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    13 июня 2016

    Приложение Apple Home предназначено для управления устройствами на платформе HomeKit : Пользователи получают единый интерфейс для бытовых приборов и устройств интернета вещей на базе HomeKit

    22:242

    В каталоге Apple App Store — более 2 млн приложений: Число загрузок из Apple App Store превысило 130 млрд

    22:1018

    Microsoft представила консоль Xbox One S и рассказала о приставке Xbox Scorpio производительностью 6 TFLOPS: Консоль Xbox Scorpio появится через полтора года

    21:5014

    Карты Colorful iGameGTX1070 X-TOP-8G и U-TOP располагают оригинальными кулерами и печатными платами: Ускорители iGameGTX1070 X-TOP-8G и iGameGTX1070 U-TOP-8G появятся в продаже позднее модели Founders Edition

    21:431

    Представлена операционная система macOS: Apple перешагнула за цифру X

    21:3030

    Microsoft покупает LinkedIn за 26,2 млрд долларов: Завершение операции ожидается до конца года

    21:1525

    Представлена ОС WatchOS 3: WatchOS 3 получила множество нововведений и появится осенью

    21:0024

    Видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP Edition и GTX 1070 AMP Extreme основаны на оригинальных печатных платах : Zotac представила три видеокарты GeForce GTX 1070

    20:26

    LG создаёт смартфон с новой технологией беспроводной зарядки: LG будет использовать магнитно-резонансную технологию зарядки для нового смартфона

    20:062

    Видеокарте GeForce GTX 1060 приписывают 6 ГБ памяти и шину разрядностью 192 бита: Речь идет о двух вариантах видеокарты на базе GPU GP106

    19:307

    Vivo дразнит рекламным изображением прозрачного смартфона: Конечно же, изображение является рекламным, поэтому реальный продукт может иметь с ним мало общего

    16:4511

    Опубликованы реальные фотографии смартфона OnePlus 3 : Ценность изображений заключается в том, что это первые реальные фотографии смартфона

    16:033

    Поддержи журнал iТоги — получи сувениры от iXBT.com!: Стартовал сбор средств на выпуск журнала iТоги

    14:3030

    Линейка корпусов EVGA DG-8 типоразмера Full Tower включает четыре модели: Самая дешевая модель, EVGA DG-84, оценена минимум в $100

    14:101

    Samsung занимает 95% рынка панелей AMOLED для мобильных устройств: Samsung нарастила поставки малых панелей AMOLED более чем вдвое

    14:0666

    Inno3D представила две видеокарты iChill GeForce GTX 1070, но не раскрыла частоты, на которых работают новинки: Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X4 получила новую СО

    13:525

    Модуль OneCompute для смартфонов Moto Z превратит мобильное устройство в настольный ПК: Модуль OneCompute для смартфонов Moto Z пока предназначен лишь для разработчиков

    13:356

    NEC собирается выйти на рынок телевизоров OLED: NEC показала прототип своего первого телевизора с экраном OLED

    12:3311

    Выпуск процессоров Intel Xeon E7 v2 прекращается: Процессоры Intel Xeon E7 v2 на микроархитектуре Ivy Bridge были представлены в феврале 2014 года

    12:12

    Цельнометаллический смартфон Meizu M3S оценен в $106: Покупателям предложат версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти за $106, а также с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти за $136

    12:036

    Huawei продала более 8 млн смартфонов Honor 5X: По мнению представителя компании, итоговые продажи Honor 5X с легкостью перешагнут отметку 10 млн штук

    11:461

    Процессоры Intel Xeon E7-4800 v4 и E7-8800 v4 пополнили каталог Intel : Процессоры Intel Xeon E7-4800 v4 и E7-8800 v4 предназначены для серверов

    11:1920

    Триодный усилитель Heaven 11 Billie объединяет в себе ЦАП ESS Sabre и модуль ICEpower: Heaven 11 Billie предстоит пройти проверку на прочность на портале Kickstarter

    11:1124

    Asus Zenbook UX510 (UX510UW) оснащается 3D-картой Nvidia GeForce GTX 960M и дисплеем разрешением 4K: Asus Zenbook UX510 поступит в продажу к осени

    11:007

    Panasonic Toughpad FZ-A2 — защищенный Android-планшет на платформе Intel Cherry Trail: Panasonic Toughpad FZ-A2 даже оснащен портом USB-C

    10:30

    Недавнее землетрясение затронуло выпуск камер Panasonic: Помимо перебоев в поставках уже освоенной продукции, возможна задержка анонсов новых моделей

    10:22

    Ожидается, что смартфоны Moto Z и Moto Z Force будут стоить около $455 и $805 соответственно: Теперь же мы знаем о том, по какой цене будут продаваться эти смартфоны на территории Китая.

    10:047

    Samsung готовит к выпуску смартфон-раскладушку Veyron на платформе Exynos 8890: Samsung Veyron получит многое от смартфона Galaxy S7

    09:5528

    Symantec покупает компанию Blue Coat за 4,65 млрд долларов: Главой Symantec станет нынешний гендиректор Blue Coat

    09:43

    Пользователи Samsung Galaxy Note 7 смогут делать заметки стилусом на изогнутых гранях смартфона: Не так давно появилась информация о том, что компания Samsung запатентовала такую панель

    09:3810

    Беспилотники Luminati Aerospace обеспечат доступом к интернету 4 млрд пользователей : Luminati Aerospace начнет тестовое производство таких беспилотников уже в конце этого года

    09:1512

    Смартфон Honor 5A оснащен SoC Snapdragon 617 при цене около $106: Стоит сразу добавить, что на рынке появится также версия с Kirin 620

    08:46

    В октябре будет представлен электромобиль Mercedes с дальностью хода 500 км: Томас Вебер также сообщил, что в конце года компания выпустит четвертое поколение электромобиля Smart

    08:337

    EVGA представила три видеокарты GeForce GTX 1070 линейки ACX 3.0: Все видеокарты EVGA GeForce GTX 1070 получили СО ACX 3.0

    08:30

    Уменьшенная на 40% консоль Xbox One S со встроенным блоком питания получила поддержку 4K и HDR: Xbox One S сможет воспроизводить видеоролики в разрешении 4K и будет поддерживать технологию HDR

    08:183

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    08:00

    Amazon представит собственный потоковый музыкальный сервис: Amazon выйдет на рынок музыкальных потоковых сервисов

    07:453

    Видеокарты Palit GTX 1070 GameRock и GTX 1070 JetStream мало отличаются друг от друга: Palit представила пять видеокарт GeForce GTX 1070

    07:301

    Nest Labs готовит уличную камеру наблюдения: Nest Labs в скором времени представит новые продукты

    07:00

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