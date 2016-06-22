  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 июня 2016

    Планшетный компьютер Asus ZenPad 9.7 (он же Z500M, он же P027): подробности: Устройство прошло сертификационные испытания FCC

    23:595

    30-дюймовый монитор Dell UP3017 оценен в $2100: В Dell UP3017 используется ЖК-панель IPS, в то время как ранее анонсированная модель UP3017Q получила дисплей OLED

    23:4121

    Смартфон LeEco LeMax 2 Pro с ОЗУ объемом 8 ГБ будет представлен через неделю : Основой LeEco LeMax 2 Pro станет SoC Snapdragon 821

    23:268

    Представлена камера Hasselblad X1D — первая компактная беззеркальная камера среднего формата: Цена Hasselblad X1D без объективов — 7900 евро

    22:3253

    Первые данные о смартфоне Huawei P10, оснащенном двумя тыльными камерами: Смартфон Huawei P10 еще далек до официального выпуска

    21:533

    Крупнейший производитель потребительской электроники выделяет 1,2 млрд долларов на НИОКР в области интернета вещей: Samsung подтверждает приверженность передовым направлениям развития

    21:3014

    Samsung запускает инициативу Creators с призовым фондом в 100 000 долларов : Инициатива Samsung Creators нацелена на увеличение контента VR

    21:169

    Sony прекращает выпуск смартфонов в Бразилии: В компании Sony отмечают, что отказ от местного производства сделает систему дистрибуции более гибкой

    21:057

    Faraday Future получила разрешение тестировать самоуправляемые автомобили на дорогах Калифорнии : Faraday Future стала тринадцатой в списке тех, кто сможет тестировать самоуправляемые автомобили в Калифорнии

    20:589

    Стали известны цены на видеокарты AMD Radeon RX 460 и RX 470: Видеокарты AMD Radeon RX 460 и RX 470 будут стоить от $100 до $180

    20:5816

    Иногда они возвращаются. Pantech представила необычный смартфон IM-100: Смартфон Pantech IM-100 оценён в 400 долларов

    20:418

    Смартфон Samsung Galaxy On7 нового поколения станет лучше предшественника почти во всём: Смартфон Samsung Galaxy On7 нового поколения получит SoC Snapdragon 625

    20:222

    Intel в очередной раз подаёт апелляцию по делу 2009 года: Intel пытается отменить решение суда касательно штрафа в 1 млрд евро

    20:144

    Завершившийся квартал стал для Adobe рекордным : Adobe отчиталась за второй квартал 2016 года

    19:584

    Новая модель электронной книги Kindle стала легче, тоньше и лучше в целом, при неизменной цене: Новая книга Amazon Kindle значительно похудела

    19:367

    BMW тоже выходит на рынок домашних аккумуляторов: BMW представила домашние аккумуляторы ёмкостью 22 и 33 кВт·ч

    19:1625

    Источники говорят о том, что Питер Чоу окончательно покидает HTC: Основатель HTC уходит из компании

    18:212

    SSD Samsung SM961 типоразмера M.2 с поддержкой NVMe оказались не только быстрее, но и дешевле предшественников: SSD Samsung SM961 представлены четырьмя моделями — объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 Гб и 1 ТБ

    14:4520

    Глава Xiaomi объяснил, почему компания не выпускает водозащищенные смартфоны: На это у исполнительного директора Xiaomi Лэй Цзюна (Lei Jun) есть две причины

    13:5521

    FAA отменило требование о наличии лицензии пилота для коммерческих операторов дронов: Коммерческие операторы дронов теперь могут обходиться без лицензии пилота

    13:136

    Twitter разрешает вставлять в сообщения видео длиной до 140 с: Видео можно было вставлять в сообщения Twitter и раньше, но длительность роликов была ограничена 30 с

    12:581

    SSD Adata Premier SP550 теперь доступны в типоразмере M.2-2280: Накопители Adata Premier SP550 получили контроллер Silicon Motion

    12:00

    Google рассказала, когда перестанет поддерживать актуальные смартфоны Nexus: Смартфоны Nexus 5X и Nexus 6P получат последнее обновление ОС в сентябре 2017 года

    11:4910

    Готова первая реализация ОС Tizen для российского процессора: В России продвижением Tizen занимается консорциум Тайзен.ру

    11:3125

    WD представила портативный HDD My Passport Wireless Pro Wi-Fi и NAS My Cloud Pro: Внешний накопитель WD My Passport Wireless Pro располагает адаптером Wi-Fi

    11:303

    Гарнитура виртуальной реальности Idealens K2 основана на SoC Exynos 7420 и не требует подключения к другим устройствам: Гарнитура виртуальной реальности Idealens K2 полностью автономна

    11:034

    Apple победила в суде, связанном с «ошибкой 53»: Судья отклонил иск, поскольку пострадавшая сторона не смогла доказать причинение вреда

    10:5833

    Источник утверждает, что идея выпуска смартфона Samsung Galaxy Note 7 с плоским экраном даже не рассматривалась: То же издание добавляет, что Samsung может анонсировать специальное издание Samsung Galaxy S7

    10:469

    Microsoft также запустит свой мобильный платёжный сервис: Microsoft Wallet будет конкурировать с Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay

    10:399

    Xiaomi рекламирует свой новый продукт. Похоже, что это ещё один велосипед: Завтра Xiaomi может выпустить ещё один велосипед

    10:232

    Оболочка EmotionUI 5.0 дебютирует в новом флагмане линейки Huawei Mate: Выход EmotionUI 5.0 ожидается этой осенью

    10:22

    Elephone готовит смартфон P20 с 6 ГБ оперативной памяти: Не успела Elephone выпустить смартфон P9000 Edge с изогнутым экраном, как на горизонте замаячила уже модель P20

    10:102

    Аналитики прогнозируют рост продаж ПК на 20% в третьем квартале 2016: Источники из цепочки поставок комплектующих для ноутбуков уверены, что рынок ПК достигнет своего «дна» в завершающемся квартале

    09:515

    Ожидается, что Samsung Display увеличит объемы производства панелей OLED на 50%: Если сейчас Samsung Display может производить 300 млн панелей OLED для смартфонов в год, то, нарастив мощности, объемы производства превысят полмиллиарда экранов

    09:2122

    Плата для разработчиков Firefly Fireduino совместима с Arduino Uno, но имеет лучшую функциональность: Плата Fireduino интегрирует ряд компонентов, отсутствующих у Arduino Uno

    09:091

    Шлем HTC Vive стал поддерживать контроллеры Oculus Touch: Valve и HTC, чье детище HTC Vive стоит дороже, понимают, что правильным путем к успеху должна стать открытость платформы и поддержка разработчиков

    09:00

    Хромбук Lenovo N22 немного обновился: Lenovo N22 получил сенсорный экран IPS

    08:50

    «Облачный» смартфон Nextbit Robin подешевел на $100: Вероятно, продажи смартфона оказались не такими высокими, как ожидалось

    08:461

    Главный дизайнер Motorola покидает компанию: Джим Уикс покидает Motorola ради должности преподавателя

    08:301

    Сервис Samsung Pay пробрался на три новых рынка. Общая сумма транзакций превысила 1 млрд долларов: Samsung хвастает успехами сервиса Samsung Pay

    08:007

    Misfit Shine 2 Swimmer’s Edition — версия популярного трекера активности, предназначенная для пловцов: Трекер Misfit Shine 2 Swimmer’s Edition стоит $120

    07:402

    Охладитель видеокарты Radeon RX 480 удерживает температуру GPU в пределах 70 градусов: Видеокарта Radeon RX 480 не будет горячей или шумной

    07:157

    Смартфоны Samsung Galaxy C5 и Galaxy C7 появятся за пределами китайского рынка: Смартфоны Samsung Galaxy C5 и Galaxy C7 поступят в продажу в США

    07:008

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018