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    28 июня 2016

    Lenovo готовит к выпуску 8-дюймовый планшет TB-8703N: Lenovo TB-8703N получил восьмиядерный процессор и модем LTE

    23:591

    Модем Netgear DM200 поддерживает передачу данных по DSL со скоростью до 200 Мбит/с: Кабельный модем Netgear DM200 оценен производителем в $60

    23:322

    В базе данных GFXBench замечен смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Folder нового поколения: Samsung Galaxy Folder получил SoC Qualcomm Snapdragon 425

    22:057

    Huawei Honor 8 прошел сертификационные испытания в Китае : Huawei Honor 8 получил камеры разрешением 8 и 12 Мп

    21:35

    PLDA покажет работу PCIe 4.0 на мероприятии PCI-SIG DevCon: У PLDA готова платформа для разработчиков, желающих использовать PCIe 4.0

    21:182

    Защищённый планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 получил очередное обновление и теперь основан на процессоре Core i5-6300U: Защищённый планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 стал современнее

    20:013

    Видеокарта Radeon RX 480 готова для работы с гарнитурами VR по версии теста SteamVR: Видеокарта Radeon RX 480 зарабатывает до 7 баллов в тесте SteamVR

    19:245

    Миниатюрный робот Cozmo умеет проявлять эмоции, соревноваться с человеком и даже чихать: Маленький умный робот Cozmo напоминает WALL•E

    19:073

    Южнокорейский антимонопольный орган расследует деятельность Apple: Интерес FTC вызвали контракты Apple с операторами сотовых сетей

    18:5022

    Появились первые результаты тестов 3D-карты AMD Radeon RX 480 в играх, включая World of Tanks: AMD Radeon RX 480 идет на равных с разогнанными вариантами Radeon R9 380X и GeForce GTX 970

    18:4039

    Представлен смартфон ZTE Nubia Z11 с SoC Snapdragon 820, 6 ГБ ОЗУ и «безрамочным» дизайном: Смартфон ZTE Nubia Z11 стоит весьма немного

    18:092

    Прогнозы аналитиков касательно операционной прибыли Samsung продолжают расти: Аналитики считают, что текущий квартал будет рекордным для Samsung

    17:416

    Dell C7017T — 70-дюймовый монитор стоимостью 5000 долларов: Монитор Dell C7017T может заменить школьную доску

    17:2412

    Смартфон Imoo M1000 удивит познаниями в математике: Смартфон Imoo M1000 получил странный элемент на тыльной стороне корпуса

    16:535

    Объем внешних накопителей Western Digital My Passport увеличен до 4 ТБ: Накопитель My Passport Ultra объемом 4 ТБ уже доступен

    16:501

    В социальной сети Twitter появилась функция #Stickers: Как можно понять по названию функции, наклейки напоминают хештеги

    16:191

    Смартфоны Wileyfox Spark стоимостью от 120 до 170 евро основаны на бюджетной SoC MediaTek MT6735: Wileyfox представила три смартфона Spark

    16:112

    Первый пошёл. Microsoft обязали выплатить штраф за то, что компьютер пользователя обновил ОС до Windows 10: Microsoft выплатит штраф за настойчивость Windows 10

    15:1139

    Проект Google Project Bloks научит детей программированию на наглядных примерах : Проект Google Project Bloks нацелен на образовательный сектор

    14:355

    Фото дня: видеокарта GeForce GTX 1060: Карта GeForce GTX 1060 засветилась на первом фото

    14:019

    Сотрудничество LyricFind позволит Google включить в результаты поиска тексты песен: Партнерами LyricFind выступают более 4000 музыкальных издателей из 100 стран мира

    13:35

    Nintendo и Sony в свое время не согласились делать игровую консоль вместе с Microsoft: Microsoft обращалась к Nintendo и Sony в 2001 году

    13:164

    Начало поставок объективов Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS отложено: Представляя объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS, производитель обещал начать поставки в июне

    12:563

    Евросоюз выдвинет против Google третье обвинение: Обвинение будет связано с доходами Google от показа рекламы

    11:1630

    Экшн-камера EleCam Explorer Elite будет привлекать внимание ценой: При схожих характеристиках и отсутствующих голосовых подсказках EleCam Explorer Elite должна выделяться на фоне предшественника и конкурентов крайне агрессивной ценой

    11:152

    У смартфона Samsung Galaxy Note 7 будет две версии на разных процессорах: Samsung Galaxy Note 7 получит SoC Qualcomm Snapdragon 821 и Samsung Exynos 8893

    10:5947

    Ожидается, что смартфон Oppo R9S получит SoC Qualcomm и будет заряжаться за 15 минут: Поставлять однокристальные системы для этого смартфона будет Qualcomm, при этом вышеупомянутый Oppo R9 получил SoC MediaTek Helio P10

    10:591

    Флагманский смартфон LeEco будет оснащен сдвоенной камерой: Анонс устройства ожидается уже завтра

    10:402

    HP отзывает 41 000 аккумуляторов для ноутбуков в связи с риском возгорания : Список отзываемых батарей включает модели 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL и 6EBVA

    10:373

    Фотографии из Google Photos теперь можно удалять из сторонних приложений: Данная функциональность реализована в обновлении Google Photos за версией 1.23

    10:23

    Хромбук HP Chromebook 11 G5 поддерживает запуск приложений Android: Хромбук HP Chromebook 11 G5 первым среди малых моделей получил сенсорный дисплей

    10:127

    Камеры смартфонов Apple iPhone 7 и iPhone 7 Pro будут выступать над поверхностью задней крышки: Модель Apple iPhone 7 Pro получит сдвоенную основную камеру

    10:0631

    Лицензия на диски DVD подешевела: Для работы на новых условиях необходимо заключение нового договора

    09:1027

    Видеокарта Asus Turbo GeForce GTX 1070 получила улучшенную систему питания: Карта Asus Turbo-GTX1070-8G собирается на полностью автоматизированной линии

    08:082

    Видеокарта Gigabyte GTX 1080 G1 получила свой водоблок производства EK Water Blocks: EK Water Blocks представила водоблок для карты Gigabyte GTX 1080 G1

    07:302

    Системная плата Gigabyte GA-H170-Designare поддерживает спецификации Power Delivery 2.0 для порта USB-C: Системная плата Gigabyte GA-H170-Designare может отдать посредством USB-C до 100 Вт мощности

    07:152

    Портативный принтер для печати фотографий со смартфона Fujifilm Instax Share Smartphone Printer SP-2 укажет даже количество «лайков»: Мобильный принтер Fujifilm Instax Share Smartphone Printer SP-2 стоит $200

    07:004

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