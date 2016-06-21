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    21 июня 2016

    Специалисты SEL объединили в одном дисплее технологии жидких кристаллов и OLED: Прототип, созданный SED, имеет размер 4,38 дюйма и разрешение 768 x 1024 пикселей

    21:1718

    Tencent приобретает разработчиков игры Clash of Clans за 10,2 млрд долларов: Tencent купила Supercell за более чем 10 млрд долларов

    20:055

    Tesla разработает спортивный автомобиль, способный погружаться под воду: Элон Маск утверждает, что электромобиль Tesla Model S может плавать

    19:1513

    Apple начала выплачивать компенсации по делу о ценовом сговоре на рынке электронных книг: Apple начала платить за ценовой сговор

    19:0116

    Представлены процессоры Xeon Phi Knights Landing: Процессоры Xeon Phi Knights Landing могут содержать до 72 ядер

    18:3414

    Samsung больше не будет гнаться за долей рынка смартфонов, а сконцентрируется на прибыли: Samsung уменьшит ассортимент доступных смартфонов

    17:5952

    Cray оснащает суперкомпьютеры Cray XC процессорами Intel Xeon Phi и выпускает новую систему хранения Cray Sonexion 3000 : Система хранения Cray Sonexion 3000 предложена в вариантах, оптимизированных по объему и производительности

    17:551

    Instagram перешагнула отметку в 500 млн пользователей: Полмиллиарда человек используют Instagram

    16:532

    Слухи приписывают бюджетному смартфону Xiaomi Redmi 4 вовсе небюджетную SoC MediaTek Helio X20: Смартфон Xiaomi Redmi 4 может получить почти флагманскую SoC MediaTek

    16:466

    Российский холдинг заключил соглашение с Hyperloop One. Долгосрочная цель — соединить Китай и Европу: Россия включилась в гонку Hyperloop

    16:2933

    Новые данные подтверждают параметры и внешность смартфона ZTE Nubia Z11: Смартфон ZTE Nubia Z11 получит 4 ГБ ОЗУ

    15:27

    Графический процессор видеокарты Radeon RX 480 можно будет разогнать до частот свыше 1600 МГц: Polaris 10 имеет неплохой частотный потенциал

    15:1111

    Память 3D NAND, панели OLED и смартфоны — самые приоритетные направления для Samsung. Инвестиции в DRAM будут снижены: Samsung намерена снизить инвестиции в память DRAM

    14:332

    Apple выводит устаревшую модель ноутбука MacBook Pro из ассортимента фирменных магазинов: Ноутбук Apple MacBook Pro с экраном не-Retina скоро исчезнет из продажи

    14:068

    LeEco приобретает у Yahoo 20 га земли в Калифорнии для размещения штаб-квартиры на 12 000 сотрудников: LeEco построит в США свою штаб-квартиру

    13:042

    Игровой комплект Sharkoon Shark Zone GK15 стоит всего 30 евро: Комплект Sharkoon Shark Zone GK15 получил оригинальные клавиатуру и мышь

    12:30

    Microsoft утверждает, что браузер Chrome потребляет больше энергии, чем Edge, Firefox и Opera : Microsoft утверждает, что инженеры компании продолжают работать над улучшением энергоэффективности Windows 10 и Microsoft Edge

    10:5960

    По слухам, выпуск смартфона Meizu MX6 отложили до 19 июля: Тот же источник добавляет, что Meizu MX6 будет очень напоминать Meizu Pro 6

    10:27

    Владелец Vivo, Oppo и OnePlus основал новый смартфонный бренд Imoo: На единственном пока изображении мы видим много хвалебных слов в адрес нового устройства, вроде «фантастический», «прекрасный», «идеальный», «умный»

    10:121

    AMD назвала официальную стоимость видеокарты Radeon RX 480 с 8 ГБ памяти: Radeon RX 480 с 8 ГБ памяти будет стоить $230

    10:0021

    Смартфон Huawei Honor 5C поступил в продажу в Европе, лишившись дактилоскопического датчика и заметно подорожав: Вчера Honor 5C начал продаваться на территории Европы, где устройство доступно по цене 199 евро или 149 фунтов стерлингов

    09:258

    Fitbit расширила возможности своих устройств по отслеживанию сна пользователей: Трекеры и часы Fitbit станут тренерами по сну

    09:15

    Мессенджеры, которые не будут предоставлять данные ФСБ, могут начать штрафовать на сумму до 1 млн рублей: Популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Telegram или Viber, должны предоставлять ФСБ любую информацию...

    09:0940

    Водонепроницаемые умные часы Oukitel A58 обзавелись датчиком сердечного ритма: Умные часы Oukitel A58 построены на базе SoC MediaTek MT2502C

    09:09

    HP Chromebook 11 G5 построен на платформе Intel Braswell: HP Chromebook 11 G5 опционально может быть оснащен сенсорным экраном

    09:003

    Twitter приобретает компанию Magic Pony, которая занимается технологиями машинного обучения: Magic Pony переходит под крыло Twitter

    09:00

    В июле ожидается анонс смартфонов Xiaomi Mi Note 2 и Xiaomi Mi5S: Ходят слухи о том, что Xiaomi также работает над смартфоном со сгибающимся дисплеем

    08:543

    Смартфон Oppo A37 получил SoC Snapdragon 410 при цене $200: Oppo A37 оснастили пятидюймовым дисплеем IPS с разрешением 1280 х 720, который покрыт защитным стеклом 2.5D с нанесенным слоем Gorilla Glass 4

    08:39

    Новые матрицы Samsung и LG для мониторов: краткий обзор: LG готовит матрицу IPS диагональю 31,5 дюйма разрешением 7680 x 4320 пикселей, а Samsung концентрирует усилия на изогнутых экранах

    08:3053

    Дорожная карта Intel позволяет предположить приблизительные сроки появления на рынке процессоров Kaby Lake: Процессоры Intel Kaby Lake появятся в самом конце нынешнего года либо уже в начале следующего

    08:301

    Индустриальный мини-ПК Logic Supply CL100 заключен в металлический корпус с пассивным охлаждением: Мини-ПК Logic Supply CL100 конкурирует с Intel NUC, хотя сферы использования несколько различаются

    08:082

    Видео дня: анимационный фильм Adam, обрабатываемый в режиме реального времени видеокартой GeForce GTX 980: Unity показали мультик Adam, обрабатываемый настольной картой GeForce GTX 980

    08:003

    Уже 19 железнодорожных станций Индии могут порадовать клиентов бесплатным покрытием Wi-Fi благодаря Google: Google постепенно обеспечивает вокзалы Индии доступом к Сети

    07:352

    Наличие у мобильной видеокарты GeForce GTX 1080M (или GTX 1080) 2048 ядер CUDA подтверждено: Видеокарта GeForce GTX 1080M будет на 20%-25% производительнее предшественницы

    07:15

    Китайские 260-ядерные процессоры ShenWei SW26010 позволили суперкомпьютеру Sunway TaihuLight стать самым производительным в мире: Китай снова создал самый производительный суперкомпьютер

    07:0025

    Компания Synapse, специализирующаяся на промышленном дизайне, переходит под крыло Cambridge Consultants: Cambridge Consultants покупает Synapse

    06:45

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