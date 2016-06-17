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    17 июня 2016

    Bluetooth 5: скорость увеличена в два раза, дальность связи — в четыре: Выход стандарта Bluetooth 5 ожидается в конце текущего или начале следующего года

    20:0936

    Apteligent опубликовала отчёт по ОС Android. Самой нестабильной версией является Android 4.1, а больше всего сбоев у устройств Samsung: Отчёт Apteligent содержит много статистики по Android

    19:5117

    Nidec выразила заинтересованность в приобретении Renesas Electronics: Renesas Electronics может быть продана компании Nidec

    18:50

    LG Display начала освоение 850 млн долларов, выделенных на расширение производства панелей OLED, включая переоборудование фабрики P8 : Фабрика P8, ранее выпускавшая жидкокристаллические панели, будет выпускать телевизионные панели OLED

    15:4825

    Холодильник Sharp JH-DT55B умеет долго работать на резервном источнике питания и блокировать дверцы при землетрясении: Поставки Sharp JH-DT55B начались 15 июня

    15:3233

    LG Display будет поставлять панели OLED для автомобилей Audi TT RS: Хотя у панелей OLED есть ограничения по сроку службы, они превосходят жидкокристаллические панели по эстетичности

    14:594

    Специалисты Gartner назвали десять технологий, использование которых в смартфонах станет фактическим стандартом в этом или будущем году: Конкуренция не дает производителям шанса игнорировать отраслевые тенденции

    14:3647

    Ученический защищенный хромбук CTL NL61 оценен в $240: CTL NL61 построен на SoC Intel Celeron N3160

    14:207

    LeEco хочет выйти на рынок смартфонов США уже осенью : LeEco через несколько месяцев запустит два смартфона в США

    13:522

    Xilinx добавляет в семейство MPSoC Zynq UltraScale+ двухъядерные модели серии CG : Особенностью MPSoC Zynq UltraScale+ CG является наличие процессора приложений и процессора задач реального времени

    13:441

    Новые флагманские умные часы Samsung будут работать под управлением Tizen: Solis — кодовое имя новых умных часов Samsung

    13:418

    Основатель Alibaba считает, что китайские подделки стали лучше оригинальных товаров: Джек Ма поделился своим мнением о китайских товарах на встрече с инвесторами

    13:3022

    Xiaomi может выпустить ещё более доступную версию смартфона Mi Max с меньшим объёмом памяти: Смартфон Xiaomi Mi Max может появиться в модификации с 2 ГБ ОЗУ

    13:225

    D-Link DCS-8200LH HD — недорогая домашняя камера наблюдения со 180-градусным углом обзора: Камера D-Link DCS-8200LH HD стоит $140

    13:152

    Первые тесты карты Radeon RX 460 показывают, что производительностью она не удивит, но для своего ценового сегмента предоставит максимум: Видеокарта Radeon RX 460 набирает в 3DMark 11 около 8000 баллов

    12:5516

    Сердцем смартфона Vivo X7 послужит SoC Snapdragon 652: Смартфон Vivo X7 получит 4 ГБ ОЗУ

    12:344

    Изучение macOS Sierra подтверждает наличие в MacBook Pro сенсорной панели OLED: Анонс новой модели мобильного компьютера Apple MacBook Pro ожидается в текущем году

    11:5825

    TSMC и UMC закупают новое оборудование на сотни миллионов долларов: TSMC и UMC вложили большие средства в новое оборудование

    11:503

    Olli — напечатанный на 3D-принтере беспилотный автобус, наделённый интеллектом IBM Watson: На дороги Вашингтона выпустили беспилотный автобус Olli

    11:395

    Intel инвестирует в компанию, которая создала умный стакан на основе модуля Curie: Intel вложила в Mark One 4 млн долларов

    11:108

    Акустические системы LG Portable Speaker Art оформил кавалер Ордена Почётного легиона: Акустические системы LG Art 51, Art52 и Art53 имеют различный дизайн, но идентичные характеристики

    10:256

    Внешний накопитель Adata HD700 не боится воды, пыли и падений, а модель HV620S выделяется тонким корпусом : Adata представила внешние HDD HD700 и HV620S

    09:45

    Nokia завершает приобретение Alcatel-Lucent: Nokia продолжает скупать акции Alcatel-Lucent

    09:402

    Microsoft приобретает компанию Wand Labs для того, чтобы та занималась чат-ботами: Wand Labs переходит под крыло Microsoft

    09:108

    Для смартфона Ulefone Vienna выпущена бета-версия обновления до ОС Android 6.0: Окончательная версия прошивки с ОС Android 6.0 для Ulefone Vienna может появиться уже в июне

    09:09

    Didi Chuxing, конкурент Uber в Китае, привлёк более 7 млрд долларов инвестиций в последнем раунде финансирования: Didi Chuxing получила 7,3 млрд долларов инвестиций

    09:00

    Поставки смартфонов Xiaomi серии Redmi превысили отметку в 100 миллионов: Xiaomi добилась этого менее чем три года существования линейки

    08:50

    Видео дня: голограммы роботов C-3PO и R2-D2 в гарнитуре Magic Leap (Обновлено): Magic Leap показала новое видео

    08:304

    В июле-августе должно быть произведено 5 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7: Источники, хорошо знакомые с ситуацией, сообщают о том, что Samsung уже разместила заказы на сборку Samsung Galaxy Note 7

    08:252

    Видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk EK X и GeForce 1070 Sea Hawk EK X оснащаются водоблоками EK Water Blocks: MSI представила видеокарты Nvidia Pascal, оснащённые водоблоками с полным покрытием

    08:004

    Видеокарта Asus Turbo GeForce GTX 1080 основана на оригинальной печатной плате и оснащена системой охлаждения с центробежным вентилятором: Asus представила 3D-карту Turbo GeForce GTX 1080

    07:3513

    Образцы видеокарт MSI и Asus для СМИ изначально работают на более высоких частотах, нежели серийные карты: MSI и Asus чуть-чуть обманывают тематические СМИ

    07:104

    Как оказалось, смартфон LG G5 поддерживает спецификации USB Power Delivery и DisplayPort Alt Mode: Смартфон LG G5 умеет то, чего не обещает даже сам производитель

    07:003

    Поставщик комплектующих опровергает слух о том, что в iPhone 7 Plus не будет сдвоенной камеры: Компания Dali подтвердила, что никаких проблем с поставкой заказанных комплектующих не возникло

    06:5228

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