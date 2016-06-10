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    10 июня 2016

    Аналитики IHS наcчитали в мире более 8 млрд потребительских устройств, подключенных к интернету: В среднем на семью приходится четыре устройства

    19:376

    Nokia приобретает компанию Gainspeed: Gainspeed перейдёт под крыло Nokia

    19:037

    Воры, одетые как сотрудники Apple, в очередной раз крадут смартфоны iPhone из официального магазина: Похоже, Apple нужно пересмотреть подход к охране своих магазинов

    14:5437

    Игровой монитор AOC AG271QG с технологией Nvidia G-Sync поддерживает кадровую частоту 165 Гц: Игровой монитор AOC AG271QG оснащён панелью AHVA

    13:4615

    Компания Apple Energy будет продавать электроэнергию: Apple создает дочернюю компанию Apple Energy для продажи излишков электроэнергии

    13:3524

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected — умная зубная щётка, которая подскажет, как правильно чистить зубы: Зубная щётки Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected стоит $200

    13:2819

    Samsung — наиболее уважаемая компания в США: Samsung возглавила рейтинг Reputation Institute

    12:57102

    У Samsung готовы дисплеи OLED разрешением 2560 x 1440 пикселей для ноутбуков: Компания Samsung недавно показала панели OLED размером 13,3 и 14 дюймов

    12:3937

    Опубликована спецификация NVM Express over Fabrics 1.0: Кроме того, опубликована спецификация NVMe Management Interface 1.0

    12:132

    Samsung Galaxy Note 7 может получить сканер радужной оболочки глаза: Samsung Galaxy Note 7 должны представить на выставке IFA в сентябре

    12:1242

    SoC Snapdragon 415 стала основой смартфона Micromax Canvas Amaze 2 стоимостью $110: Смартфон Micromax Canvas Amaze 2 наделили 2 ГБ ОЗУ

    11:422

    Apple сделает ПО iMessage доступным для ОС Android : Мессенджер Apple iMessage появится на Android

    11:2833

    Ларри Пейдж занимается созданием компактного персонального воздушного судна: Ларри Пейдж финансирует компанию Zee.Aero

    11:1213

    Corsair представила флагманские SSD Neutron Xti: SSD Corsair Neutron Xti построены на знакомой элементной базе

    11:117

    Micron откладывает приобретение оставшейся части Inotera: Micron и Inotera не могут завершить сделку в июле

    10:501

    Google взяла в аренду ещё один известный ангар : Google арендует ангар Хьюза

    10:307

    По слухам, покупателям смартфона iPhone 7 предложат цвет Deep Blue вместо Space Gray : Цвет Space Gray был введен в использование три года назад одновременно с запуском смартфона iPhone 5s

    10:2222

    Модульные умные часы Blocks поступят в продажу в октябре 2016 по цене $330: Поддержавшие разработчиков пользователи получили свои часы в мае этого года

    10:08

    Специальное издание шлема HTC Vive Business Edition предлагается за $1200: Единственным отличием является специально открытая по этому поводу служба поддержки клиентов

    08:444

    SSD Adata Premier SP580 базируются на контроллере Marvell с поддержкой SLC-кэширования: Накопители Adata Premier SP580 получили флэш-память TLC NAND

    08:381

    Смартфон NuAns Neo готовится к глобальному запуску : Ценовая политика пока не оглашается

    07:531

    Fiat Chrysler Automobiles в итоге может стать партнёром Uber на рынке беспилотных автомобилей: Uber ведёт переговоры с Fiat Chrysler Automobiles

    07:201

    Представлены смартфоны Lenovo Phab 2 Plus и Lenovo Phab 2: Самая недорогая модель Lenovo Phab 2 получила дисплей той же диагонали с разрешением 1280 х 720 пикселей

    07:193

    Смартфон Oppo A59 с экраном HD, SoC MediaTek MT6750 и ОС Android 5.1 оценили в $275: Смартфон Oppo A59 получил 3 ГБ ОЗУ

    07:002

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