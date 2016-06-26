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    26 июня 2016

    Блоки питания FSP Twins состоят из двух независимых модулей питания: В серию FSP Twins вошла модель FSP700-70RGHBE1 мощностью 700 Вт

    23:538

    Выручка в сегменте носимой электроники за год выросла на 133%: Рынок носимой электроники по итогам квартала оценивается в 6 млрд долларов

    22:151

    Scania показала гибридный 9-тонный грузовик, который мечтает стать троллейбусом: Scania запитала огромный грузовик через пантограф

    21:0415

    Сетевой информатор подтвердил характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 7: Samsung Galaxy Note 7 получит сканер радужки

    20:1029

    Смартфоны Huawei Y6 II и Huawei Y6 II Compact оценены в 200 и 150 евро соответственно: Huawei Y6 II — это переименованный для Европы Honor 5A

    19:006

    Представлена 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming: Gigabyte GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming — самый быстрый вариант видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 в исполнении Gigabyte

    18:058

    На выпуск заглушки Nope 2.0 для web-камер за несколько дней собрано в 20 раз больше средств, чем намечалось: Пользователи хотят больше приватности

    16:4511

    Sigma устранила частичную несовместимость трех объективов с камерой Canon EOS-1D X Mark II: Обновление выполняется в сервисных центрах Sigma бесплатно

    15:356

    Опубликованы реальные фотографии смартфона Vivo X7: Анонс Vivo X7 ожидается 30 июня

    12:0515

    Появились первые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition: Смартфон будет оформлен с использованием цветов олимпийских колец

    11:3827

    Sony тестирует функцию Soft Charging, которая продлевает срок жизни аккумулятора смартфона, но снижает автономность: Функция Sony Soft Charging не позволяет аккумулятору смартфона заряжаться на 100%

    07:3025

    Microsoft практически призналась в уходе с потребительского рынка смартфонов. Компания сконцентрируется на корпоративном сегменте: Microsoft будет продвигать смартфоны в основном в корпоративном сегменте

    07:0080

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