъёмной из современных: NASA провела завершающее испытание бустера ракеты-носителя SLS

    12:5026

    Смартфон Huawei Honor 8 поступит в продажу 11 июля: Производитель в течение нескольких недель намекал на скорый анонс устройства

    12:481

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 может появиться в продаже уже через две недели: По предварительным сведениям, конфигурация Nvidia GeForce GTX 1060 включает 1280 ядер CUDA и 3 ГБ или 6 ГБ памяти

    12:2910

    Аналитики считают, что шлем PlayStation VR будет популярнее Oculus Rift и HTC Vive, но их прогнозы расходятся: Исследователи добавляют, что на PlayStation VR придется около 67% всего рынка шлемов виртуальной реальности, для которых не требуется смартфон

    12:09

    Скорость интернет-соединения скоро можно будет проверить в строке поиска Google: В данный момент сервис не является активным, скроки его запуска пока не сообщаются

    11:466

    Samsung Display начнет ощущать давление конкурентов на рынке панелей AMOLED для смартфонов не раньше 2020 года: По прогнозу Digitimes Research, к 2019 году компания Samsung Display нарастит поставки панелей AMOLED до 560 млн штук в год

    11:3956

    Создатели смартфона Turing Phone обещают начать поставки 12 июля: Смартфон Turing Phone всё-таки может оказаться не аферой

    11:34

    Панос Панай мог случайно продемонстрировать умный браслет Microsoft Band 3: Microsoft Band 3 вполне логично ожидать к периоду рождественских праздников

    11:168

    Cisco приобретает разработчиков облачных систем безопасности: Cisco покупает CloudLock за 293 млн долларов

    11:13

    Новые слухи указывают, что цвет Space Gray для смартфона iPhone 7 сделают более темным: Стоит добавить, что цвет Space Gray, используемый для умных часов Apple Watch Sport, является более темным, чем аналогичный цвет у iPhone 6s

    11:0118

    В Штутгарте создан объектив для камеры дрона размером с пчелу: Одной из областей применения микроскопических объективов названа медицинская техника

    10:585

    Twitter сформировала команду, которая займётся технологиями виртуальной и дополненной реальности: Twitter заинтересовалась направлениями VR и AR

    10:56

    Сервисы Google Maps и Google Earth щеголяют новыми снимками со спутника Landsat 8: Google сделала картографические сервисы качественнее

    10:303

    Western Digital анонсирует продажи самой быстрой в мире карты памяти microSD объемом 256 ГБ: Продажи карточек SanDisk Extreme microSDXC UHS-I объемом 256 ГБ начнутся в четвертом квартале

    10:196

    Universal Display покупает у BASF более 500 патентов в области OLED: В BASF решили отказаться от дальнейших исследований, связанных с OLED

    09:3119

    Карты памяти SanDisk CFast не рекомендуется использовать с камерой Canon EOS-1D X Mark II из-за повреждения изображений: Карты памяти SanDisk CFast работают неправильно с камерой Canon EOS-1D X Mark II

    09:1321

    Смартфон Oukitel K7000: АКБ емкостью 7000 мА∙ч и сравнительно малая толщина: Смартфон Oukitel K7000 будет представлен уже в следующем месяце

    09:094

    Sony укрепилась в роли лидера на рынке датчиков изображения типа CMOS, на втором месте — Samsung: Замыкает первую тройку компания Omnivision

    08:5117

    LG готовит смартфон линейки K, основанный на восьмиядерной SoC Qualcomm: LG-K557 — один из самых производительных смартфонов линейки LG K

    08:30

    Смартфон OnePlus 3 может получить красную расцветку корпуса: Появление OnePlus 3 Red еще не получило официального подтверждения

    08:082

    Смартфоны Micromax Canvas Unite 4 и Canvas Unite 4 Pro похожи в целом, но сильно отличаются деталями: Смартфоны Micromax Canvas Unite 4 и Canvas Unite 4 Pro получили разные SoC и версии ОС

    08:001

    12 июля Asus представит планшет ZenPad 3s с шестиядерной однокристальной системой Qualcomm: Планшет Asus ZenPad 3s получит экран высокого разрешения

    07:352

    Microsoft признала проблему. Отныне от обновления ОС до Windows 10 можно легко отказаться: Microsoft переработала систему отказа от обновления до Windows 10

    07:1533

    Видео дня: новая версия оболочки Samsung TouchWiz для смартфона Galaxy Note7: Смартфон Samsung Galaxy Note7 получит новую версию TouchWiz

    07:003

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