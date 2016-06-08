  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 июня 2016

    Спортивные умные часы Suunto Spartan Ultra могут похвастаться наличием модуля GPS и сапфирового стекла: Часы Suunto Spartan Ultra стоят $700

    19:288

    Bose представила четыре модели беспроводных гарнитур, две из которых ориентированы на спортсменов : Bose представила наушники QuietComfort 35, QuietComfort 30, SoundSport и SoundSport Pulse

    19:033

    По прогнозу Strategy Analytics, доход от услуг сотовой связи 4G в этом году превысит доход от услуг 3G: Доход от услуг связи 4G за год увеличится на 35%, до 426 млрд долларов

    18:473

    Canon готовит к выпуску цифровую зеркальную камеру Canon 5D Mark IV : Наиболее подходящим случаем для анонса Canon 5D Mark IV можно считать выставку Photokina

    18:2821

    В создании компьютерного корпуса NZXT H440 EnVyUs приняла участие киберспортивная команда EnVyUs : Цена NZXT H440 EnVyUs — $180

    18:208

    Компьютерный корпус Xigmatek Midgard IV дебютировал на выставке Computex 2016: Внетреннее пространство Xigmatek Midgard IV разделено на два отсека

    14:3011

    Характеристики смартфона OnePlus 3 подтверждены бенчмарком GFXBench: OnePlus 3 действительно получил 6 ГБ ОЗУ и SoC Qualcomm Snapdragon 820

    13:303

    Умные весы Withings Body Cardio способны определять скорость распространения пульсовой волны: Умные весы Withings Body Cardio стоят $180

    13:2711

    Гендиректор компании Tesla утверждает, что батареи для электромобиля Model 3 будет поставлять только Panasonic: Представитель Samsung SDI отказался комментировать информацию о переговорах с Tesla

    13:2438

    Поставки HTC Vive налажены, заказы отправляются в течение 72 часов: HTC Vive предлагается по цене $799, в Steam сегодня представлено более 200 игр и приложений

    13:135

    Первый запуск бывшей в употреблении ракеты SpaceX Falcon 9 перенесен на осень этого года: Первоначально повторный запуск планировалось произвести в мае или июне

    13:0467

    Функция энергосбережения доступна всем пользователям Opera: Разработчики утверждают, что Opera стал первым браузером, в котором реализована подобная технология энергосбережения

    12:552

    Источники подтверждают название смартфона Samsung Galaxy Note 7: Ожидается, что в оснащение Samsung Galaxy Note 7 войдут однокристальная система Snapdragon 823 или Exynos 8890

    12:448

    Датчик изображения InVisage Spark4K, чувствительный в ближней инфракрасной области, поддерживает видео 4К: Spark4K имеет наибольшее разрешение среди инфракрасных датчиков

    12:33

    ОС Android Marshmallow заняла более 10% рынка смартфонов с Android: Доля Android Marshmallow продолжает расти

    12:304

    Монитор Philips 258B6QUEB оснащен портом USB-C: Philips 258B6QUEB, оснащенный 25-дюймовым экраном разрешением 2K, оценен в 400 евро

    12:301

    Samsung увеличила долю выручки на рынке смартфонов, а Apple, напротив, потеряла: Apple всё ещё лидер по выручке на рынке смартфонов

    11:5127

    Защищенный смартфон Blackview BV6000 стоимостью $200 залили цементным раствором, после чего он сохранил работоспособность: Чтобы продемонстрировать, насколько стойким является смартфон к внешним воздействиям, представители Blackview залили его цементным раствором

    11:3219

    Globalfoundries будет производить микросхемы для министерства обороны США: Пентагон решил разместить заказы на производство военных микросхем на мощностях Globalfoundries

    11:252

    Ожидается, что Samsung выпустит два смартфона со сгибающимися экранами в 2017 году: В сложенном состоянии смартфон предложит пользователям пятидюймовый дисплей, а в разложенном рабочая диагональ устройства будет увеличиваться до восьми дюймов

    11:0514

    Блоки питания FSP Dagger: типоразмер SFX и поддержка флагманских видеокарт: БП FSP Dagger имеют мощность 500 и 600 Вт

    10:35

    MediaTek отчиталась о втором рекордном месяце подряд: Компания планирует нарастить доход во втором квартале на 24-32%

    10:322

    Опубликованы характеристики и изображения металлического смартфона Meizu M3S: Пользователям предложат версии Meizu M3S с 2 и 3 ГБ оперативной памяти

    10:002

    Представлен дисплей для перьевого ввода Wacom DTK-1651: Размер дисплея Wacom DTK-1651 — 15,6 дюйма, разрешение — 1920 х 1080 пикселей

    09:494

    Компания KnuEdge представила внутрисистемное соединение Knupath LambdaFabric, построенное на принципах нейробиологии: Внутрисистемное соединение Knupath LambdaFabric уже реализовано в процессорах ввода-вывода

    09:292

    Трансформируемый планшет Jide Remix Pro работает под управлением Remix OS 3.0: Планшет Jide Remix Pro получил новую SoC Qualcomm Snapdragon 652

    09:09

    Твердотельные накопители Patriot Hellfire PCIe NVMe демонстрируют скорость чтения до 3000 МБ/с и скорость записи до 2200 МБ/с: В накопителях Patriot Hellfire PCIe NVMe используется контроллер Phison 5007

    08:583

    Обновлённая однокристальная система Qualcomm всё-таки может получить имя Snapdragon 821: Смартфон Asus ZenFone 3 Deluxe получит две модификации с SoC Snapdragon 820 и 821

    08:50

    TSMC в этом году рассчитывает снова обойти отрасль по росту дохода: В прошлом году TSMC удалось опередить отрасль по росту дохода

    08:45

    В прошлом году пользователей интернета стало больше трех миллиардов: Больше всего пользователей интернета в Китае, на втором месте — Индия

    08:326

    Люксовый смартфон Lumigon T3 получил инфракрасную камеру, дополнительную сенсорную площадку и ещё очень много интересного: Смартфон Lumigon T3 оценили в $740

    08:3030

    Мобильные видеокарты Nvidia нового поколения анонсируют в августе: Мобильные видеокарты Nvidia нового поколения не получат буквы M в названии

    08:101

    Слухи приписывают компаниям AMD и Intel намерение отложить анонсы новых поколений процессоров на начало следующего года: Intel и AMD отложат анонс новых CPU

    08:0022

    Норвегия может запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей : Норвегия хочет перевести весь автопарк на экологически чистые автомобили

    07:1545

    Посредством Bluetooth-гарнитуры Jabra Halo Smart можно одновременно слушать музыку и говорить по телефону: Беспроводные наушники Jabra Halo Smart стоят $80

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018