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    30 июня 2016

    Поддержка всех карт памяти Eye-Fi, кроме Mobi и Mobi Pro, прекращена: Названа дата окончания поддержки карт памяти Eye-Fi

    21:309

    За день зарегистрировалось более миллиона желающих купить смартфон ZTE Nubia Z11: Регистрация продолжится до 5 июля, а 6 июля начнутся продажи устройства

    19:525

    Новая версия ОС Android называется Nougat (Обновлено): Nougat — имя новой ОС Android

    19:3245

    Представлены тонкие металлические смартфоны Vivo X7 и X7 Plus с 16-мегапиксельными фронтальными камерами и ОС Android 5.1: Смартфоны Vivo X7 и X7 Plus не получили свежей версии ОС

    19:142

    Ericsson и лондонский университет показали дистанционного робота-хирурга, использующего технологию связи 5G : Внедрение технологий 5G будет способствовать развитию малоинвазивной дистанционной хирургии

    19:028

    В Сети снова появилась информация о намерении Seagate сократить штат: Seagate уволит 1600 сотрудников

    18:522

    Epiq Solutions выпускает программно-определяемый приемопередатчик Sidekiq в виде карты расширения M.2: Карта Epiq Solutions Sidekiq M.2 оснащена интерфейсами PCIe Gen2 x1 и USB 2.0

    18:32

    AMD рассказала о новом принципе наименования видеокарт Radeon: Видеокарты AMD Radeon 4xx не очень подойдут для игр

    18:1810

    Qualcomm еще раз подает в суд на Meizu в Китае: Компания Qualcomm не смогла уговорить Meizu на подписание патентного соглашения

    17:567

    Blu R1 HD — 100-долларовый смартфон с пятидюймовым экраном и ОС Android 6.0 : Смартфон Blu R1 HD стоит 100 и 110 долларов

    17:488

    Samsung переоборудует один из заводов по выпуску ЖК-экранов на производство панелей с органическими светодиодами: Samsung продолжает наращивать производство панелей AMOLED

    17:28

    Panasonic AG-AC30 — профессиональный камкордер начального уровня : Видеокамера Panasonic AG-AC30 весит 1,5 кг

    17:18

    Начались продажи объективов Meyer-Optik-Gorlitz Trimagon F2,6 95MM : Цена объектива Meyer-Optik-Gorlitz Trimagon F2,6 95MM — 1699 евро

    17:012

    Смартфон BlackBerry Rome получит сенсорный экран и физическую клавиатуру, но не будет похож на существующие модели компании: Смартфон BlackBerry Rome появился на снимках

    16:358

    Фото фронтальной панели смартфона Samsung Galaxy Note7 указывает на наличие сканера радужной оболочки: Появилось фото передней панели смартфона Samsung Galaxy Note7

    16:2110

    Фотогалерея дня: победители конкурса моддинга Cooler Master Case Mod World Series 2016: Cooler Master назвала победителей конкурса Case Mod World Series 2016

    16:094

    Более половины бюджета Hitachi, выделенного на НИОКР, будет затрачено на разработки в области Интернета вещей: Hitachi будет тратить больше средств на исследования в сегменте Интернета вещей

    15:42

    AMD запустила сайт Radeon.com, но пока не наполнила его большим количеством полезной информации: У видеокарт AMD Radeon появился собственный сайт

    15:021

    За год средняя скорость подключения к интернету увеличилась на 23%: Пиковая скорость подключения к интернету увеличилась на 14%

    14:3810

    BMW, Intel и Mobileye объединяются для разработки самоуправляемых автомобилей: Специалисты Mobileye разрабатывают программное обеспечение систем помощи водителю

    14:06

    ПО Passcovery Suite 3.3 оптимизировано под видеокарты Nvidia: Passcovery Suite предлагается по цене от 7700 до 15500 руб.

    14:057

    Google выкупает всю электроэнергию, которую выработает за 12 лет еще не построенная норвежская ветряная электростанция: Это крупнейшая покупка такого рода, совершенная Google в Европе

    13:1212

    В третьем квартале ожидается выход моноблочного ПК Microsoft Surface: Microsoft предстоит конкуренция с Lenovo и Apple

    12:0712

    Смартфон Samsung Z3 появился в России с SoC Snapdragon 410: У российской версии Samsung Z3 есть парочка отличий

    12:0610

    Умная рулетка Bagel оснащена дисплеем OLED и 32 МБ флэш-памяти: Bagel отличается от всех рулеток, которые вы видели до этого, тремя способами измерений, возможностью сохранять результаты, а также голосовые заметки

    11:4930

    Восьмиканальный сетевой видеорекордер Trendnet TV-NVR208 поддерживает PoE+ : Цена TV-NVR208 равна $315

    11:41

    Производитель чехлов Olixar подтвердил наличие изогнутого дисплея у смартфона Samsung Galaxy Note7: Производитель чехлов Olixar опубликовал несколько сгенерированных на компьютере изображений Samsung Galaxy Note7 в защитных бамперах

    11:353

    Стандартизованы функции Wi-Fi Certified ac wave 2: В общей сложности wave 2 включает четыре новшества

    11:201

    Столетие объективов Trioplan отмечено выпуском моделей Trioplan f2.8/100 Titanium и Trioplan f2.8/100 Golden Eye: Позолоченных объективов Trioplan f2.8/100 Golden Eye выпущено всего десять штук

    10:1516

    В результатах теста GFXBench замечено устройство Xiaomi markw: Основой Xiaomi markwслужит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 625

    09:42

    Вычислительный модуль (SoM) Boardcon Mini6818 основан на SoC Samsung S5P6818: Модуль Boardcon Mini6818 устанавливается на дочернюю плату, совместимую с другими решениями Boardcon

    09:091

    EK Water Blocks представила водоблок для видеокарт MSI GeForce GTX 1080 и GTX 1070 линейки Gaming и показала водоблок для Radeon RX 480: EK Water Blocks готовит водоблок для новой видеокарты AMD

    08:202

    Известны цены смартфонов Asus ZenFone 3, запуск состоится в июле: Цены на смартфоны Asus ZenFone 3 будут различаться в два и более раз

    08:083

    Появилось фото наушников Apple EarPods с разъёмом Lightning: Наушники EarPods с разъёмом Lightning указывают на отсутствие у нового смартфона Apple аудиоразъёма

    08:00120

    LG Innotek представила гибкий датчик давления для спорта, медицины и автомобилестроения: О сроках коммерческой реализации решения в LG Innotek пока не говорят

    07:382

    OnePlus отказалась от идеи выпуска умных часов: Главной причиной отказа послужили относительно небольшой рынок потенциальных пользователей подобных устройств и сильная конкуренция на нем

    07:25

    Игровая консоль Nintendo NX может получить поддержку гарнитуры виртуальной реальности: Nintendo внедрит в новую приставку поддержку VR

    07:202

    Смартфон Vkworld Crown V8 толщиной 4,7 мм получит термальный сенсорный экран и два громкоговорителя при цене $80 : Такой сенсор обеспечит новые способы взаимодействия пользователя с устройством

    07:099

    Смартфон LeEco Le Max 2 получил модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: LeEco представила оболочку EUI 5.8

    07:001

    Кварцевые резонаторы Ecliptek E3WS размерами 1,2 х 2,0 мм предназначены для устройств интернета вещей: Кварцевые резонаторы Ecliptek E3WS работают а частоте 32 768 Гц

    07:004

    350 млн пользователей Windows 10 провели в этой ОС более 135 млрд часов: Бесплатно обновиться до Windows 10 можно будет до 29 июля

    06:5416

    Xiaomi станет публичной компанией к 2025 году: Компания, которая изначально продавала свою продукцию только через интернет, начала открывать фирменные магазины

    06:36

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