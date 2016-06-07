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    7 июня 2016

    Стали известны обозначения шести процессоров Intel линейки Apollo Lake: Срели первых представителей семейства Apollo Lake две модели Pentium и четыре Celeron

    22:551

    ViewSonic XG3202-C — изогнутый монитор с экраном диагональю 31,5 дюйма и поддержкой AMD FreeSync: ViewSonic XG3202-C должен поступить в продажу в июле

    21:555

    Смартфон ZTE Nubia Z11 Max с шестидюймовым экраном и 64 ГБ флэш-памяти оценивается в $305: ZTE представила смартфон Nubia Z11 Max

    19:302

    Всё меньше компаний заинтересованы в ОС Tizen: Tizen Association теряет своих членов

    17:4327

    Смартфон Gionee S6 Pro получит 64 ГБ флэш-памяти и ОС Android 6.0: В основе металлического смартфона Gionee S6 Pro будет лежать SoC Snapdragon 652

    15:531

    На Computex 2016 замечен ноутбук Clevo на базе CPU Intel Apollo Lake: Clevo W517PU получил четырехъядерный CPU частотой 1,1 ГГц

    15:452

    Мобильный ПК Acer Chromebook 14 оснащён экраном Full HD: Acer представила два новых хромбука

    15:4311

    Процессоры Intel Apollo Lake обеспечат хорошую прибавку к производительности в сравнении с предшественниками: Процессоры Intel Apollo Lake принесут увеличение автономности готовых устройств

    15:286

    PNY PhantomX — SSD формата M.2 с поддержкой интерфейса NVMe: SSD PNY PhantomX построены на контроллере Phison PS5007-E7

    14:452

    Внешние твердотельные накопители PNY Elite и EX1 рассчитаны на подключение по интерфейсу USB 3.1: Объем памяти PNY EX1 достигает 2 ТБ

    13:301

    Мощность блока питания SilverStone SX800-LTI типоразмера SFX-L равна 800 Вт: Блок питания SilverStone SX800-LTI имеет сертификат 80 Plus Titanium

    12:135

    Toshiba начала полевые испытания электробусов с беспроводной зарядкой: В электробусах Toshiba используются литий-ионные аккумуляторы SCiB

    11:5865

    В твердотельных накопителях Crucial Ballistix TX3 PCIe NVMe типоразмера M.2 используется контроллер Silicon Motion SMI2260H : Данных о цене Crucial Ballistix TX3 PCIe NVMe пока нет

    11:273

    LeEco может выпустить флагманский смартфон с SoC Snapdragon 823 уже в этом месяце: Смартфон должны представить на мероприятии Mobile World Congress Shanghai 2016, которое начнется 29 июня

    11:172

    Переговоры Samsung SDI и Tesla о поставке аккумуляторов для электромобилей Tesla Model 3 продолжаются: Отгрузка электромобилей Tesla Model 3 должна начаться в 2017 году

    11:1222

    В Viber добавлены поддержка GIF-анимации и денежные переводы: Функциональность реализована через систему Western Union

    10:465

    В корпусе Zalman X7 могут поместиться карты расширения длиной более полуметра: Место для блока питания и накопителей в Zalman X7 отведено в нижнем отсеке

    10:348

    Apple поднялась на третье место в ежегодном рейтинге Fortune 500: Интересно то, что прибыль Apple за прошлый год составила 53,4 млрд долларов, а это больше, чем заработали Walmart и Exxon Mobil суммарно

    10:088

    Механическая клавиатура Fnatic Gear Rush G1 обзавелась полноцветной подсветкой: В Rush G1 используются переключатели Cherry MX RGB

    10:025

    Аналитики IDC верят в возобновление роста рынка планшетов: Двигателем роста могут выступить модели с присоединяемой клавиатурой

    09:4312

    Появились предварительные спецификации камеры Pentax K-70: Дата анонса зеркальной камеры Pentax K-70 пока неизвестна

    09:139

    Поставки китайских сенсорных панелей во втором квартале увеличатся до 180 млн единиц: Говоря о сенсорных панелях для смартфонов, стоит отметить, что лишь 2,4% из них являются резистивными

    08:53

    Оператор связи Yota сделал бесплатным общение в мессенджерах за рубежом: Оператор делает акцент на том, что бесплатным будет только текстовый трафик

    08:2618

    По утверждению KnuEdge, ее технология KnuVerse совершит прорыв в идентификации по голосу и голосовых интерфейсах: Решения на базе KnuVerse уже пять лет используются военными

    08:131

    Sharkoon обновляет линейку игровой периферии мышью SGM1, гарнитурой SGH1 и клавиатурой Skiller Mech: Sharkoon Skiller SGM1, Sharkoon Skiller SGH1 и Sharkoon Skiller Mech засветились на выставке Computex 2016

    08:081

    Робот Acer Jibo ожидается в октябре: Изначально ожидалось, что начало массового производства робота начнется уже в первом полугодии 2016

    08:002

    Появилось изображение SSD Crucial MX300 типоразмера M.2-2280: В SSD Crucial MX300 используется флэш-память типа TLC NAND

    07:46

    100-долларовый смартфон ZTE Blade A2 получил камеру с фазовым автофокусом и дактилоскопический датчик: К характеристикам, которые не совсем привычны для данной категории устройств, стоит отнести защитное стекло 2.5D

    07:301

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