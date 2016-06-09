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    9 июня 2016

    Глава Tesla признал возможность закупки аккумуляторов у Samsung: Tesla заверяет, что аккумуляторы Samsung не будут использоваться в электромобилях

    22:0813

    Смартфон Moto Z: SoC Snapdragon 820, металлический корпус толщиной 5,2 мм, подключаемые модули и отсутствие аудиоразъёма: Представлены смартфоны Moto Z и Moto Z Force

    22:0656

    В IDC считают, что рынок ПК в этом году сократится сильнее, чем ожидалось: Аналитики IDC уточнили прогноз: рынок ПК в 2016 году сократится не на 5,4%, а 7,3%

    21:574

    Смартфон Lenovo Phab 2 Pro, созданный в рамках проекта Google Tango, основан на SoC Snapdragon 652 и оценён в $500: Смартфон Lenovo Phab 2 Pro получил гигантский экран

    20:574

    На мероприятии Lenovo Tech World показали прототипы складывающегося планшета и гибкого смартфона: Lenovo работает над гибкими смартфонами и планшетами

    20:325

    Емкость батарей электромобилей Tesla Model S будет ограничена программным путем; ограничение можно снять за дополнительную плату: Электромобиль Tesla Model S будет предложен в более доступных вариантах

    19:4753

    Производительность видеокарты Radeon RX 480 примерно соответствует модели Radeon R9 390: Видеокарта Radeon RX 480 набирает P14 461 балл в пакете 3DMark

    19:3420

    Основная камера смартфона Lenovo Moto Z получит 10-кратный оптический зум: Столь необычная возможность будет реализована с помощью сменного модуля

    19:111

    SoC Rockchip RK3399 будет использоваться в дронах, хромбуках и устройствах виртуальной реальности: Массовое производство SoC Rockchip RK3399 уже началось

    18:362

    Belkin выпускает первое автомобильное зарядное устройство с разъемом USB-C: В комплект Belkin USB-C Car Charger + Cable входит кабель

    18:27

    EK Water Blocks готовит водоблоки для нереференсных видеокарт GeForce GTX 1080 компаний MSI, Gigabyte, Palit, Asus и EVGA: EK Water Blocks анонсировала шесть новых водоблоков

    18:213

    Процессорное ядро Qualcomm Kryo II сможет работать на частотах более 3,5 ГГц: Процессорное ядро Qualcomm Kryo II получит в полтора раза больше транзисторов

    17:4811

    Новые изображения смартфона Apple iPhone 7 указывают на практически полное отсутствие изменений в дизайне и габаритах: Смартфон Apple iPhone 7 будет очень похож на предшественников

    17:3134

    Новый смартфон линейки Nexus, предположительно, произведённый компанией HTC, получит SoC Snapdragon 821: HTC создаёт смартфон Nexus с SoC Snapdragon 821

    17:13

    Стандарт Bluetooth 5 будет представлен 16 июня: Bluetooth SIG представит новый стандарт через неделю

    16:3110

    Больше двух 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI можно будет использовать только в тестах и некоторых играх: В режиме SLI по умолчанию поддерживаются всего два GPU GeForce GTX 1080

    16:226

    В ближайшее время ожидается анонс новых ноутбуков Apple MacBook Air, однако слухи указывают на отсутствие серьёзных изменений: Apple может представит новые MacBook Air уже на WWDC 2016

    15:5524

    По итогам текущего квартала Samsung реализует около 15 млн флагманских смартфонов: Аналитики снова повышают прогнозы по операционной прибыли Samsung

    15:3121

    63% выручки на рынке планшетов по итогам первого квартала пришлось на Apple, Samsung и Microsoft : Apple лидирует на рынке планшетов по поставкам и выручке

    14:5315

    Появились первые изображения гарнитуры дополненной реальности Magic Leap: Шлем Magic Leap будет достаточно крупным

    14:253

    Apple всё-таки добилась разрешения открыть свои фирменные магазины в Индии, но исключение для компании сделано на два-три года: Фирменные магазины Apple всё-таки появятся в Индии

    13:5426

    Источники утверждают, что цену на смартфон OnePlus 3 решили снизить до $305: Кроме того, в Сети появились новые изображения OnePlus 3 в фирменном силиконовом чехле, толщина которого составит всего 0,2 мм

    12:504

    Механическая клавиатура AZiO MK-OS-01 напоминает печатную машинку: В продажу клавиатура поступит в сентябре по цене не более 100 долларов

    12:2611

    Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S8 получит дисплей с разрешением 4K: Дисплеи с разрешением 4K будут набирать популярность одновременно с ростом популярности недорогих гарнитур виртуальной реальности

    12:1420

    Внутриканальная гарнитура Enermax EAE01 с проводным подключением ориентирована на любителей активного образа жизни: В наушниках Enermax EAE01 используются излучатели диаметром 11,4 мм

    11:352

    Производственный процесс смартфона UMi Super включает 125 этапов: По словам представителей UMi, они разработали этот процесс специально для UMi Super

    10:532

    Смартфон Bluboo Maya Max с датчиком изображения Sony IMX214 выйдет летом: В линейке Maya будет выпущена и третья модель, подробности о которой пока не соообщаются

    10:175

    Vivo Xplay 5 Elite возглавил десятку самых производительных смартфонов, по версии AnTuTu: Разработчики теста AnTuTu опубликовали список самых производительных смартфонов

    09:4818

    Представлен бюджетный смартфон Ulefone U007 с четырехъядерной SoC MediaTek MT6580A: Cмартфон Ulefone U007 на данный момент оценен в $60

    09:062

    Google определилась с названием Android N, но сообщит его только через несколько недель: По слухам, рабочим названием ОС является New York Cheesecake

    09:0212

    Смартфон Doogee T6 Pro с аккумулятором емкостью 6250 мА·ч был улучшен по ряду параметров: Doogee T6 Pro стал обновленной версией прошлогодней модели

    08:08

    Intel выходит из альянса AirFuel Alliance и больше не будет пытаться продвигать технологию беспроводной зарядки в сегменте ноутбуков: Intel вышла из альянса AirFuel Alliance

    07:0025

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