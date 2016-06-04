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    4 июня 2016

    Инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложил в Uber 3,5 млрд долларов: Uber получила 3,5 млрд долларов инвестиций

    23:2943

    Алюминиевый корпус для мини-ПК Streacom DB4 пассивно охлаждает процессоры с TDP до 120 Вт: Размеры корпуса Streacom DB4 равны 260 x 260 x 270 мм

    21:4218

    Meridian Ultra DAC: ЦАП верхнего уровня для состоятельных меломанов: Meridian Ultra DAC поддерживает оригинальный формат компании, MQA

    18:3265

    Системная плата Colorful B150-GP104 оснащена встроенной 3D-картой GeForce GTX 1070: На плате Colorful B150-GP104 есть два слота mini-PCIe и два слота для модулей SO-DIMM

    16:1520

    Sigma признала неполную совместимость трех моделей объективов с камерой Canon EOS-1D X II: Производитель обещает исправить ошибку в обновлении встроенного программного обеспечения объективов

    15:579

    Системная плата Axiomtek Pico300 сочетает пассивное охлаждение с малыми размерами: Габариты платы Axiomtek Pico300 составляют всего 100 х 72 мм

    15:24

    Корпуса MasterCase 4 и MasterCase 6 лишены характерной черты, объединяющей другие модели серии: Между собой модели MasterCase 4 и MasterCase 6 очень похожи, но они различаются размерами

    09:45

    Мощность первого потребительского блока питания SeaSonic типоразмера TFX равна 350 Вт: Блок питания SeaSonic типоразмера TFX для потребительских ПК замечен на Computex 2016

    09:297

    Представлены полнокадровые объективы SLR Magic Cine 35mm F1.2 и Cine 75mm F1.4: Продажи объективов SLR Magic Cine 35mm F1.2 и Cine 75mm F1.4 производитель обещает начать в августе

    09:0910

    CPT будет выпускать складные дисплеи AMOLED, разработанные в ITRI: Специалисты ITRI разработали складной дисплей AMOLED

    08:3423

    В серию AeroCool Project 7 вошли блоки питания мощностью от 550 до 850 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum : Цены на блоки питания серии AeroCool Project 7 источник не приводит

    08:22

    Смартфон Zuk Z2 в ходе первой распродажи хотят купить более 6 млн человек: Производитель не сообщает, какой будет стартовая партия Zuk Z2

    08:175

    Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy Note 7 с размерами : Габариты Samsung Galaxy Note 7 составляют 153 х 74,5 х 7,8 мм

    08:0025

    Известны детали о новых контроллерах Maxiotek MK8113 и MK8115 для SSD: Maxiotek ориентирует свои разработки на разные сегменты рынка

    00:10

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