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    18 июня 2016

    SilverStone Strider Platinum — самые маленькие блоки питания ATX с сертификатом 80 Plus Platinum и модульной кабельной системой: Габариты БП SilverStone Strider Platinum — 150 x 86 x 140 мм

    21:192

    Появились изображения 3D-карт Radeon RX 480 в исполнении Sapphire и PowerColor : Основой Radeon RX 480 служит графический процессор Polaris 10 XT

    20:3316

    XFX Radeon RX 480 — разогнанный вариант референсной 3D-карты: GPU XFX Radeon RX 480 работает на частоте 1288 МГц

    14:3022

    Пульты Logitech Harmony смогут работать с голосовым помощником Amazon Alexa: Logitech берётся за интеграцию Alexa

    13:316

    Планшеты Asus ZenPad for Business 7.0 и 10.0 оценены в 190 и 250 евро: В устройствах используются SoC Intel и Qualcomm

    13:304

    AUO пока с осторожностью относится к рынку OLED и не намерена в ближайшие годы пытаться конкурировать с Samsung и LG: AUO считает, что китайские производители смогут стать активными игроками рынка OLED не ранее 2018 года

    13:0933

    LG Display будет снабжать Xiaomi и Huawei панелями OLED для смартфонов: В то время как Samsung Display сосредоточится на экранах для мониторов и ноутбуков

    12:3032

    На следующей неделе Hasselblad представит беззеркальную камеру среднего формата: Анонс новой камеры Hasselblad назначен на 22 июня

    11:2423

    За год Google выплатила более полумиллиона долларов специалистам, выявившим уязвимости в Android: Google сообщила об увеличении размера максимальной выплаты за выявление критической уязвимости с 3000 до 4000 долларов

    09:0325

    Китайский производитель смартфонов Baili обвиняет Apple в копировании дизайна и уже выиграл первое дело: Baili утверждает, что Apple скопировала дизайн её смартфона 100C

    08:0061

    Ноутбук Asus ZenBook UX310UQ толщиной 18 мм содержит дискретную видеокарту Nvidia: Ноутбук Asus ZenBook UX310UQ оснащён процессором Intel Skylake-U

    07:0018

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