  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 июня 2016

    В игровых тестах производительность видеокарты Radeon RX 480 близка к R9 Fury и GeForce GTX 980: 3D-карта Radeon RX 480 показывает отличную производительность в играх

    21:3621

    Компания, обвиняющая Apple в копировании дизайна своего смартфона, уже около года отсутствует на данном рынке: Baili уже не продаёт свои смартфоны, хотя иску против Apple это не помеха

    21:0133

    Nikon откладывает начало поставок компактных камер Coolpix A900 и B700 еще на три месяца: Землетрясение вмешалось в планы Nikon

    20:255

    Опубликованы характеристики смартфона HTC Sailfish, который войдет в линейку устройств Google Nexus: HTC Sailfish получил четырехъядерный CPU частотой 2,0 ГГц и пятидюймовый экран

    19:208

    Ожидается, что Samsung выступит поставщиком сдвоенных камер для смартфонов Xiaomi, LeEco и Oppo: Стоит добавить, что Samsung Electro-Mechanics уже поставляет обычные камеры для смартфонов Xiaomi

    17:1034

    Модули памяти Corsair Vengeance LED DDR4 оснащены подсветкой: Модули памяти Corsair Vengeance LED DDR4 ориентированы на компьютерных энтузиастов

    17:036

    Смартфон LeEco LEX720 набрал свыше 150 000 баллов в AnTuTu: LeEco LEX720 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 8996Pro, которая получит коммерческое название Snapdragon 821 или Snapdragon 823

    15:502

    SanDisk iXpand Memory Case — чехол для смартфонов iPhone, оснащённый собственной флэш-памятью: Чехол SanDisk iXpand Memory Case стоит от $60

    13:1829

    Meizu нарушила патенты Qualcomm, не используя её однокристальные системы в своих смартфонах: Qualcomm подаёт в суд на Meizu

    12:4217

    Тестовый пакет Time Spy будет добавлен в 3DMark в ближайшее время: Разработка Time Spy велась при участии AMD, Intel, Microsoft, Nvidia и других членов программы Futuremark Benchmark Development

    12:244

    Google Fiber расширяет ареал за счёт приобретения компании Webpass: Google Fiber покупает конкурента в лице Webpass

    11:561

    В Сети засветился планшетный компьютер Samsung SM-P585: Samsung SM-P585 построен на SoC Exynos 7870

    11:404

    Пользователи WhatsApp совершают 100 млн звонков ежедневно: Всего за год после появления у WhatsApp возможности совершать звонки мессенджер по объемам звонков опередил Skype

    11:3811

    Boston Dynamics показала своего нового робота SpotMini: Простые действия робот может выполнять самостоятельно, однако для более сложных задач требуется участие оператора

    09:5124

    Опубликованы фотографии и характеристики смартфона Vivo X7 Plus : Реальные фотографии Vivo X7 Plus уже появились в сети, на них запечатлено устройство в популярном цвете Rose Gold

    09:362

    Источник опубликовал цены смартфонов iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro: Цены были указаны для Китая в местной валюте, поэтому при переводе их в доллары получились не совсем привычные значения

    09:1547

    Модули Microchip RN4870 и RN4871 соответствуют спецификации Bluetooth 4.2: Модули Microchip RN4870 и RN4871 предназначены для мобильных и встраиваемых систем

    09:005

    Помимо 6 ГБ оперативной памяти смартфон Elephone P20 получит безрамочный дисплей и порт USB-C: Elephone P20 также предложит камеры разрешением 12 и 8 Мп

    09:001

    Xiaomi нарастила поставки до 6 млн смартфонов в месяц: Кроме того, компания переходит от режима молниеносных распродаж к более традиционной бизнес-модели

    08:497

    Стыковочная станция Kensington SD4500 оснащена портом USB-C: Стыковочная станция Kensington SD4500 стоит $180

    08:45

    Huawei сократила план по продажам смартфонов в текущем году: Вместо 140 миллинов смартфонов теперь планируется продать только 120 миллионов

    08:451

    В Instagram добавят автоматический перевод: Изначально разработчики обещают поддержку 24 языков, включая русский

    08:301

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018