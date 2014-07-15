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    15 июля 2014

    Eset: как мстят уволенные сотрудники: ESET и FutureToday представляют результаты опроса о корпоративной безопасности

    23:3021

    Китайская компания EverDisplay подтверждает намерение начать серийный выпуск панелей AMOLED в четвертом квартале: В обозримом будущем компания EverDisplay сосредоточится на выпуске панелей AMOLED малого и среднего размера

    21:0537

    MediaTek и Japan Display представили первый дисплей для мобильных устройств, поддерживающий кадровую частоту 120 Гц: Ключом к нововведению стала технология MediaTek Response Time Enhancement Technology

    20:4827

    Ноутбук Origin PC EVO15-S толщиной 19,8 мм и массой 1,95 кг получил видеокарту GeForce GTX 870M: Ноутбук Origin PC EVO15-S располагает дисплеем Full HD

    20:4317

    Платформы Samsung Exynos и HiSilicon Kirin появятся в устройствах сторонних производителей: Samsung и Huawei хотят продавать свои платформы сторонним компаниям

    20:0615

    Samsung готовит бюджетный смартфон SM-Z130H с ОС Tizen : Смартфон Samsung SM-Z130H с ОС Tizen будет относиться к бюджетному сегменту

    19:5412

    Asus пополнит линейку Strix новой видеокартой GeForce GTX 750 Ti: Адаптер Asus GeForce GTX 750 Ti Strix работает на повышенных частотах

    19:374

    Флэшки Silicon Power Jewel J07 и Touch T07 защищены от пыли и воды: Флэшки Silicon Power Jewel J07 и Touch T07 доступны в нескольких модификациях

    19:143

    Спрос на мобильный ПК Dell Chromebook 11 оказался столь высок, что устройство стало невозможно купить: Dell временно прекращает продажи Chromebook 11 из-за высокого спроса

    18:5139

    ARM, Nest Labs и ещё пять компаний создали группу Thread для разработки сетевого протокола для устройств Интернета вещей: Создана группа Thread для разработки сетевого протокола для Интернета вещей

    18:1511

    «Мой Билайн» для iOS и Android — личный мобильный кабинет на смартфоне:

    17:441

    В связи с поглощением Nokia, Microsoft планирует сокращение штата, которое может стать крупнейшим в истории компании: В 2009 году компания Microsoft провела самое заметное в своей истории сокращение персонала

    17:4025

    MediaTek MT6795 — первая в мире SoC с восьмиядерным 64-разрядным CPU, модемом LTE и поддержкой дисплеев 2K: Устройства на базе MT6795 будут доступны потребителям к концу 2014 года

    17:177

    VeriSilicon Hantro H2 — IP-ядро кодера HEVC, поддерживающее видео 4К с кадровой частотой 30 к/с: Кодер Hantro H2 поддерживает стандарт HEVC H.265

    17:05

    Huawei первой закажет у TSMC выпуск продукции по 16-нанометровой технологии FinFET : Huawei также закажет у TSMC упаковку чипов по технологии CoWoS

    15:311

    Смартфон Nokia Lumia 520 «активирован» свыше 12 миллионов раз: Nokia подтвердила, что Lumia 520 действительно самый популярный смартфон под управлением Windows Phone 8

    14:3024

    Смартфон iPhone с дисплеем диагональю 5,5 дюйма скорее всего попадёт в продажу только в следующем году: Аналитик Мин-Чи Куо заявил о задержке большого iPhone и iWatch

    14:19132

    Камера Pentax XG-1 оснащена электронным видоискателем и объективом с 52-кратным зумом: Ожидается, что продажи Pentax XG-1 стартуют в августе по цене около $400

    14:1120

    Открыта программа бета-тестирования OneNote для Android:

    14:10

    Microsoft патентует новый элемент интерфейса Windows Phone:

    14:019

    Evernote работает и как приложение для умных часов Android:

    13:56

    Nvidia готовит к выпуску новые мобильные графические карты серии GeForce 800M: Использование GM204 в мобильном сегменте ограничено высоким энергопотреблением

    13:25

    SSD Apacer AS220 типоразмера mSATA демонстрирует скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 475 МБ/с: Доступны SSD Apacer AS220 объемом 32, 64 и 128 ГБ

    12:125

    Представлена игровая гарнитура Tt eSports Verto : Цена гарнитуры Tt eSports Verto — $80

    11:592

    Частота процессора SoC MediaTek MT2502 (Aster), предназначенной для носимой электроники, достигает 260 МГц: В состав SoC MediaTek MT2502 входит сотовый модем

    11:435

    Стала известна стоимость нескольких новых CPU Intel Haswell: Новые процессоры Intel Haswell будут стоить столько же, как и старые

    10:006

    Спрос на планшеты продолжит падать, «если производители не предложат более привлекательные сценарии использования»: DisplaySearch понижает прогноз поставок планшетов на текущий год

    09:3090

    Смартфоны LG сразу же получат защиту от McAfee : LG и McAfee добавили в смартфоны LG G3 функцию защиты от кражи

    09:005

    Microsoft обещает ноутбуки с ОС Windows по цене $200 и ниже : Acer, Toshiba и HP выпустят дешёвые ноутбуки с Windows

    09:0043

    Intel расширяет линейку SoC Atom Z3700 моделями Z3785, Z3736F и Z3736G : Все представители серии Z3700 имеют четыре ядра CPU (Silvermont)

    08:302

    Заработала бета-версия нового портала госуслуг: Бета-версия обновленного портала госуслуг запущена в эксплуатацию по адресу beta.gosuslugi.ru

    08:006

    Платформа MediaTek MT6595 доступна для заказа: Платформа MediaTek MT6595 стала доступна производтелям смартфонов

    08:005

    Samsung намекает, что в мобильных устройствах компании появится сканер радужки: Сканер радужной оболочки может появиться уже в планшетофоне Galaxy Note 4

    07:0041

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