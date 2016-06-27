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    27 июня 2016

    Microsoft сворачивает производство планшета Surface 3: Производство Surface 3 прекратится к концу декабря текущего года

    21:3015

    Microsoft работает над умной «москитной сеткой»: Устройство позволит более эффективно бороться с переносчиками возбудителей трансмиссивных заболеваний

    20:4512

    Sony назвала модели камер, выпуск которых ограничен в связи с землетрясением: Когда поставки возобновятся в полном объеме, Sony не сообщает

    19:0824

    Защитный чехол Belkin Air Shield предназначен для хромбуков: Чехол почти не увеличивает толщину и массу хромбука

    18:501

    Микроконтроллеры семейства Microchip PIC32MM предназначены для устройств интернета вещей и не только: Микроконтроллеры Microchip PIC32MM заняли место между семействами PIC24F XLP и PIC32MX

    18:335

    Basslet — наручный сабвуфер: На запястье можно носить не только часы или браслет

    16:0919

    Представлена плата для разработчиков, желающих использовать SoC MediaTek Helio X20: Плата совместима с Linaro 96Boards

    14:245

    Intel может продать активы McAfee, приобретённые шесть лет назад за 7,68 млрд долларов: Intel может избавиться от бизнеса Intel Security

    13:1621

    В Rolls-Royce полагают, что беспилотные суда и суда с дистанционным управлением появятся к 2020 году: Самоуправляемыми будут не только автомобили

    13:1559

    Tsinghua Unigroup потратит на НИОКР более 7 млрд долларов, а также поможет коммерциализировать различные научные открытия: Tsinghua Unigroup продолжает поражать суммами, которые планирует потратить

    12:198

    Google работает над собственным смартфоном, который не войдёт в семейство Nexus: К концу года Google выпустит свой собственный смартфон

    12:025

    Выпуск камер Nikon D4S прекращен: Хотя выпуск Nikon D4S прекращен, камеры еще можно встретить в магазинах

    11:5014

    Ни один из новых смартфонов Microsoft не вошёл в десятку самых популярных среди аппаратов с мобильной ОС Windows: AdDuplex оценили рынок ОС Microsoft

    11:4533

    ТВ-приставка Zidoo X8 получит вход HDMI 2.0 и выход HDMI 2.0a: Медиацентры Zidoo X8 и Zidoo X9S основаны на SoC Realtek RTD1295

    10:10

    30 июня в Индии продадут 200 тыс. смартфонов Freedom 251, которые оценены в $4 : Исполнительный директор Ringing Bells Мохит Гоел (Mohit Goel) признает, что компания будет продавать Freedom 251 себе в убыток

    09:4217

    Фронтальная камера смартфона Vivo X7 может оказаться лучше основной: Смартфон Vivo X7 получит аккумулятор ёмкостью менее 3000 мА·ч

    08:303

    Один из новых смартфонов BlackBerry будет представлять собой модель Alcatel Idol 4 в новом корпусе: Смартфоны для BlackBerry делает TCL

    08:001

    Samsung ищет инновационные дизайнерские решения : Samsung запустила программу Creative Square

    07:3090

    Смартфон OnePlus 3 научится более эффективно использовать свои 6 ГБ ОЗУ: Новый смартфон OnePlus 3, который получил 6 ГБ оперативной памяти, раскритиковали за то, насколько некорректно устройство использует столь внушительный объем ОЗУ

    07:1511

    Космическая обсерватория Hubble Space Telescope прослужит до 2021 года: Миссия «Хаббла» продлена ещё на пять лет

    07:104

    Смартфон OnePlus 3 достаточно легко разобрать: Смартфон OnePlus 3 заработал высокий балл за ремонтопригодность

    07:001

    Maserati тоже работает над электромобилем: Сегодня, говоря об электромобилях, мы подразумеваем не только компанию Tesla

    06:551

    Опубликованы первые изображения смартфона Imoo, предназначенного для образования и обучения: Эти картинки не дают ответа на вопрос о том, по какой причине он будет носить статус устройства, каким-то образом помогающего в обучении

    06:342

    Второе поколение смартфона Samsung Galaxy On5 на подходе: Оригинальный Samsung Galaxy On5 оснащен четырехъядерной однокристальной системой Exynos 3475, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти

    06:0513

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