  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 июня 2016

    Представлен профессиональный ускоритель Nvidia Tesla P100 с интерфейсом PCIe: Карта Tesla P100 стала доступна в модификации с интерфейсом PCIe

    19:2414

    На солнцезащитные очки Zungle Panther со встроенными наушниками за несколько дней собрано втрое больше средств, чем ожидалось: Планируется выпуск пяти вариантов Zungle Panther, различающихся цветом оправы

    19:201

    По оценке Wireless Broadband Alliance, более половины городского населения не имеет широкополосного подключения: Без широкополосного подключения остается 57% городского населения, из которых 37% — в богатейших городах мира

    18:393

    LeEco стала крупнейшим акционером компании Coolpad: Почти 30% акций Collpad теперь принадлежат LeEco

    18:38

    Spotify ежемесячно пользуется более 100 млн человек: Сервис, недавно отметивший десятилетие, все еще не получает прибыли

    18:1114

    Rolls-Royce 103EX — представление легендарного автопроизводителя об автомобилях будущего: Транспортные средства, подобные Rolls-Royce 103EX, появятся на дорогах не раньше 2040 года

    17:5530

    Нотная папка Terada Gvido с двумя гибкими экранами E Ink поддерживает перьевой ввод: В Terada Gvido нашла применение технология Wacom feel

    17:454

    Солнечная батарея будет предложена как элемент оснащения гибридного автомобиля Toyota Prius PHV: Электричества, вырабатываемого системой за один солнечный день, достаточно, чтобы проехать 5 км

    14:0530

    Новые умные часы Samsung будут называться Gear S3 и действительно получат круглый дисплей: Умные часы Samsung Gear S3 будут похожи на предшественника

    14:015

    Toyota рассчитывает создать робота-водителя с искусственным интеллектом в течение пяти лет: Самоуправляемые машины Toyota планируется выпустить на дороги к Олимпийским играм 2020 года в Токио

    13:2710

    Dell продаст большую часть своего программного бизнеса : Dell продаст часть бизнеса для оптимизации ресурсов в связи с покупкой EMC

    13:055

    30 июня компания Vivo представит смартфоны X7 и X7 Plus: Через 10 дней будут представлены смартфоны Vivo X7 и X7 Plus

    12:36

    Blue Origin удалось посадить многоразовую ракету четвертый раз подряд: В ходе полета была испытана работа системы резервирования парашютной системы аппарата New Shepard

    12:3536

    KiloCore — 1000-ядерный процессор, каждое ядро которого работает независимо: Ядра KiloCore обмениваются между собой данными напрямую

    11:4543

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают сдвоенную камеру с системой Smart Zoom: Если верить источнику, то создание сдвоенной камеры для Samsung Galaxy S8 ведется силами Samsung Electro-Mechanics (Semco)

    10:4516

    Собраны средства на выпуск синтезатора Dato Duo, предназначенного «для детей в возрасте от 3 до 99 лет» : Отгрузку синтезаторов авторы проекта обещают начать в апреле 2017 года

    10:333

    Смартфон Funker W6.0 Pro 2 с Windows 10 доступен по предзаказу за 380 евро: Начало продаж устройства запланировано на 29 августа этого года

    10:309

    Xiaomi обещает выпустить новый флагманский продукт в июле 2016: На данный момент существует два главных кандидата

    10:076

    Chuwi выпустит 12-дюймовый планшет с Remix OS и Windows 10: Оценивая характеристики устройства, можно предположить, что это обновленная версия Chuwi Hi12

    09:505

    Консоль PS4 Neo может опередить Xbox Scorpio на целый год: Sony ввела всех в заблуждение, заставив общественность поверить, что консоль находится на довольно ранней стадии разработки

    09:3010

    Смартфон Vernee Apollo Lite набрал в тесте AnTuTu почти 95 000 баллов: Смартфон Vernee Apollo Lite должен стать одним из самых привлекательных устройств на базе однокристальной системы Helio X20 в плане соотношения цены и характеристик

    09:11

    Скидки на компьютеры в Microsoft Store достигают $1000: Если вы сейчас находитесь на территории США, то вас может заинтересовать акция

    08:549

    В планшете ifive Pro 2 имитируется отделка натуральной кожей: Планшет ifive Pro 2 использует платформу Rockchip

    08:0810

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    08:00

    Канадская компания Linamar может стать поставщиком запчастей для автомобилей Google и Apple: Linamar вела переговоры с Google и Apple по поводу сотрудничества

    08:001

    GPU видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Water cooling, оснащённой жидкостной СО, работает на частоте почти 2 ГГц: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Water cooling получила рекордный заводской разгон

    07:1511

    Asus объяснила поставки СМИ тестовых видеокарт с изменённым BIOS заботой о журналистах: Asus изменяла BIOS видеокарт для СМИ, так как заботилась о тестерах

    07:007

    Silicon Power Jewel J30, Jewel J20 и Blaze B21: флэш-накопители с интерфейсом USB 3.1: Флэшки Silicon Power Jewel J30, Jewel J20 и Blaze B21 отличаются как конструкцией, так и материалами корпуса

    00:08

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018