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    15 июня 2016

    Для коллекции Party Collection компания Logitech ярко разрисовала мышки M325C и M317C: Мышки Logitech Party Collection стоят $30

    19:361

    Самый крупный производитель компьютеров Raspberry Pi куплен компанией Daetwyler за 871 млн долларов: Premier Farnell переходит под крыло Daetwyler

    19:194

    Сегодня принят «налог на Google», который вступит в силу 1 января 2017: Налогом не будут облагаться ПО и базы данных, которые распространяются на физических носителях

    17:5081

    Harley-Davidson обещает мотоциклы с электродвигателями через пять лет: Переживать за характерный звук Harley-Davidson, которого не может быть у электродвигателя, не стоит

    17:2759

    OSVR выделяет 5 млн долларов на помощь сообществу разработчиков игр для виртуальной реальности: Фонд разработчиков OSVR будет материально компенсировать затраты времени разработчиков

    17:073

    Смартфон OnePlus X останется единственным представителем данной линейки: Компания решила сфокусировать свои ресурсы и внимание на настоящей флагманской линейке

    16:402

    На выставке E3 представлен шлем виртуальной реальности Zeiss VR One Plus: Продажи VR One Plus стартуют в августе

    16:38

    Специалисты DxOMark оценили камеру LG G5 на 86 баллов из 100 возможных: Специалисты издания отметили, что в режиме фото сдвоенная камера смартфона очень хорошо справляется со своей работой в большинстве случаев

    16:236

    Энди Рубин, один из создателей Android, делает ставку на квантовые вычисления и искусственный интеллект: Одна из компаний, получивших средства фонда Playground Global, разрабатывает квантовый компьютер

    16:1122

    Анонсировано начало продаж гибридных усилителей HiFiMAN EF-2C: Схема усилителя HiFiMAN EF-2C включает два пентода 6J1 (аналог 6Ж1П) и операционный усилитель OPA2604

    13:4611

    Базовая частота ядра видеокарты Radeon RX 480 составляет 1080 МГц, а фактическое энергопотребление — 100 Вт: Видеокарта Radeon RX 480 потребляет меньше, чем заявлено

    13:3514

    Китайские компании покупают часть бизнеса NXP Semiconductors за 2,75 млрд долларов: NXP Semiconductors избавляется от подразделения Standard Products

    13:21

    Судя по объёмам заказов компонентов, Apple собирается продавать по 2 млн умных часов Watch 2 в месяц: Apple рассчитывает на хороший спрос на новую модель умных часов

    13:0022

    Samsung Electronics опровергает слухи о выделении более 21 млрд долларов на расширение производства 3D NAND: Сообщение Korea Economic Daily оказалось неточным

    12:553

    Бесплатное приложение Avast Photo Space позволяет хранить в памяти смартфонов Apple iPhone больше фотографий: Приложение Avast Photo Space переносит фотографии в исходном разрешении в облачное хранилище

    12:4619

    Видеокарты Radeon RX 480 и RX 470 используют одинаковые печатные платы: Появилось фото печатной платы карт Radeon RX 480 и RX 470

    12:383

    Смартфон Vivo X7 оснастят фронтальной 16-мегапиксельной камерой с собственной вспышкой: Смартфон Vivo X7 будет выделяться качественной фронтальной камерой

    12:26

    Samsung инвестирует в расширение производства памяти 3D NAND более 2 млрд долларов: Samsung делает ставку на флэш-память

    11:59

    Анонсированная два года назад клавиатура Roccat Sova поступила в продажу по цене 150-200 евро: Клавиатура Roccat Sova доступна с мембранными либо механическими переключателями

    11:383

    Twitter инвестирует в SoundCloud 70 млн долларов: Twitter вложила немалые средства в сервис SoundCloud

    11:102

    Смартфон HTC One S9 с Helio X10 выходит в конце недели, HTC работает с Bethesda над контентом VR для HTC Vive: Издание DigiTimes опубликовало сразу две новости, связанные к компанией HTC.

    11:021

    Vodafone отгрузила 85 млн устройств, представила смартфон Vodafone Smart Platinum 7 и гарнитуру VR: Оформившие предварительный заказ получат в подарок гарнитуру виртуальной реальности Vodafone Smart VR

    10:351

    В гарнитуре виртуальной реальности OSVR HDK 2 установлено два дисплея OLED суммарным разрешением 2160 x 1200 пикселей : Гарнитура HDK 2 поступит в продажу в июле по цене $400

    10:3010

    HyperX CloudX: первая гарнитура Kingston для игровой приставки Microsoft Xbox One: HyperX CloudX имеет неодимовую магнитную систему и шумоподавляющий микрофон

    10:101

    Анонс смартфона Samsung Galaxy Note 7 ожидается 2 августа: Ресурс SamMobile опубликовал изображение, на котором запечатлен анонс мероприятия Galaxy Unpacked 2016

    09:3642

    Объектив Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm F1.4 ASPH предназначен для камер системы Micro Four Thirds: Объектив Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm F1.4 ASPH оснащен шаговым приводом фокусировки

    09:278

    Технологии Active Oxygen 2.0 и Air Technology Ventilation позволяют встраиваемым холодильникам Hotpoint надолго сохранять свежесть продуктов: Новые модели встраиваемых холодильников Hotpoint появятся в продаже в июне-июле

    09:075

    Начались поставки адаптеров Mellanox ConnectX-4 Lx 25 GbE: Адаптеры Mellanox ConnectX-4 Lx 25 GbE обратно совместимы с оборудованием 10 GbE

    08:401

    GPU Polaris 11 располагает 1024 потоковыми процессорами и 128-разрядной шиной памяти: GPU Polaris 11 получит лишь 1024 потоковых процессора

    08:4013

    OnePlus предлагает для своего нового смартфона чехлы Protective Cases, выполненные из различных материалов: Чехлы Protective Cases для смартфона OnePlus 3 стоят по $25

    08:10

    Cube iWork 8 Air: доступный планшет с восьмидюймовым экраном разрешения 1920 х 1200 пикселей: Планшет Cube iWork 8 Air работает с двумя ОС: Windows 10 и Android 5.1

    08:083

    E Ink будет пять лет поставлять для Media Markt ценники с электрофоретическими экранами: E Ink заключила крупный контракт с Media Markt

    07:5017

    Первые тесты указывают на то, что производительность видеокарты Radeon RX 470 находится между Radeon R9 380X и R9 390: Видеокарта Radeon RX 470 при низкой цене сможет обеспечить отличную производительность

    07:208

    Новый смартфон ZTE Nubia получит двойную камеру и изогнутый дисплей: ZTE также оснастит один из смартфонов двойной камерой

    07:00

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