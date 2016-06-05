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    5 июня 2016

    Сумочка Asus ZenPouch защитит смартфон от воды: Asus ZenPouch — сумочка для защиты смартфона от воды

    22:258

    Устройство Pebble Core получит поддержку голосового помощника Amazon Alexa: Pebble интегрирует в Core помощник Alexa

    22:04

    Компактная материнская плата ECS H110S-2P оснащена разъемом M.2: Порты и разъемы в ECS H110S-2P разнесены по обе стороны платы

    18:596

    В твердотельных накопителях Adata SR1030 используется контроллер Seagate SF-3514: SSD Adata SR1030 риентированы на корпоративный сектор

    16:554

    Камерофон Vivo Xshot не получит прямого преемника: Идеологическим преемником Vivo Xshot станет смартфон X7

    15:55

    Micron превращает Ballistix в отдельную торговую марку, расширяет ассортимент SSD Ballistix TX3: Твердотельные накопители Ballistix TX3 адресуются игрокам

    14:552

    Охладитель 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition работает неправильно; производитель обещает скоро исправить ошибку: Вентилятор 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition живет собственной жизнью

    13:0922

    Насадка Vitrima наделяет камеры GoPro возможностью снимать стереоскопическое видео: Производитель рассчитывает продавать Vitrima за $50

    12:303

    Pegatron Technology покажет свои устройства VR и дроны на следующей неделе: Pegatron Technology является крупным тайваньским сборщиком, который специализируется на ноутбуках, настольных компьютерах, материнских платах

    12:202

    IP-камера Lenovo Snowman предлагается за $30 : После появления на рынке цена увеличится до $44

    11:549

    Американские разработчики оснастили водолазный шлем дисплеем дополненной реальности: Прототип шлема с микродисплеями уже готов для тестирования

    11:539

    Аксессуар Birdie для экшн-камер позволяет делать селфи в воздухе: По конструкции и своим аэродинамическим характеристикам Birdie напоминает самой обычный валанчик для игры в бадминтон

    11:134

    Глава Nest покинул компанию: Тони Фаделл останется советником Ларри Пейджа

    11:0918

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