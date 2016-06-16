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    16 июня 2016

    Точка доступа Mojo C-130 соответствует спецификации 802.11ac Wave 2: Точка доступа Mojo C-130 имеет три радиочастотных модуля

    21:203

    XT1635 — ещё один ожидаемый смартфон Moto. На сей раз с SoC Snapdragon 625: Смартфон Moto XT1635 получит 3 ГБ ОЗУ

    20:233

    Череда крупных слияний на рынке IT продолжается. Cavium покупает QLogic за 1,36 млрд долларов: QLogic переходит под крыло Cavium

    20:01

    В Сети засветился смартфон Motorola XT1662, под этим обозначением может скрываться Moto X3: Motorola XT1662 построен на SoC MediaTek MT6755

    19:452

    Линейка сетевых накопителей Thecus пополнилась моделью N2810PRO на платформе Intel Braswell: Thecus N2810PRO оснащен портами USB 3.0, S/PDIF, HDMI и DisplayPort

    19:301

    Сетевое хранилище Nexcom iNAS 330 сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40°C до 70°C: Сетевое хранилище в усиленном исполнении Nexcom iNAS 330 оснащено тремя портами Gigabit Ethernet

    18:026

    Мобильная акустическая система TP-Link Groovi Ripple BS1001 работает автономно до четырех часов: Габариты Groovi Ripple BS1001 равны 103 x 94 x 37 мм, масса — 175 г

    17:003

    Смартфон Meizu Pro 6 стал доступен в цветах Rose Gold и Flame Red: За исключением цветов никаких нововведений в этих моделях нет

    16:268

    ASML Holding приобретает компанию Hermes Microvision за 3,1 млрд долларов: Hermes Microvision станет частью ASML Holding

    15:4614

    Серию смартфонов LG X пополнили модели X power, X mach, X style и X max: Модель X mach, рассчитанная на две карточки SIM, поддерживает LTE Cat. 9

    15:2822

    Каждый четвёртый владелец устройства сегмента носимой электроники недоволен своим приобретением: Не все владельцы трекеров активности и умных часов довольны своими устройствами

    15:2816

    Google расширяет свой исследовательский центр в Цюрихе: Google делает ставку на машинное обучение

    14:593

    Смартфон iPhone 7 получит сенсорную кнопку Home: Рамки экрана iPhone 7 будут чуть меньше, чем у предшественника

    14:5023

    У смартфонов Samsung появится кольцо светодиодов Smart Glow, опоясывающее тыльную камеру, которое послужит для оповещения о событиях : Samsung придумала технологию Smart Glow для замены оповещающих светодиодов

    14:459

    К концу квартала суммарные продажи смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge достигнут отметки в 25 миллионов устройств: Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge продолжают ставить рекорды продаж

    14:3018

    Нужно больше памяти! LeEco готовит смартфон с 8 ГБ ОЗУ: Смартфон LeEco LeMax 2 может получить рекордный объём ОЗУ

    14:1326

    Acer выпускает свой первый ноутбук с Remix OS: Новый мобильный ПК Acer работает под управлением Remix OS

    13:585

    Space Data Corporation подала в суд на Google, обвиняя её в копировании идей при создании проекта Project Loon, а также в нарушении патентов: Google украла идею проекта Project Loon

    13:1716

    Цены на видеокарты GeForce GTX 980 Ti, GTX 980 и GTX 970 стремительно падают: Видеокарты GeForce GTX 980 Ti, GTX 980 и GTX 970 значительно подешевели

    12:4627

    До конца года все приложения для iOS должны перейти на использование HTTPS: Технология ATS появилась в iOS 9, но ранее ее использование не было обязательным

    12:1713

    Смартфон Vivo X7 получит физическую кнопку под дисплеем и тонкий металлический корпус: Смартфон Vivo X7 могут оснастить SoC MediaTek Helio X25

    11:28

    Razer Naga Hex V2: игровая мышь с блоком горячих клавиш и лазерным источником света: Мышь Razer Naga Hex V2 справляется с ускорением до 210 дюймов в секунду

    11:113

    По прогнозу IDC, в этом году будет отгружено 102 млн носимых электронных устройств, а в 2020 году — более 213 млн: Двигателем роста аналитики называют часы и браслеты

    11:001

    Пользователи Windows Store теперь могут выбрать место установки крупных приложений и игр: Microsoft не прокомментировала ситуацию

    10:2414

    Новинки Pebble на Kickstarter уже привлекли 11 млн долларов. Анонсированы новые цвета умных часов Pebble Time Round: Более того, эти часы получат эксклюзивную лазерную гравировку

    10:045

    Всего за полтора месяца продано более 2,6 млн смартфонов Huawei P9 и P9 Plus: Продажи смартфонов Huawei P9 и P9 Plus стартовали в апреле

    09:581

    Слух: новый смартфон iPhone не получит двойную камеру из-за неких технических проблем: Смартфон iPhone 7 может так и не получить двойную камеру

    09:3012

    Samsung покупает компанию Joyent: Финансовая сторона сделки пока не разглашается

    09:236

    Телевизионная приставка Apple TV в скором времени может стать более дружественной к геймерам: Apple больше не будет обязывать разработчиков игр адаптировать проекты только для Remote Loop

    09:155

    Смартфон ZTE Nubia с каталожным номером NX541J оснащается аккумулятором ёмкостью 4900 мА·ч: Смартфон ZTE Nubia NX541J получил SoC Helio P10

    09:00

    Дисплей Optic AMOLED, установленный в смартфоне OnePlus 3, является дополнительно настроенной панелью Super AMOLED: Один из основателей компании Карл Пей (Carl Pei) рассказал о том, что они заказывают дисплеи Super AMOLED у компании Samsung

    08:4020

    В iOS 10 появилась возможность удаления предустановленного ПО. Но эта функция на самом деле не удаляет приложения: Apple дала возможность пользователям удалять предустановленное в iOS ПО без его фактического удаления

    08:3038

    Ожидается, что Patron будет единственным поставщиком сканеров радужной оболочки глаза для смартфона Samsung Galaxy Note 7: Cканер будет располагаться возле фронтальной камеры Samsung Galaxy Note 7

    08:158

    Трансформируемый планшет Cube i7 Book поддерживает электронное перо Wacom: Модель Cube i7 Book базируется на платформе Intel Skylake

    08:082

    Уникальный круглый смартфон Monohm Runcible оценили в $400 и $500: Смартфон Monohm Runcible уже можно заказать

    08:003

    Браузер Safari 10 в macOS Sierra блокирует Adobe Flash по умолчанию: Apple несколько лет назад одной из первых объявила «крестовый поход» против Flash

    07:551

    AMD поделилась результатами тестирования видеокарт Radeon RX 470 и RX 480M: Производительность видеокарты Radeon RX 470 находится на уровне Radeon R9 290

    07:405

    $200 просит компания Asus за металлический смартфон ZenFone Pegasus 3, оснащённый аккумулятором ёмкостью 4100 мА·ч: Смартфон Asus ZenFone Pegasus 3 получил 3 ГБ ОЗУ

    07:15

    Доля iOS в США упала до 30,7%: Android продолжает наращивать рынок мобильных ОС

    07:0072

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