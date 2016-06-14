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    14 июня 2016

    Компьютеры Alienware Aurora, Alpha, Area-51 и ноутбук Alienware 13 обновились: Компьютеры получили новые процессоры и видеокарты, а ноутбук — экран OLED

    22:405

    Aerocool Project 7: не только блоки питания, но еще корпус и СВО: В рамках Project 7 Aerocool будет выпускать различные продукты

    21:301

    Комплекты для сборки ПК Shuttle SH170R8 и SH110R4 рассчитаны на использование процессоров Intel Skylake: Каждый из комплектов имеет возможность установки SSD типоразмера M.2 и дискретной видеокарты

    20:552

    Представлен смартфон OnePlus 3 с 6 ГБ ОЗУ и стоимостью ?400: Смартфон OnePlus 3 получил SoC Snapdragon 820 и экран AMOLED

    20:059

    Чехол ZeroLemon для смартфона Galaxy S7 edge оснащён огромным аккумулятором и весит более 200 г: Чехол ZeroLemon для смартфона Galaxy S7 edge стоит $60

    19:5212

    Чехол OOWA превращает смартфон Apple iPhone 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus в камеру со сменными объективами: Разработчики отмечают, что чехол OOWA почти не увеличивает габариты смартфона

    18:4112

    79% владельцев трекеров активности в США регулярно занимаются спортом: Умные часы достаточно популярны у спортсменов

    18:1915

    Умные часы Moto 360 первого поколения и LG G Watch не получат обновление до Android Wear 2.0: Android Wear 2.0 придёт не на все модели умных часов

    17:176

    Ассортимент Be Quiet! пополнился линейкой блоков питания Pure Power 9: Блоки питания Be Quiet! Pure Power 9 стоят от 55 до 110 долларов

    16:51

    AMD подтвердила факт разработки полузаказного APU для консоли Xbox Scorpio: Предположительно, сердцем Xbox Scorpio будет служить APU AMD с архитектурами Zen и Polaris

    16:3723

    ARM раскрыла некоторые подробности о видеопроцессоре нового поколения под названием Egil: Видеопроцессор ARM Egil будет экономичнее Mali-V550

    16:099

    TCL Communication будет приватизирована : TCL Corp выкупит акции TCL Communication

    15:52

    Meizu представила новый 30-долларовый маршрутизатор: Новый роутер Meizu имеет четыре антенны

    15:2516

    Часы Octopus призваны прививать детям полезные привычки и чувство времени: Средства на выпуск Octopus разработчики собирают с помощью сайта коллективного финансирования KickStarter

    15:207

    Очки дополненной реальности Solos предназначены для велосипедистов: На выпуск очков дополненной реальности Solos для велосипедистов собрано более 93 000 долларов

    13:5814

    Перечень компьютеров, на которые можно установить операционную систему macOS Sierra: На многие Mac, которые работали под управлением OS X El Capitan, нельзя будет установить macOS Sierra

    12:349

    Samsung Display выделяет дополнительно более 2,5 млрд долларов на расширение производства OLED: Производство жидкокристаллических панелей переоборудуется для выпуска гибких панелей OLED

    11:5414

    Представлен смартфон Xiaomi Redmi 3S с SoC Snapdragon 430 за $106: Покупателям предложат версии смартфона с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти

    11:4310

    Микросхема Cypress PSoC Analog Coprocessor предназначена для устройств интернета вещей: Сопроцессор Cypress PSoC Analog Coprocessor берет на себя работу с многочисленными датчиками

    10:491

    Опубликованы финальные характеристики и первые реальные фотографии смартфона Elephone P9000 Edge : Единственным неизвестным моментом на данный момент остается цена

    10:441

    В следующем квартале Intel выпустит твердотельные накопители Pro 6000p и 600p, а к концу года выйдут SSD Optane: SSD Optane будут представлены тремя семействами: Mansion Beach, Brighton Beach и Stony Beach

    10:3540

    Появились первые изображения объектива Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH: Анонс объектива Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH ожидается 15 июня

    10:1411

    Представлена операционная система Apple iOS 10: Предварительная версия iOS 10 для разработчиков уже доступна

    09:5933

    Ноутбук Xiaomi будет выпущен этим летом: Источники из цепочки поставок считают, что за первый год Xiaomi сможет реализовать около 1 млн ноутбуков

    09:5115

    Смартфон Nubia Z11 поступит в продажу 28 июня: Ожидается, что дисплей, покрытый защитным стеклом 2.5D, будет отличаться отсутствием боковых рамок

    09:362

    Поставки SoC Huawei HiSilicon Kirin превысили 80 млн штук: Более года назад появилась информация, что Huawei также работает над мобильной операционной системой Kirin OS

    09:17

    Медиацентр Eweat R9 Plus получил два порта Gigabit Ethernet, вход HDMI 2.0 и поддержку видео 4K: Производство ТВ-приставки Eweat R9 Plus начнется летом

    09:0912

    Гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR поступит в продажу 13 октября: Напомним, на территории США и Европы шлем PlayStation VR будет продаваться по цене $399 и ?399 соответственно

    08:442

    Смартфон VAIO Phone Pro с Windows 10 Mobile получит SoC Snapdragon 821 и 6 ГБ ОЗУ: Смартфон VAIO Phone Pro оснастят памятью UFS 2.0

    08:4014

    Платёжный сервис Apple Pay станет доступен в браузере: Платёжный сервис Apple Pay попадёт на ПК

    08:154

    Представлены видеокарты AMD Radeon RX 470 и RX 460. Параметры остаются тайной, а продажи начнутся 29 июня: Видеокарты AMD Radeon RX 470 и RX 460 основаны на GPU Polaris 10 и Polaris 11 соответственно

    08:0015

    Samsung хочет сделать ставку на ОС Tizen: Samsung хочет вложить в Tizen больше сил и средств

    07:3514

    Модули для смартфонов Moto Z обойдутся покупателям от $80 до $300: Стала известна стоимость модулей для новых смартфонов Moto

    07:15

    Gionee S6 Pro — 300-долларовый металлический смартфон с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, портом USB-C и ОС Android 6.0: Смартфон Gionee S6 Pro оценили в $300

    07:00

    Сторонние приложения смогут использовать голосовой помощник Apple Siri: Одним из эффектов нововведения может стать увеличение запаса автономности мобильных устройств

    00:113

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