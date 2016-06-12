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    12 июня 2016

    Объектив Pentax 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE оценен производителем в $400: В продаже объектив Pentax 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE должен появиться в июле

    22:272

    Ноутбук Jumper EZbook 2 с экраном диагональю 14,1 дюйма и SoC Atom x5-Z8300 предлагается по цене $205: Jumper EZbook 2 является гибридом планшетной платформы с шасси ноутбука

    22:1711

    Представлена зеркальная камера Pentax K-70: В камере Pentax K-70 установлен датчик изображения формата APS-C разрешением 24 Мп

    20:5512

    Помпа EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 PWM предназначена для малогабаритных систем: Помпа EK Water Blocks EK-XTOP SPC-60 PWM предложена в двух вариантах, различающихся материалом крышки

    20:06

    Линейка смартфонов Moto Z не заменит на рынке Moto X: В мае этого года прошел слухи о том, что линейка смартфонов Moto X уйдет в прошлое одновременно с анонсом Moto Z

    11:281

    Панорамная камера Elephone EleCamera 360 оценена в $150: Желающие уже могут оформить предварительный заказ на Elephone EleCamera 360, которую производитель называет одной из самых доступных панорамных камер в мире

    11:143

    Samsung выделяет проект умного ремня Welt в отдельную компанию: Samsung делает ставку на умные ремни

    08:0032

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