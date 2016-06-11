  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 июня 2016

    Realtek выйдет на рынок контроллеров SSD с тремя моделями: Контроллеры Realtek для SSD представлены моделями RTS5761, RTS5760 и RTS5731

    17:3013

    Ожидается, что Apple анонсирует браузерную версию Apple Pay на следующей неделе: Источник сообщает, что уже в понедельник 13 июня пользователи смогут совершать покупки при помощи Apple Pay на ряде партнерских сайтов

    13:0311

    Смартфоны Meitu M6 и Meitu V4 ориентированы на любителей селфи: Одной из главных особенностей модели являются одинаковые модули основной и фронтальной камер разрешением 21 Мп

    12:126

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Active поступил в продажу по цене $795: Контрактным пользователям предлагают два варианта: 30 ежемесячных платежей по $26,5 или 24 платежа по $33,13

    11:4772

    Спор между Apple и Samsung может вернуться на повторное рассмотрение: Министерство юстиции США попросило отменить решение апелляционного суда в патентном споре между Apple и Samsung

    09:5436

    Intel будет поставлять микросхемы для смартфонов Apple iPhone 7: Сейчас микросхемы модемов для смартфонов Apple поставляет Qualcomm

    09:1412

    Появились изображения видеокарты Sapphire Radeon RX 480 Nitro 8GB, оснащённой СО с крупными вентиляторами: Видеокарта Sapphire Radeon RX 480 Nitro 8GB получит оригинальный охладитель

    08:007

    Смартфон Moto Z Play с SoC Snapdragon 625 появится позже в этом году. Также готовятся новые модули MotoMods: Смартфоны Moto Z получат модуль, защищающий от воды

    07:306

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018