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    2 июня 2016

    Корпус Raijintek Paean разделен на два отсека вертикальной перегородкой: Габариты необычного изделия равны 288 x 590 x 420 мм

    20:557

    Планшет Amazon Fire HD 10 теперь доступен в вариантах с алюминиевой крышкой корпуса и увеличенным объемом памяти: Серебристый вариант стоит столько же, сколько его предшественники

    20:33

    В программе NZXT CAM появилась возможность разгонять видеокарты: Версия CAM 3.1 доступна для загрузки

    20:13

    Обзор стенда Fractal Design на Computex 2016. Анонс розыгрыша кастомной версии корпуса Fractal Design Define Nano S: Этот корпус уже направляется в наш офис, после чего мы его разыграем, предварительно озвучив правила конкурса

    20:002

    Опубликована спецификация HSA 1.1: В настоящее время платформа HSA объединяет более 40 производителей и 17 университетов

    19:533

    Победители конкурса Taiwan Excellence на Computex 2016: На этом стенде представлены как новые, так и уже известные товары, которые по тем или иным причинам достойны получения награды Taiwan Excellence

    19:232

    Видеопревью игровой периферии Cougar с Computex 2016: В следующем ролике вы увидите новые игровые мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровое кресло Cougar

    18:181

    Чтобы заменить накопители в компьютерном корпусе Rosewill Himars, его не нужно открывать: Фронтальный отсек с поддержкой горячей замены рассчитан на четыре накопителя

    17:476

    Корпусной вентилятор Rosewill RAWP-141209 можно мыть, погружая в воду: Вентилятор Rosewill RAWP-141209 типоразмера 120 мм поддерживает управление скоростью с помощью ШИМ

    16:415

    Карманная рация Motorola Solutions ST7000 оснащена портом USB-C: Терминал Motorola Solutions ST7000 имеет степень защиты IP54

    16:208

    Компания Cooler Master показала на Computex 2016 гигантский компьютерный корпус MasterCase Maker 7: В корпусе MasterCase Maker 7 достаточно места для трех независимых систем жидкостного охлаждения

    15:358

    Надежды на стабилизацию цен на флэш-память NAND связаны с Apple: Аналитики TrendForce ждут стабилизации цен на флэш-память NAND в третьем квартале

    15:0131

    На Computex 2016 показан блок питания Rosewill Tokamak мощностью 1500 Вт: Блок питания Rosewill Tokamak мощностью 1500 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium

    14:408

    Твердотельные накопители Micron 1100 оснащены интерфейсом SATA, Micron 2100 — интерфейсом PCIe NVMe: Использование флэш-памяти 3D NAND позволило получить объем 2 ТБ

    13:50

    Samsung Display показала в работе сворачиваемый дисплей OLED: Допустимый радиус изгиба дисплея — 10 мм

    12:5019

    Пространство компьютерного корпуса Reeven Rheia разделено на две зоны: Корпус Reeven Rheia рассчитан на платы типоразмера ATX

    12:321

    В принципиально новом цветном экране E Ink нет цветных фильтров, что позволило повысить его яркость и четкость: Новая технология получила название ACeP (Advanced Color ePaper)

    11:2856

    В клавиатурах Cougar Ultimus и Attack X3 RGB используются переключатели Cherry MX : Клавиатуры Cougar Ultimus и Attack X3 RGB оснащены полноцветной подсветкой

    10:573

    G.Skill показала модули памяти Trident Z DDR4-4500 объемом 8 ГБ и набор модулей памяти DDR4-3466 суммарным объемом 128 ГБ: Данных, когда и почем новинки G.Skill появятся в продаже, пока нет

    10:444

    Коммутатор 10 GbE Marvell 98DX83xx поддерживает агрегацию: Коммутатор Marvell 88X3340 может работать в конфигурации с 24 или 32 портами 10GbE

    10:275

    Смартфон Elephone P9000 Edge получил безрамочный дисплей разрешением 2K. Опубликованы первые изображения :

    09:3010

    У Noctua готов новый прототип 200-миллиметрового вентилятора: От своего предшественника новый прототип 200-миллиметрового вентилятора Noctua отличается материалом крыльчатки и более толстым валом

    09:1410

    Oppomart предлагает чехлы для смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus: Магазин обещает отослать заказ до конца текущего месяца

    09:001

    Стали известны характеристики бюджетного смартфона Bluboo Maya: Смартфон Bluboo Maya может стать предвестником армады «призматических» китайских смартфонов

    08:552

    По подсчетам IDC, рынок серверов в первом квартале 2016 года сократился на 3,6%: Лидером рынка по итогам квартала является компания HPE, доля которой за год увеличилась с 24,9% до 26,7%

    08:51

    Raijintek укорачивает блоки питания ATX, чтобы они больше подходили для малогабаритных ПК: Пока серия включает две модели — мощностью 600 Вт и 700 Вт

    08:447

    По слухам, смартфон OnePlus 3 будет продаваться по цене от $349 до $425: Версии OnePlus 3 будут отличаться объемом оперативной и флэш-памяти, материалом задней панели и прочими характеристиками

    08:406

    Назван смартфон, которым больше всего довольны его владельцы: Пользователи в США больше довольны смартфонами Samsung, чем смартфонами Apple

    08:3059

    В дрон Mito нужно будет устанавливать смартфон: Дрон проектируется таким образом, чтобы использовать его в связке со смартфоном Mito, вот только речь идет не о беспроводной передаче видеопотока с камеры дрона на смартфон

    08:204

    Флэш-накопители SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C оснащены разъёмом USB-C: Флэшка SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C оснащена двумя разъёмами

    08:151

    Механическая клавиатура EpicGear Defiant со сменными клавишами будет доступна в белом и темно-сером вариантах: Сколько будут стоить новые разновидности EpicGear Defiant — неизвестно

    08:081

    Intel и Foxconn будут вместе работать над технологиями 5G: Intel и Foxconn планируют совместными усилиями создать соответствующую сетевую инфраструктуру

    08:005

    Технологии Magic Leap могут быть использованы в сфере робототехники и глубокого обучения: Разработки Magic Leap могут быть интереснее, чем предполагалось

    08:001

    Приложением Opera Max пользуются 10 млн человек: Данные указаны по состоянию на апрель 2016

    07:422

    Lenovo планирует продавать в Китае смартфоны по себестоимости: Компания в ближайшие годы не планирует зарабатывать на продаже своих смартфонов в Китае

    07:3112

    Jawbone опровергает слухи о своём уходе с рынка носимой электроники: Jawbone не собирается уходить с рынка

    07:151

    «Антишпионский» смартфон Sirin Labs Solarin, оснащённый SoC Snapdragon 810, оценивается в 14 000 долларов: Смартфон Sirin Labs Solarin обойдётся дороже многих бюджетных авто

    07:0011

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