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    17 июля 2014

    Корпус для ПК Phanteks Enthoo Luxe вмещает карты расширения длиной до 472 мм: Продажи корпусов для ПК Phanteks Enthoo Luxe должны стартовать в августе

    19:024

    Датчик ультрафиолета в смартфоне Samsung Galaxy Note 4 будет использоваться для определения УФ-индекса: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 сможет определять уровень ультрафиолетового излучения

    18:3183

    Высота процессорного охладителя SilentiumPC Infantis LP812 равна 29,5 мм: Цена Infantis LP812 примерно равна $19

    17:579

    Смартфон Apple iPhone 6 может получить 13-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX220 и аккумулятор ёмкостью 1810 мА·ч: Смартфон iPhone 6 получит камеру разрешением 13 Мп

    17:1814

    Acer сконцентрируется на комплексных программно-аппаратных решениях и облачных сервисах, но продолжит производить ПК: Acer хочет сменить вектор бизнеса на услуги и облачные сервисы

    16:31

    Через два года панели AMOLED для смартфонов могут стать дешевле, чем ЖК: Панели AMOLED через два год станут доступнее чем LCD

    15:5831

    Представлена гарнитура Creative SB Inferno : Игровая гарнитура Creative SB Inferno совместима с ПК, Mac, мобильными устройствами и консолью PS4

    15:541

    Алан Мулалли стал членом совета директоров Google: Алан Мулалли перешёл на работу в Google

    15:1810

    HP x705w — первый флэш-накопитель HP с интерфейсом USB 3.0: Накопители HP x705w выпускаются только черного цвета

    15:146

    Датчик изображения ON Semiconductor KAI-08051 типа CCD предназначен для систем видеонаблюдения: Разрешение датчика изображения ON Semiconductor KAI-08051 равно 8 Мп

    14:551

    VIA Viega — 10-дюймовый планшет в усиленном исполнении с ОС Android: Планшет VIA Viega подходит для промышленного применения

    14:257

    Из-за малой толщины iPhone 6 производители компонентов для этого смартфона испытывают множественные трудности: Партнёры Apple могут не получить высокой прибыли от продаж смартфонов iPhone 6

    13:5433

    Специалисты Fujifilm в 100 раз повысили эффективность антимикробной пленки: Новая технология называется Hydro AG

    13:4612

    В августе появится одноплатный компьютер Galileo 2: ПК Galileo 2 получит незначительные улучшения

    13:236

    Игровая мышь SteelSeries Rival Dota 2 Edition оценена в $70: Прием предварительных заказов на SteelSeries Rival Dota 2 Edition начнется на следующей неделе

    13:053

    Смартфон LG G3 Beat (G3s) представлен официально: LG G3 Beat - название для домашнего рынка, а в Европе и странах СНГ новинка будет называться LG G3s

    12:5112

    Acer CB280HK – 28-дюймовый монитор разрешением 4К, оцененный в 500 евро: В Acer CB280HK используется ЖК-панель типа TN

    11:4754

    Apple может выплатить 450 млн долларов за участие в ценовом сговоре на рынке электронных книг: Apple выплатит 450 млн долларов за сговор, касающийся электронных книг

    10:0023

    Смартфон Xiaomi Mi4 может получить дисплей 2K и платформу Snapdragon 805: Смартфон Xiaomi Mi4 будет стоить $600

    09:007

    3D-карты Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX и GTX 750 KalmX получили пассивное охлаждение: Базовая частота GPU GeForсe GTX 750 Ti KalmX и GTX 750 KalmX равна 1020 МГц, повышенная — 1185 МГц

    08:305

    MSI готовит планшет с платформой Intel Atom и ОС Windows 8.1: Планшет MSI S100 получит 2 ГБ оперативной памяти

    08:205

    Samsung намерена приобрести компанию SmartThings, занимающуюся системами «умного» дома: Samsung хочет купить SmartThings за 200 млн долларов

    08:007

    Mozilla начинает продвижение смартфонов стоимостью до $50 на индийском рынке: В настоящее время платформу Firefox OS поддерживают 10 производителей оборудования

    08:0012

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