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    6 июня 2016

    Biostar Racing P1 — мини-ПК на платформе Intel Cherry Trail: Biostar Racing P1 оценен в $200

    23:3011

    Innodisk модифицировала разъем M.2 и предлагает ряд накопителей M2DOM с интерфейсами PCIe, SATA и USB 3.0: Накопители Innodisk M2DOM разделены на несколько семейств, в разы отличающихся производительностью

    22:453

    Cтыковочная станция Acer External Graphics Dock со встроенной видеокартой Nvidia GeForce GTX 960M: подробности: Acer External Graphics Dock оснащена четырьмя портами HDMI и двумя DisplayPort

    22:203

    Компьютерный корпус Xigmatek Octans 236B рассчитан на материнские платы microATX: Xigmatek Octans 236B, несмотря на небольшие габариты, поддерживает установку радиаторов СВО габаритами 240 х 120 мм

    22:07

    Три из пяти моделей видеокарт MSI GeForce GTX 1070 работают на повышенных частотах : MSI представила пять видеокарт GeForce GTX 1070

    19:1912

    Фотогалерея дня: сменные крышки StyleMods для смартфона Moto Z, выполненные из различных материалов: Смартфон Moto Z получит поддержку сменных крышек

    18:231

    Мониторы Acer KG270bmiix и KG240bmiix ориентированы на игроков: Acer KG270bmiix и KG240bmiix построены на панелях типа TN

    14:55

    Asus готовит монитор с экраном 4K и кадровой частотой 144 Гц: В устройстве будет использоваться ЖК-панель AU Optronics

    13:5535

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming выделяется новой СО и богатой комплектацией : Gigabyte не раскрывает частот карты GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming

    13:2212

    Радиаторы охладителей Antec Elegant Single, Twin и Triple состоят из одного, двух и трех блоков алюминиевых пластин соответственно: Габариты модели Elegant Single равны 69 x 142 x 155 мм

    12:404

    Представлен пятидюймовый смартфон Samsung Galaxy J3 Pro: ...который будет предлагаться по цене около 150 долларов

    12:3062

    Конструкция системы жидкостного охлаждения SilverStone Tundra TD05 включает 160-миллиметровый вентилятор: СВО SilverStone Tundra TD05 хорошо подойдет для корпусов с точками крепления типоразмера 160-200 мм на боковых стенках

    12:271

    Ожидается, что смартфон Lenovo Project Tango получит дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешение 2K: Lenovo PHAB2 Pro должен продаваться по цене не более 500 долларов

    12:157

    Помогать Apple в Индии будет звезда Болливуда Шах Рукх Кхан: Официальный анонс будет сделан в сентябре, когда на рынке появятся новые модели iPhone

    12:0157

    Стала известна дата анонса камеры Fujifilm X-T2: Анонс камеры Fujifilm X-T2 назначен на 14 июня

    11:594

    В следующем году пассажиры American Airlines получат доступ к высокоскоростному Wi-Fi: Акции компании Gogo в день анонса сотрудничества American Airlines и ViaSat обвалились на 16%

    11:494

    Google продемонстрировала запуск приложений Android на хромбуке: В середине июня данная возможность появится у владельцев Acer Chromebook R11, Asus Chromebook Flip и Google Chromebook Pixel (2015)

    11:2014

    Acer обеспечит VR-кинотеатры IMAX необходимым оборудованием: Речь идет о гарнитурах StarVR, мощных компьютерах, которые будут располагаться прямо под креслами, серверах и прочих аппаратных решениях

    11:095

    Корпусные вентиляторы In Win Aurora поддерживают включение цепочкой и беспроводное управление: Вентилятор In Win Aurora типоразмера 120 мм может вращаться со скоростью до 2000 об/мин

    11:002

    Antec показала на Computex 2016 новый корпус линейки Performance: Устройство пока не получило названия

    10:50

    Корпус Be Quiet! Dark Base 900 Pro оснащен встроенной беспроводной зарядкой, а системную плату в нем можно расположить двумя способами: Продажи Be Quiet! Dark Base 900 должны начаться в июле по цене $199 за базовую модель и $249 — за модель Pro

    10:32

    Видеокарта Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming оснащена системой охлаждения WindForce 3X: Gigabyte пока не указала частоты GTX 1070 G1 Gaming

    09:501

    Умные часы с ОС Android Wear получили циферблат Microsoft Outlook: Теперь расписание, напоминания и уведомления Microsoft Outlook всегда под рукой

    09:4611

    В документации для разработчиков замечен GPU Nvidia Pascal GP102-400: По предварительной информации, GPU Nvidia Pascal GP102-400 послужит основой 3D-карты GeForce GTX 1080 Ti

    09:284

    ODG и Otoy создают «бескомпромиссную платформу» виртуальной реальности, включающую гарнитуру с микродисплеями 4К : По словам партнеров, новая гарнитура сможет заменить все остальные дисплеи, окружающие пользователя

    08:4611

    Huawei планирует нарастить оборот до $150 млрд к 2020 году: На данный момент в отделах исследований и разработок Huawei во всем мире трудятся около 80 тыс. человек

    08:393

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    07:57

    Флагманская мобильная 3D-карта Nvidia поколения Pascal всё-таки будет ощутимо менее производительной, нежели настольная карта GTX 1080: Видеокарта GeForce GTX 1080M будет похожа на GTX 1070

    07:153

    Huawei работает над новым смартфоном семейства Nexus: Huawei создаст ещё один смартфон Nexus

    07:00

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