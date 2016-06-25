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    25 июня 2016

    Очередное фото металлической крышки смартфона iPhone 7 указывает на новый модуль камеры: Смартфон iPhone 7 может получить новую камеру с более крупной оптикой

    19:4018

    Китайский полупроводниковый производитель SMIC приступил к массовому производству SoC Snapdragon 425: SoC Snapdragon 425 будут производиться на фабрике SMIC

    18:551

    Ассортимент Kensington пополнили адаптеры CV4000H USB-C 4K HDMI Adapter и CV2000V USB-C HD VGA Adapter : Продажи K33394 и K33993 должны начаться в середине августа по цене $40 и $45 соответственно

    16:24

    Твердотельный накопитель Adata SE730 с интерфейсом USB-C имеет водонепроницаемое исполнение: Продажи Adata SE730 начнутся в третьем квартале

    16:11

    Oculus передумала касательно защиты контента своего цифрового магазина: Контент магазина Oculus больше не защищён и доступен всем желающим

    15:48

    Устройство для работы с картами памяти Adata AI910 оснащено интерфейсами Lightning и USB: Устройство для работы с картами памяти Adata AI910 появится в продаже в третьем квартале

    15:42

    Магазины получают видеокарты AMD Radeon RX 480 в больших количествах. Дефицита не предвидится : Карты AMD Radeon RX 480 поступают в магазины большими партиями

    15:069

    HTC сделает оболочку Sense доступной всем желающим в виде отдельного лаунчера: HTC Sense можно будет установить на любой смартфон

    14:3211

    Китайская компания SMIC покупает 70% европейского производителя полупроводниковой продукции LFoundry: Для SMIC это первое приобретение зарубежной производственной базы

    14:15

    BlackBerry снова отчиталась о больших убытках: BlackBerry отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    14:0621

    Объективы Sigma 20mm F1.4 DG HSM |Art и Sigma 24-35mm F2 DG HSM | Art обрели совместимость с камерой EOS C300 Mark II: Опубликовано обновление прошивки для объективов Sigma 20mm F1.4 DG HSM |Art и Sigma 24-35mm F2 DG HSM | Art

    13:474

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 будет называться именно так: Ожидается, что следующий планшетофон Samsung будет представлен 2 августа

    13:008

    Apple приписывают намерение использовать светодиодный дисплей в часах Watch следующего поколения: Часы Apple Watch с дисплеем micro-LED появятся на рынке не ранее второй половины 2017 года

    12:3718

    Samsung может перенести европейскую штаб-квартиру из Лондона: Samsung является одной из крупнейших ИТ-компаний, которые имеют штаб-квартиры в Лондоне

    12:1410

    Huawei не собирается отказываться от Android: Huawei не собирается отказываться от использования Android в своих устройствах, пока Google будет продолжать поддерживать и продвигать открытость Android как платформы

    11:366

    Мобильный док Kensington SD1500 с портом USB-C стоит $90: Стыковочная станция Kensington SD1500 ориентирована на мобильных пользователей

    11:352

    Kobo готовит к выпуску две новые электронные книги: Одна из них получит экран диагональю 7,8 дюйма

    11:30

    Названы цены и даты начала продаж камеры Sigma sd Quattro и вспышки Sigma EF-630: Камера Sigma sd Quattro будет предложена отдельно и в наборе с объективом Sigma 30mm 1.4 DC HSM Art

    11:116

    С большими смартфонами можно будет увереннее работать одной рукой, используя чехол HandL: Чехол-накладка Handl надежнее крепит смартфон к руке

    11:1113

    За четыре года в Xiaomi App Store зафиксировано 50 млрд загрузок: 10 млрд загрузок менее чем за квартал — результат впечатляющий

    10:562

    Немецкий проект R2D2, посвященный гибким панелям OLED, успешно завершен: В проекте R2D2 участвовали Fraunhofer FEP, OSRAM, Novaled, Audi и Hella.

    10:4314

    Samsung Notebook 7 spin — трансформируемые ноутбуки на базе процессоров Intel Skylake: Samsung Notebook 7 spin оснащены крышкой, вращающейся на угол около 360°

    10:204

    Представлены системные платы MSI B150M Mortar Arctic и B150M Bazooka Plus: Cистемные платы MSI B150M Mortar Arctic и B150M Bazooka Plus являются одними из топовых предложений на базе чипсета Intel B150

    10:101

    Apple сворачивает поставки монитора Thunderbolt Display: В скором времени купить монитор Apple Thunderbolt Display станет невозможно

    07:3057

    PowerColor готовит новую видеокарту семейства Devil: PowerColor может выпустит карту Radeon RX 480 Devil

    07:00

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